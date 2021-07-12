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高考后留学丨如何选择适合自己的学校和专业，快来这场“云”展找答案

2021-07-12 09:33 来源：南方网
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　　当下，在日益多元、国际化的社会氛围和成长环境下，无论是学校还是家庭都在积极开启创新人才的培养模式。随着全球化趋势的不断加深，选择去国外深造、开拓眼界的孩子们也越来越多。

　　国际化的升学道路该怎么走？

　　高考后孩子是先在国内读大学，还是直接去海外深造？

　　在选择院校和专业时，有哪些参考依据？

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　　“唯有热爱可抵岁月漫长”，大家在院校选择，尤其是专业锁定时，要搞清两件事：

　　1.知己。要清楚自己的兴趣到底什么，在哪些领域或方向上有潜能；

　　2.知彼。要对院校、专业的开办、历史、发展有系统的了解。

　　7月12日，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”（第二阶段）已启动。为方便广大网友了解此次教育展详情，特开放网上展示平台供大家查看。大家可以扫描下方二维码↓↓↓查看“2021英国高校网上教育展”专题，点击自己感兴趣的机构/院校logo，即可进入相关专题并了解详情。

　　本次教育展主要有三大亮点，具体详情快往下看吧↓↓↓

　　解码全新、热门英国院校与专业

　　2021英国高校网上教育展共有IELTS雅思、University of Aberdeen 阿伯丁大学、Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学、Falmouth University法尔茅斯大学、University of Hull赫尔大学、Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学、University of Sussex萨塞克斯大学、University of Warwick华威大学（排名按字母排序）等8所院校和机构参展，通过文字、视频、图集，展示英国优质院校及其专业的详细信息和突出亮点，信息丰富、层次多样。

　　如何报怎么读？快来咨询，有问必答

　　虽然想要留学的人日益增多，但留学整个过程可不是随便说说那么简单。从选择院校/专业、申请、入学、适应…留学的全过程对家长、学生都是考验。

　　本次教育展特设咨询环节，大家有任何报考院校、语言成绩考试的疑问，都可以在线提问，相关专家将第一时间答疑解惑。

　　提问方式主要有两种：

　　1.在专题主页面，向英国教育协会或院校提问；

　　2.点击感兴趣的院/机构的logo，进入相应子专题，进行提问。

　　“趣”猜专业，给你最真实的参考

　　每所学校每个专业都有自己的优势特色，但如何选择适合自己又感兴趣的专业尤为重要。

　　本次教育展特邀7所英国热门院校进行专业视频的展示，主要是由相关专业的师生通过短视频表演，描述该专业学习过程中、研究领域里或者未来从业的趣味特点，整个过程不说出专业的名称，完全靠你来猜。

　　希望通过猜专业的挑战，充分展现这些热门院校和专业最具特色的一面，为各位报考的学生提供最真实的参考。

　　大家可以扫描下方二维码查看活动详情↓↓↓

　　据悉，英国文化教育协会自1979年以来始终与中国保持合作关系，已在100多个国家实地展开工作。旨在助力年轻人学习英语，接受高质量教育，取得国际认可资质，并将英国和全世界最好的资源互为联通，从而帮助理解彼此的优势、挑战和共同的价值观。

编辑： 罗予岐

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