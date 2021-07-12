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广东高考开始投档！这些提前批重点大学有缺额

2021-07-12 09:33 来源：南方plus
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　　7月8日，我省2021年夏季普通高校招生录取工作正式开始。

　　省招生办对提前批空军招飞院校、军检院校进行了投档录取，空军招飞共投出55人，军检院校共投出2564人，其中军检院校普通类（物理）投出2017人，普通类（历史）投出547人。

　　省教育考试院有关负责人表示，从投档情况来看，空军招飞院校受到青睐。空军招飞主要是为部队培养飞行专门人才，尽管对考生身体条件要求严格，但仍深受考生青睐，考生报考积极性高。

　　今年，空军航空大学在我省招收合格考生共55人，其中普通类（历史）最低投档分586分，普通类（物理）最低投档分561分。

　　同时军队院校生源良好，但公安院校生源出现不平衡。今年我省提前批军检院校由往年的顺序志愿调整为平行志愿投档录取，切实增加考生被录取机会。

　　从投档情况来看，普通类（物理）中大部分院校基本满档，仅广东警官学院（选考思想政治定向男生组）、烟台南山学院、空军军医大学尚有少量缺额；普通类（历史）中军队院校、民航招飞院校生源充足，但部分公安院校（选考思想政治男生）生源不足，例如中国人民警察大学、广东警官学院、南京森林警察学院还存在较大缺额。

　　该负责人表示，根据招生录取工作日程安排，提前批军检院校录取于7月11日结束，非军检院校将于7月12日开始投档。提前批军检院校未完成计划的院校专业组将统一进行提前批本科征集志愿。

编辑： 罗予岐

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