高考后留学丨如何选择适合自己的学校和专业，快来这场“云”展找答案

当下,在日益多元、国际化的社会氛围和成长环境下,无论是学校还是家庭都在积极开启创新人才的培养模式。随着全球化趋势的不断加深,选择去国外深造、开拓眼界的孩子们也越来越多。

国际化的升学道路该怎么走?

高考后孩子是先在国内读大学,还是直接去海外深造?

在选择院校和专业时,有哪些参考依据?

……

“唯有热爱可抵岁月漫长”,大家在院校选择,尤其是专业锁定时,要搞清两件事:

1.知己。要清楚自己的兴趣到底什么,在哪些领域或方向上有潜能;

2.知彼。要对院校、专业的开办、历史、发展有系统的了解。

7月12日,由南方网、南方+主办,英国文化教育协会协办,南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”(第二阶段)已启动。为方便广大网友了解此次教育展详情,特开放网上展示平台供大家查看。大家可以扫描下方二维码↓↓↓查看“2021英国高校网上教育展”专题,点击自己感兴趣的机构/院校logo,即可进入相关专题并了解详情。

本次教育展主要有三大亮点,具体详情快往下看吧↓↓↓

解码全新、热门英国院校与专业

2021英国高校网上教育展共有IELTS雅思、University of Aberdeen 阿伯丁大学、Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学、Falmouth University法尔茅斯大学、University of Hull赫尔大学、Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学、University of Sussex萨塞克斯大学、University of Warwick华威大学(排名按字母排序)等8所院校和机构参展,通过文字、视频、图集,展示英国优质院校及其专业的详细信息和突出亮点,信息丰富、层次多样。

如何报怎么读?快来咨询,有问必答

虽然想要留学的人日益增多,但留学整个过程可不是随便说说那么简单。从选择院校/专业、申请、入学、适应…留学的全过程对家长、学生都是考验。

本次教育展特设咨询环节,大家有任何报考院校、语言成绩考试的疑问,都可以在线提问,相关专家将第一时间答疑解惑。

提问方式主要有两种:

1.在专题主页面,向英国教育协会或院校提问;

2.点击感兴趣的院/机构的logo,进入相应子专题,进行提问。

“趣”猜专业,给你最真实的参考

每所学校每个专业都有自己的优势特色,但如何选择适合自己又感兴趣的专业尤为重要。

本次教育展特邀7所英国热门院校进行专业视频的展示,主要是由相关专业的师生通过短视频表演,描述该专业学习过程中、研究领域里或者未来从业的趣味特点,整个过程不说出专业的名称,完全靠你来猜。

希望通过猜专业的挑战,充分展现这些热门院校和专业最具特色的一面,为各位报考的学生提供最真实的参考。

大家可以扫描下方二维码查看活动详情↓↓↓

据悉,英国文化教育协会自1979年以来始终与中国保持合作关系,已在100多个国家实地展开工作。旨在助力年轻人学习英语,接受高质量教育,取得国际认可资质,并将英国和全世界最好的资源互为联通,从而帮助理解彼此的优势、挑战和共同的价值观。