广州中考7月10日开考，考生可“云踩点”

提醒将于7月10日开考的广州中考注意事项。今年广州中考踩点将采用“云踩点”的方式进行。

7月8日，广州市招考办发布2021年广州市中考考生温馨提示，提醒将于7月10日开考的广州中考注意事项。今年广州中考踩点将采用“云踩点”的方式进行。

今年中考，考生足不出户、动动手指即可实现“云踩点”，通过视频、图片直观了解考场、考点及其周边社情基本信息，查询座位编排，查看考点地址、校门口和考场所在建筑照片、考场分布平面图、考点防疫指引图等。（点击进入中考“云踩点”网址）

考生也可以现场踩点，考生可根据准考证上的考点名称和地址，测算出赴考所需时间以及最佳赴考路线和交通工具，在7月9日15:00至16:00到考点熟悉赴考路线，考生踩点时不可以进入考场。

广州市招考办提醒，在临考和考试期间一定要注意保持作息规律，保障充足睡眠，注意饮食均衡，自我调整心态，缓解紧张情绪，保持乐观心境，以积极饱满的精神状态迎接中考。继续做好考前健康监测，如有异常及时上报。如因各种原因未能打印准考证，或赴考途中发现漏带，或丢失准考证、身份证，不必折返寻取，可直接到考点向工作人员求助、现场打印准考证，以免耽误考试时间。

广州市招考办提醒，考场有空调，同时请考生留意考试期间天气变化，备好衣物及雨具，带齐考试用品。考生进入考点时，需佩戴口罩，按照考点指引，沿检测通道，分散有序入场，保持间隔。发热考生或“粤康码” 黄码考生，请主动走发热检测通道。考生切记在每科开考15分钟后不得进入考点、考场，考试结束前30分钟起方可交卷离开考场。

广州市招考办将按照中考工作安排，通过官方渠道及时向社会公布有关招生录取的相关信息。广州市招考办提醒广大考生和家长，增强防范意识，切勿轻信任何所谓“学校”招生信息和录取分数线的“小道消息”“内部消息”；切勿轻信所谓的花钱买“计划外指标”和助学金。考生和家长若收到或发现可疑信息和人员，请及时向有关部门、学校核实，谨防被骗。

【记者】马立敏

【通讯员】穗考宣