没上高中，还能读大学的机会有多大？

广州许多中职学校，中职生进入高职和本科院校继续深造的人数比例已超六成，学子们不懈努力、更加自信，正在奔向光明的未来。

许多人在面临读普高还是中职的抉择时，仍有一个很传统的想法：中职毕业生只能找工作，升学通道相对狭窄。其实这个观点早就过时，在广州许多中职学校，中职生进入高职和本科院校继续深造的人数比例已超六成，学子们不懈努力、更加自信，正在奔向光明的未来。

他们如何实现弯道超车？

2021年广东夏季高考录取将于7月8日启动，此前放榜时，不少学校对外公布了自己的喜讯，在这当中，一些生源一般的中职学校实现了“低进高出”。广州市财经商贸职业学校2018级普高班共有30名高考生，全部学生的高考成绩都超出大专录取线一倍以上,其中6名学生超过本科录取线，平均分超本科线近27分。学校在历史类高考上，最高分陈惠娴同学523分，超出历史本科录取线75分,达到二本大学的录取标准。

广州市旅游商务职业学校艺术高考班“首战大捷”。参加高考的26位同学中，有18位同学上了术科本科录取线，其中12位是文化和术科双上线。据悉，这批考生是该校招收的第一届艺术高考班的学生。

校方负责人介绍，对于职业教育，他们是行家里手，对于艺术高考却是“门外汉”。得力于学校坚决的态度加上教务科有力的协调支持，让老师团队有了敢于“吃螃蟹”的勇气。学生被安排在单独一栋楼展开学习和生活，所学课程与普通高中一模一样。大家全力以赴，让学生的艺术技能“从无到有”“从有到优”。语文科的孙红科长和数学科的李智彬科长冲在高考教学第一线；阎绍蕊老师精心统筹文科各科复习资料与备考安排；班主任麦振枝老师不仅是术科老师，更时刻关心和爱护学生。

在此前的春季高考中，广州市轻工职业学校共384位18级毕业生被高职院校录取，相比去年的252人，增幅为65%。其中，18级食品检测1班周逸婷等15位同学，全部通过中职获奖免试被深圳职业技术学院录取。另有超过60位同学，通过3+证书统考、高职自主招生（中职）、中职获奖免试、中高职衔接三二分段的升学形式被广东轻工职业技术学院录取。

广州市信息技术职业学校学生通过2021年“3+专业技能课程证书”进入本科院校有66人，进入高职院校共475人。其中，包括计算机网络技术专业学生陈成熙、贝泓扬同学在2021全国职业院校技能大赛——网络搭建与应用赛项中喜获一等奖（第一名），并被深圳职业技术学院通过自主招生录取。

广州市幼儿师范学校学生升学比例超93%。广州市交通运输职业学校2018级1733人，升入全日制高职院校的学生有425人，其中“3+证书”183人、三二分段193人、自主招生47人、高职专业学院2人，升占比为24.5%，参加“3+证书”考试的学生，全部上专科控制线，有41名学生上本科控制线，有一名学生被本科院校录取。

学生恢复自信心十分关键

来自广州市轻工职业学校的周逸婷认为，恢复学习的自信心十分关键。从入校那天起，她就抱着继续读书的想法，不放过一切锻炼自己的机会，“我起初不是特别有自信，一个师姐说我的形象适合当司仪，就让我去报名参加一个活动，虽然最后没选上，但我认识了很多优秀的人，跟着他们学习，慢慢就提升了自己的能力”。

对她考上深圳职业技术学院而言，出色的竞赛成绩就是“门票”。2020年，在广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛工业分析与检验赛项（中职组）中，她和搭档最终获得二等奖。谈及这段经历，她表示，除了自身坚持和奋斗，还得益于学校广阔的成长平台和老师的悉心栽培，使她能够展现自我、超越自我。“团结、协作也尤为重要，大家相互鼓励和帮助，成就彼此，才能一起到达更高更大的平台。遇事不能慌，要打有准备的仗，不要轻视任何一场比赛，调整好心态，放平心态去应对，做到扬长避短”。

她还提到，每个人都应该发掘自己的特长，才能在机会到来时紧紧握住。“中职学生最需要建立自信心，每个同学或多或少都有自己的优势，一定要拼一拼、冲一冲。人生是一场马拉松，中考只是一场考试而已，在没有到达终点之前，任何人都不能放弃自己。”谈到今后的计划，她认为，进了好学校还是要不断努力，她希望通过接下来四年的学习，能在食品检测行业找到自己的一方天地。

作为广州市旅游商务职业学校艺术高考班的一员，林子惠说：“一开始周围对我们这个班有一些声音。一路坚持下来，我锻炼了自身的意志力，父母始终都很支持，而且学校做了这么多保障工作，只要是一直专注自己所热爱的事，就觉得不困难。”最拼时，她从每天早上7时学习到晚上12时，持续了三个多月。谈及未来，她想从事动漫游戏或者服装设计工作，“让我的作品呈现在更多人的面前”。

多所学校升学比例已超六成

《2020年度广东省中等职业教育质量报告》显示，近三年，广东中职毕业生升学比例实现“三连增”，2020年升入高一级学校继续学习的学生有85615人，占毕业学生总数的36.83%。2020年广东中职学校学生升学深造渠道通畅，通过对口单独招生考试升学10640人，占比12%；通过五年一贯制升学1269人，占比1.5%；通过三二分段制升学18413人，占比22%；技能拔尖人才免试升学300人，占比0.04%；通过高职高考升学39120人，占比46%；通过夏季高考等其他方式升学15873人，占比19%。

广州多所中职学校对外公布，毕业生升学比例已经超过60%。广州市交通运输职业学校有汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车电子技术应用、汽车制造与检测、工业机器人技术应用、物流服务与管理、交通运营服务、城市燃气智能输配与应用、城市轨道交通车辆运用与检修等9个三二分段专业，对接广州铁职院、广东科学技术职业学院、广东机电职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东建设职业技术学院等知名高职院校，让学生实现学技术与升学两不误。2020年，该校三二分段试点班录取率为98.5%。除了三二分段专业以外，学校积极开拓其他升学途径助力学生圆梦大学。

广州市城市建设职业学校由原广州市建筑工程职业学校，广州市市政职业学校和广州市土地房产管理职业学校合并而成，现在校生规模超1.2万人，体量相当庞大。校长陈黎靖表示，随着整合进程的加快，学校处于新的发展起点上，入选了广东省高水平中职学校建设、培育单位，生源质量将得到持续提升。她介绍，为回应学生升学比例上升的现实需要，学校所有专业都为三二分段专业，未来还将积极畅通多种渠道，实现学生升学愿望。