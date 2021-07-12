广州中考首年考历史 有道大题和南越王宫有关

今年广州中考，新增了历史科的考试，分值为90分；而道德与法治的分值调整为90分，其中不再设开卷考。那么，面对新中考，考生们的感觉如何？

2021年广州新中考进入第二天的考试，下午进行的是“道德与法治”和“历史”科目的考试。今年广州中考，新增了历史科的考试，分值为90分；而道德与法治的分值调整为90分，其中不再设开卷考。那么，面对新中考，考生们的感觉如何？

历史：难度不大，考察基础素养和材料分析能力

据了解，今年广州中考新增了历史科的考试，南都记者在多个考点采访后了解到，不少考生普遍觉得历史试题难度不大。“因为是第一年考，题目出得比较保守”“增加了历史科目考试我挺高兴的，考试难度也不大”……

来自广州四中的梁同学说，此次中考首次将历史科目纳入考试体系，给一些关注时事政治的同学带来了福音。梁同学表示，历史科目中有很多考点涉及脱贫攻坚主题，与全面建成小康社会目标的时事密切相关。她还提到老师复习梳理的马克思主义中国化进程的考点对她非常有帮助。

谈到印象最深刻的题目，几位考生都提到了历史考卷中出现的一道要求学生"谈谈对历史时间的认识"的题目。接受采访的几位同学皆表示，此题"很新奇""在意料之外"，"是平常没有见过的题目类型"。黄同学对记者说，"历史大题有些难度，前面的选择题很简单；政治的选择题整体不难，但是有陷阱题。"

七中考生李同学与南都记者分享考后心情时表示，历史选择题很简单，但是大题比较难。考生孟同学印象比较深刻的是第一道大题，材料给了一个南越王宫的土层遗留柱，让考生谈谈自己的看法。“我是一点看法都没有，只能把唐宋元明清的朝代都顺了一遍。”而华南师大附中的考生就提到，“今下午的题目背诵类的考题不多，主要考察基础素养和材料分析能力”。

道德与法治：闭卷考试更简单，试题都结合时事

今年新中考，道德与法治的分值调整为90分，而且不再设开卷考。对此变化，受访的考生都表示，由于从初一开始就按照此模式进行学习与准备，所以问题不大。还有同学表示，自己平时会通过百度和B站了解时政热点。

第一位走出培正考点的区同学则觉得试题难度中规中矩，“考试时间对我来说挺充裕的。”随后走出考点的邱同学与叶同学也表示，自己准备较为充分，"没有遇见不好发挥的题目，答题很顺利。"

而对于这次道德与法治的考试，中大附中的考生许同学表示，虽然是闭卷，但是更简单，“因为考的比较基础，只要背书就行，如果是开卷的话会考得比较深入，需要时间去找书里内容”。

中大附中考生黄同学也告诉南都记者闭卷考试更简单，“因为是第一届新中考，所以不难，第二届就不一定了”。两位同学都说，试题都结合时事，黄同事说：“因为这次考试关于中国共产党相关的题目占分更多，我对于这方面的知识比较熟悉”。

也有考生觉得试题考试不算特别难，但也不算简单。七中两位同学告诉记者，因为两科考试合考但不合卷，所以第一门考的道德与法治科目时间紧、节奏快，“写完之后只剩下一两分钟了，写得慢的同学可能真的会做不完”。流花中学的肖同学、李同学、资同学在广州四中考点外对考试内容进行讨论。但她们都认为，道德与法治科目中“给防治校园欺凌的事件提出建议”一题较难。

中考历史试题点评

试题聚焦核心素养，学科特色鲜明。试题创设丰富情境,培育核心素养。试题充分考虑初中学生的心理特征和认知水平,选取多种素材,创设丰富的学习情境、生活情境和社会情境,试题材料形式多样,有文字、漫画、照片、表格、示意图等。如精美的唐朝铜镜，八路军、新四军的臂章，模范先进人物的照片等。有的选自权威的专业书籍,有的选自遗迹、遗址的考古资料,还有的选自博物馆、纪念馆的历史资源。如利用考古发掘的文物和博物馆资源,构建研究性学习情境,引导学生通过对考古文物的了解和认识,形成史料实证这一历史学科核心素养；通过考查学生对历史时间内涵与外延的认识,引导学生关注历史学科核心素养中的时空观念素养。这些,都为学生进入高中进一步学习历史,培学科核心素养奠定基础。

试题关注身边历史，讲好广州故事。试题以广州历史文化资源为基础,讲好广州故事,充分体现广州特色。如以鸦片战争前广州英语学习读物,引导学生了解广州作为千年商都浓厚的商业文化底蕴;如考查广州革命文化;如考查南越传统文化。这些试题引导学生关注身边的历史,了解广州本土的文化,理解广州人民求真务实、敢为人先的优秀品质。

试题秉承文明互鉴,拓展国际视野。世界史的题目呈现了不同国家政治、经济、文化的历史。引导学生了解世界历史发展的多样性,理解和尊重各国的文化传统。如通过英国国际地位的变化,引导学生把握国际形势要树立正确的历史观、大局观和角色观。通过“碳达峰、碳中和”的情境,引导学生关注当今世界面临的环境问题,感受中国的大国担当精神,加深对“人类命运共同体”的认识。