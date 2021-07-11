多地校内暑期托管细则出炉：试点到乡镇，老师工作纳入考评

这个夏天，校外托管培训机构或许不再占据“C位”。继多地先行开展“官方带娃”试点后，教育部于7月9日发文为暑期托管服务定调。其中提出，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作。

广东教育发布厅频道收录魔方课260元/次，单词速记300元/次，机器人课598元5次……暑假还没开始，北京西城一家托管机构的暑期安排已经出炉。除了有托管看护服务，机构还提供许多额外付费的素质课程。

这个夏天，校外托管培训机构或许不再占据“C位”。继多地先行开展“官方带娃”试点后，教育部于7月9日发文为暑期托管服务定调。其中提出，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作。

南都记者关注到，由官方托底的暑期托管班正在全国多地拉开试点，有些地方为了让更多的学生享受到托管服务，还将暑托班铺开到县乡镇。

有学者表示，暑托班的本质是民生工程，学龄儿童的寒暑假托管是长期的民生需求，制定政策时应考虑到长期稳定性。

也有教育专家认为，校内暑托班只是对家庭教育的补充，家长不能“一劳永逸”，暑期同样是孩子学会家庭劳动生活、学会个性化成长的重要时期。

多地将托管点铺至乡镇，安全成重要考量

7月9日，教育部发布《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，其中提出，地方教育部门要从本地实际出发，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作。

在首都师范大学教育学院教授薛海平看来，这与上海、武汉等城市曾开展过的由政府引导、社会力量参与的暑期托管服务不同，今年政府鼓励学校开展暑期托管服务是对已有暑期托管服务的丰富完善，是课后托管服务在假期中的延伸。

南都记者发现，除了北京之外，山东潍坊、泰安，浙江宁波等地也官宣启动暑期校园托管。

据了解，有些地方为了让更多的学生享受到托管服务，还将学校暑托班铺开到县乡镇。潍坊市在下发的暑假托管服务中指出，每个镇街至少确定1所学校，泰安也把提供服务的学校从城区扩展到乡镇的中心小学。

在更大的区域内增加托管点，一定程度上能解决更多家长的需求，但也存在一些隐藏的问题。潍坊一名老师对南都记者表示，对于偏远县乡镇的学校，可以利用的资源只有教师和教室，很难提供志愿者服务和多样的活动场所。而令许多家长担忧的是，许多县乡镇的小学教室并没有空调，在酷热的暑假，在教室里学习、活动时如何保障孩子的身体安全。

南都记者发现，保障孩子在校内托管期间安全是多数家长考虑的第一因素。从多地的托管细则来看，通过增加托管值班人员数量是许多学校加强安全管理的主要举措，如山东枣庄采取了校领导及中层干部值班制度;在上海的爱心暑托班，则按照师生1:5的比例分配带班工作人员。

北京一家课外托管机构的负责人也告诉记者，其所在的机构每个班级大概有十人，由两到三名老师负责管理。

据了解，上海今年首次在各办班点统一铺设可视化设施并进行联网，各级责任部门能够在线实时查看各办班点情况，并对各办班点的运行实况素材进行一定时间的留存备查。

教育部在此次下发的暑期托管通知中也对保障师生安全作出了要求，地方教育部门和学校需明确参与托管服务人员安全责任，制定安全应急预案，加强安全卫生教育和常态化新冠肺炎疫情防控工作，消除托管场地安全隐患。

托管以看护为主，可合理组织作业辅导

关于暑期托管的内容，教育部明确提出托管服务应以看护为主，确保学生能够得到充分休息。同时应合理组织提供集体游戏活动、问题活动作业辅导、阅读指导等服务，不得组织集体补课、讲授新课。

南都记者观察到，目前各地的暑期托管政策均强调了不提供任何学科培训和集体补课。在宁波北仑区的托管通知中提及，老师会辅导学生假期作业，但不会给学生提早上新课。北京多区则明确表态不提供任何作业辅导服务。

南京师范大学教科院教授、南师大儿童发展与家庭教育研究中心副主任殷飞表示，暑期托管班的性质不是教育项目，而是民生工程，主要是为有困难的家长提供儿童看护服务。“不能在落实时走样全变成学业的辅导，这样增加了儿童的暑假负担，也不利于孩子的健康成长。”

在他看来，暑假一个很重要的功能便是“学习区别于集体生活的个性化成长”。家长应当让孩子在暑假期间多参与家庭生活劳动，孩子也要学会自主安排，培养自我管理的习惯和能力。

他还提到，暑托班只是家庭教育的补充，不能代替家庭教育。“只要有人看管孩子，孩子们都应该在家度过，并学会个性化的成长。”殷飞强调。

轮班制保障休息时间，工作与教师考评挂钩

各地官宣试水小学托管服务后，关于“北京、河南试点取消教师寒暑假”的消息也在网上流传，中国互联网联合辟谣平台于近日辟谣称，两地取消老师寒暑假为不实消息。

不过仍有不少网友为老师的休息时间可能不够而感到担忧。21世纪教育研究院院长熊丙奇此前发文指出，如果要求所有教师都投入参与假期的托管服务，这会让教师疲于应付，长此以往会影响教师的身心健康，并滋生职业倦怠感。

对此，教育部在此次通知中明确提出，地方教育部门和学校不得强制教师参与学生暑期托管服务。对志愿参与的教师应给予适当补助，并将志愿服务表现作为评优评先的重要参考。“既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间”。

从实践来看，目前多地的政策多为呼吁教师自愿参加托管工作。但为了提高老师的积极性，潍坊将按照课时数计入工作量，在师德考核、评优树先等方面予以体现，泰安也将暑期托管工作纳入教职工工作评价考核。不过也有人质疑此类举措可能会变相强制老师参与托管工作。

南都记者也注意到，多地托管小学将采取轮班制度保障老师们休息时间，当地教育局还鼓励返乡大学生、家长会志愿者、社会公益人士积极参与托管服务。

对于备受公众关注的教师补贴问题，上述多个城市都明确会给予教师补贴，补贴经费多从学生缴纳的托管费用中产生。

根据目前宁波北仑区公开的补贴标准，每位学生每天收费50元左右，教师报酬每天不低于500元(按照一天每班2名教师计算)。

关于托管服务的经费，教育部在通知中也提出要坚持公益普惠原则。地方教育部门可参照课后服务相关政策，采取财政补贴、收取服务性收费或代收费等方式筹措经费。实行服务性收费或代收费的，收费标准由地方教育部门商有关主管部门制定，并向社会公示，学校不得违规收费。

在潍坊市教育局、财政局也明确提到，暑假托管服务参与人员的补助将由财政部门核拨，列入“课后延时服务经费”。

校外机构以“培训+托管”模式为主，转型或成新出路

暑期托管和课外培训一直是许多双职工家庭假期的长期需求，校内托管政策出台后，有业内人士称，该政策在一定程度上会影响课外培训市场和托管市场，但也会带来新机遇。

南都记者走访了北京西城两所校外托管机构。与校内托管不同的是，校外托管机构从早上八点到晚上七点半均提供托管服务，时间覆盖更广。

另一大区别在于，校外机构多以“培训+托管”的模式展开，提供多种另外付费的培训课程项目供家长自行选择，包括机器人、围棋、书法、绘画、单词速记、古诗速背、识字、魔方等，每次课程的单价都在200元以上。

一所托管机构的负责人告诉南都记者，托管服务的每日安排为上午进行集体作业辅导，中午统一在机构食用午餐，下午开展趣味手工制作活动。相较于均价50元/天的校内托管服务，校外机构的托管费用也更昂贵，平均价格为275元/天。

北京市教委在此前的通知中提到，社会各界和相关单位为小学暑期托管提供相关资源和服务。这意味着未来校外托管和培训机构可能以第三方形式进入校内托管，提供相应的课程和服务。

今年夏天推广的小学暑期托管服务，是“一阵风”，还是能在各个城市落地生根成为基础民生工程?这是广大网友所关心的问题。

中国人民大学教育学院副教授罗云认为，教育是基本的民生工程，学龄儿童的寒暑假托管应该是一个长期的民生需求。“如何在制定一项针对现实需求的政策时考虑到政策的长期稳定性，是解决家长困惑的基本。”罗云说。

见习记者周怀阳 实习生杨语之

南都记者吴单发自北京