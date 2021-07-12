近距离感受文化艺术美育，吴非凡老师演绎红色粤韵粤剧艺术

7月10日，“大师艺术课”系列公益分享活动第三期，在广州市黄埔区青少年宫萝岗宫成功开展。

7月10日，“大师艺术课”系列公益分享活动第三期，在广州市黄埔区青少年宫萝岗宫成功开展。本次活动邀请中国戏剧梅花奖获得者、上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖获得者吴非凡老师作为主讲嘉宾，广州市黄埔区文化人才工作室青年演员们还带来粤剧艺术表演，通过视频直播分享《“跟党走 唱红腔”演绎红色粤韵粤剧艺术展演》，吸引众多朋友在线观看。

在活动的开篇分享中，吴非凡老师指出，粤剧主要源于中原，原先叫做广东大戏，现在主要流行于广东、广西、香港和澳门。在新加坡、美国、加拿大等国家，有华人的地方就有粤剧，它是在国际上流传非常广泛的一个剧种。我们的粤剧演员经常会到国外进行文化交流，随着今天中国的强大带给我们很多的文化自信，现在演员们出去演出交流比以前的感受会更不一样。

粤剧中一些经典的代表性人物，以及他们创作的题材故事，饱含着红色革命精神。吴非凡老师在分享中详细介绍了红线女、马师曾、薛觉先等粤剧艺术名家。比如大家耳熟能详的红线女老师，她克服困难回归祖国，不仅在艺术造诣上对国家贡献重大，还用她的爱党爱国精神影响了年轻一代艺术家。红线女老师的经典红色题材代表作品《山乡风云》，就为我们诠释了一段可歌可泣的爱国故事。

吴非凡老师说，演员们在演绎这些戏剧的时候，其实是重新去认识、学习爱国和红色的基因。红色基因是一种革命精神的传承，红色象征光明，凝聚力量引领未来，鼓舞着一代又一代中华儿女为了中华民族的伟大复兴而坚强自立、坚持梦想、勇往直前。粤剧名人红线女和白驹荣，他们既是中国共产党党员，又是粤剧艺术的一代宗师，开创了中国粤剧史上两大极具影响的唱腔流派——白派艺术和红派艺术”。白驹荣对粤剧的热爱、对党的事业的热爱，令他获得了戏剧界的一致推崇。红线女所创立的红腔和红派表演艺术代表着当代粤剧旦角艺术的最高成就，被誉为岭南文化瑰宝。在粤剧中，《山乡风云》、《沙家滨》、《刑场上的婚礼》、《江姐》等，都是非常经典的红色剧目。

吴非凡老师谈到，当代的年轻粤剧演员更应该学习党史。因为只有了解党史，才会感恩我们今天幸福生活的由来，才会知道将来如何用青春去为自己的国家奋斗奉献，才会在下一个百年新征程中目标更加明晰。

分享活动中，广州市黄埔区文化人才工作室吴非凡粤剧工作室现场演绎了《山乡风云》、《绣红旗》、《沙家浜之奔袭》、《粤歌颂中华》、《龙腾虎跃》、《百花争艳》、《我们腾飞吧》等经典粤剧艺术表演。

据了解，“大师艺术课”系列公益分享活动正在持续开展中，邀请文化艺术名家作为分享嘉宾，包括作家、书法美术家、声乐歌唱家、戏曲艺术家、话剧艺术家、全国金话筒主持人、动漫艺术家、非遗项目传承人等。期待通过系列公益分享活动的开展，让更多市民朋友，尤其广大青少年，一起发现文化艺术的独特魅力，感受不同艺术的熏陶美育，追求更有品味的美好人生，共同助力祖国精神文明建设与时代健康发展。该活动由广州市文学艺术界联合会指导，广州文艺志愿者协会主办，广州黄埔书院承办，并由广东省唯品会慈善基金会提供支持。（通讯员 温碧瑞）