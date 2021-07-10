每个区至少5所！广州开展小学生暑期托管服务工作

期托管坚持自愿和就近原则，由学生家长自主自愿报名、就近参加。

暑期临近，为满足广大家长需求、着力解决学生暑期“看护难”问题，广州市教育局日前印发了《关于做好小学生暑期托管服务工作的通知》（以下简称《通知》），将于今年暑假期间开展小学生校内托管服务试点工作。

《通知》明确，全市11个区均开展小学生暑期托管工作，每个区选取不少于2个学区（片区）、开放不少于5所暑期托管学校，具体学校、托管时间由各区确定。各试点学校根据属地区教育部门安排，面向本学区（片区）内小学一至五年级学生提供暑期托管服务，优先满足双职工家庭需求。

暑期托管坚持自愿和就近原则，由学生家长自主自愿报名、就近参加。服务内容包括基本托管服务和素质拓展服务，不得组织学科培训和集体上课。学校为学生提供学习和运动场所，开放自习室、图书馆、阅览室、运动场馆等资源，开展体育美育科技等高水平团队训练、实施体艺科技类兴趣课程、社团活动和综合实践等，进一步增强学生综合素质。

在成本分担、教师取酬方面，可参照省、市校内课后服务政策执行，遵循公益普惠原则。对家庭经济困难学生免收相应费用。各区要统筹合理安排教师志愿参与，保障教师权益和必要的暑假休息时间。各区和试点学校要高度重视并落实好学生安全工作，严格落实疫情防控各项要求。

暑期托管服务以区为主、因地制宜组织实施，具体试点学校、托管规模、时间和报名方式等，请广大家长关注本区教育行政部门后续发布的具体信息。同时，希望广大家长关心重视孩子暑假生活，加强亲子陪伴，合理安排孩子暑期作业进度，与学校共同做好孩子暑期体育锻炼、劳动体验和作息管理等，使孩子的暑假生活更加丰富多彩。

链接：

《广州市教育局关于做好小学生暑期托管服务工作的通知》

各区教育局：

为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，着力缓解暑期小学生看护难问题，减轻学生过重课业负担，根据教育部和省教育厅有关文件和会议精神，我市决定于2021年暑假期间开展小学生校内托管服务试点工作。现将有关事项通知如下。

一、试点范围

全市11区均开展小学生暑期托管工作，每区选取不少于2个学区（片区）、开放不少于5所暑期托管学校，具体学校由各区确定。学区（片区）内学生以就近和自愿原则参加托管服务。

同时，我市重点选取越秀区和番禺区作为暑期托管试点区，更大范围开放暑期托管学校，更深程度探索组织实施、服务模式、服务内容等方面经验。

二、服务对象

各暑期托管学校根据属地区教育部门安排，面向本学区（片区）内小学和本校一至五年级学生提供暑期托管服务，优先满足双职工家庭需求，由学生家长自主自愿报名参加。

三、服务内容

（一）基本托管服务。学校为学生提供学习和运动场所，开放自习室、图书馆、阅览室、运动场馆等资源，并组织工作人员带班，确保学生活动安全有序。

（二）素质拓展服务。学校在暑期开展体育美育科技等高水平团队训练、实施体艺科技类兴趣课程、社团活动和综合实践等，进一步增强学生综合素质。

（三）各学校不得组织学科培训和集体授课，严禁违规补课、讲授新课。

四、组织实施

（一）由各区制定本区实施方案，以区为主组织实施。提倡选取场地充裕、场馆设施齐备、硬件条件较好的学校提供托管服务。

（二）各区可统筹安排学区（片区）内小学教职工志愿参与，也可由区教育局统一向第三方社会机构购买服务，还可通过发挥少年宫、青少年活动中心、社区居委会、家长委员会、大学生志愿者等社会力量开展，但不得引入学科类校外培训机构参与。鼓励各区教育局与在穗高校主动对接沟通，将大学生暑期社会实践与小学生暑期托管服务有机结合。

（三）在成本分担、教师取酬方面，可参照省、市校内课后服务政策执行。遵循公益普惠原则，同一区内的试点学校收费标准应保持一致，并对家庭经济困难学生免收相应费用。

五、工作要求

（一）各区要提高政治意识，迅速行动，加强与民政、文化、妇联、共青团、关工委、高校、街道、社区等部门协调沟通，统筹学校、家庭和社会三方力量，因地制宜盘活各类资源，结合实际开放托管服务学校，解决家长暑期看护孩子困难。

（二）各区、各中小学校应切实落实学生减负工作要求，合理控制暑期作业总量，科学安排暑期作业进度，密切家校沟通，引导家长共同做好学生暑期体育锻炼、劳动体验和作息管理等。

（三）各区、各试点学校要增强服务的针对性、精准性，并提供多元化的服务内容，助力学生健康成长、全面发展。

（四）各区要利用今年暑期试点阶段，进行大胆有益的探索，尤其在保障教师权益、建立和完善收费机制、信息化集约管理机制、第三方准入与服务评价等方面进行重点探索。

（五）各区和试点学校要高度重视并落实好学生安全工作，严格落实疫情防控各项要求，实行校园封闭管理。各区和试点学校要主动做好政策解读和正面引导，争取社会、家长、教职工理解，营造良好的工作氛围。

特此通知。

广州市教育局

2021年7月9日

南方日报记者 马立敏

通讯员 穗教宣