66%！今年广州中考普高录取率创近三年新高

广州市2021年中考将于7月10日—12日举行。根据数据显示，今年普通高中的录取率大约是66%，创近三年普高录取新高。

广州市2021年中考将于7月10日—12日举行。根据数据显示，今年普通高中的录取率大约是66%，创近三年普高录取新高。

今年填报普高志愿人数减少 普高计划数增多

根据广州市招考办的数据统计，今年中考报名人数90544人，填报志愿的考生共88159人；其中报考普通高中志愿的考生84745人，填报自主招生志愿的考生有3949人，填报普通高中名额分配志愿的考生有51866人，填报中职三二分段及省级以上重点特色专业志愿的考生9621人，填报中职学校其他专业志愿的考生34074人。

在招生计划方面，今年普高招生总计划56157人，其中，公办普通高中招生计划50342人，民办普通高中招生计划5815人。

与去年相关数据相比，今年中考报名人数比去年大约减少2000人；填报高中志愿的考生也比去年减少3562人。然而，普通高中（含民办）录取计划比去年增加1279个。由此可以推测，今年普通高中的录取率会比全年要高，大约是66.27%。

近三年广州普高录取率稳中有升，今年最高

回看近三年的中考数据，可以发现，近三年广州普高录取率是稳中有升。

2019年—2021年，填报普通高中志愿人数分别是85585人，88307人，84745人；而普通高中的招生总计划分别是53717人，54878人，56157人。

如果使用普通高中（含民办）计划除以填报高中志愿的人数来得出广州近三年普通高中录取率的话，数据分别是：62.76%、62.14%、66.27%。

优质高中学位名额分配录取率今年最高

读一所好的高中是广大市民的热切盼望。在高中优质学位方面，广州市近年来实施的“名额分配”给予了更多学生上优质高中的机会。

今年在保持总体稳定基础上，对名额分配政策进一步优化和完善。名额分配报考资格条件保持不变；名额分配比例保持不变；名额分配办法、电脑派位方式保持不变；名额分配录取最低控制分数线设置办法保持不变。

有三处调整，首次将公办省一级普通高中学校纳入名额分配招生学校范围；名额分配安排在第二批次录取；进一步优化和完善投档录取规定，增加了录取参考科目成绩等级要求。

近三年来填报普通高中名额分配志愿的考生人数分别为48695人、50828人和51866人；名额分配计划分别为19243个、19606个和21845个，名额分配计划数今年最多。

如果以名额分配计划除以填报普通高中名额分配志愿的考生人数的话，2019年—2021年普通高中名额分配的录取率分别为39.52%、38.57%和42.12%，今年录取率最高。

随迁子女由过去的7人竞争1个名额，变成3.6人竞争1个名额

今年广州中考对非户籍生来说，更加友好。广州公办普通高中招收非户籍生的比例有所提高，从原来的8%调整至8-18%。简单来说，非户籍生的录取比例：8%为下限，15%或18%为录取上限，各区教育局或各学校可以根据这一区间范围，确定最终的招生比例。

数据显示，今年填报志愿的考生中，本市户籍考生61978人；非广州市户籍考生26181人，其中通过随迁子女资格审核的考生有24569人，比去年减少了746人。而今年公办高中的随迁子女计划，达到6841人。由此得出，随迁子女普通公办高中的录取率为27.84%，约3.6人竞争一个名额。

2019年和2020年，广州市通过随迁子女资格审核的考生人数分别为24662人和25315人，而公办普通高中招收符合随迁子女条件计划数为3823人和3871人，如果从通过随迁子女资格人数除以公办普通高中招收符合随迁子女条件的计划数来看，2019年和2020年的随迁子女公办普高录取率分别为15.50%和15.29%，两年录取率相当，大约是7人竞争一个学位。

上述数据可看出，今年随迁子女在公办普高的录取方面，实际上竞争已经相对缓和了很多。