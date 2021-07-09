广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广州中考7月10日开考，考生可“云踩点”

2021-07-09 09:35 来源：南方plus
字号减小 字号增大

　　7月8日，广州市招考办发布2021年广州市中考考生温馨提示，提醒将于7月10日开考的广州中考注意事项。今年广州中考踩点将采用“云踩点”的方式进行。

　　今年中考，考生足不出户、动动手指即可实现“云踩点”，通过视频、图片直观了解考场、考点及其周边社情基本信息，查询座位编排，查看考点地址、校门口和考场所在建筑照片、考场分布平面图、考点防疫指引图等。（点击进入中考“云踩点”网址）

　　考生也可以现场踩点，考生可根据准考证上的考点名称和地址，测算出赴考所需时间以及最佳赴考路线和交通工具，在7月9日15:00至16:00到考点熟悉赴考路线，考生踩点时不可以进入考场。

　　广州市招考办提醒，在临考和考试期间一定要注意保持作息规律，保障充足睡眠，注意饮食均衡，自我调整心态，缓解紧张情绪，保持乐观心境，以积极饱满的精神状态迎接中考。继续做好考前健康监测，如有异常及时上报。如因各种原因未能打印准考证，或赴考途中发现漏带，或丢失准考证、身份证，不必折返寻取，可直接到考点向工作人员求助、现场打印准考证，以免耽误考试时间。

　　广州市招考办提醒，考场有空调，同时请考生留意考试期间天气变化，备好衣物及雨具，带齐考试用品。考生进入考点时，需佩戴口罩，按照考点指引，沿检测通道，分散有序入场，保持间隔。发热考生或“粤康码” 黄码考生，请主动走发热检测通道。考生切记在每科开考15分钟后不得进入考点、考场，考试结束前30分钟起方可交卷离开考场。

　　广州市招考办将按照中考工作安排，通过官方渠道及时向社会公布有关招生录取的相关信息。广州市招考办提醒广大考生和家长，增强防范意识，切勿轻信任何所谓“学校”招生信息和录取分数线的“小道消息”“内部消息”；切勿轻信所谓的花钱买“计划外指标”和助学金。考生和家长若收到或发现可疑信息和人员，请及时向有关部门、学校核实，谨防被骗。

　　【记者】马立敏

　　【通讯员】穗考宣

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235