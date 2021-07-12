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ESI最新排名，广东10高校闯入“全国百强”

2021-07-12 09:33 来源：南方plus
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　　近日，科睿唯安公布了2021年7月ESI的最新统计数据，广东18所高校116个学科进入全球排名前1%，入榜学科数居全国第四位；10所高校闯入“全国百强”，实现历史最好成绩。

　　4个学科新增入选前1%

　　ESI收录了1.2万多种学术期刊上发表的SCIE和SSCI近10年发表的论文和被引数据，具有广泛的代表性，常用来评价一所高校的科研水平。ESI每两个月公布一次，此次公布的是从2011年1月1日到2021年4月30日的统计数据。

　　此次广东18所高校116个学科进入ESI全球排名前1%，入榜学科数居全国省市第4位。

　　华南农业大学是“大赢家”，植物学与动物学进入全球排名前1‰，实现前1‰学科数量零的突破，同时药理学与毒理学新增进入全球前1%。至此，该校有9个学科进入ESI全球前1%。

　　“我们高度重视学科建设工作，坚持高质量内涵式发展，科技创新能力和国际竞争力稳步提升，高水平大学建设不断迈上新台阶。”华南农业大学有关负责人说。

　　同时，广东药科大学农业科学进入全球前1%，成为第4个进入学科；广州大学社会科学总论（一般社会科学）进入全球前1%，成为第6个进入学科；东莞理工学院材料科学进入全球前1%，成为第2个进入国际高水平行列的学科。

　　10所大学进入“全国百强”

　　全国342所高校有学科进入全球前1%。

　　国内高校“前三”分别是，中国科学院大学全球排名第46名，国内第1名；清华大学全球排名第64名，国内第2名；北京大学全球排名73名，国内第3名。

　　广东高校中排位最高的是中山大学，国内第7名，全球第132名，进步2名。暨南大学、华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学、深圳大学、南方医科大学、广州医科大学、南方科技大学、广东工业大学等9所高校一同进入“全国百强”。

　　其中，深圳大学国内第48名，全球第683名，比上次进步24名；南方医科大学国内第53名，全球第727名，比上次进步4名；暨南大学国内54名，全球728名，比上次进步18名；广州医科大学国内80名，全球第1018名，比上次进步31名。

　　华南师范大学国内88名，全球1092名，比上次进步1名；华南农业大学国内90名，全球第1098名，比上次进步10名；南方科技大学国内94名，全球1151名，比上次进步37名；广东工业大学国内100名，全球1226名，比上次进步16名。

　　“无论从新增学科实力，还是‘百强高校’数量，广东高校进步十分明显。”有关教育人士分析，随着高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划的纵深实施，广东高校发展势头良好，学科水平提升，建设成效显著。

　　【记者】吴少敏

编辑： 罗予岐

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