广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

“体育之效”感悟如何写？佛山名师点评广东新高考作文题

2021-07-08 09:38 来源：南方plus
字号减小 字号增大

　　2021年广东高考第一科语文已经顺利结束，今年新高考作文如下：

　　这个作文题究竟要怎么写？“佛山大课堂”邀请佛山名师来支招！

　　◎佛山一中语文科组长、正高级教师李存仁：

　　题目强弱变化，富含哲理

　　2021年高考语文作文题由题干、阅读材料、写作引导和写作要求四个部分组成。

　　阅读材料部分，由背景和主要内容（毛泽东的观点）组成。材料第一句（至冒号前）介绍主要内容的出处、时间。冒号后是毛泽东的观点，共五句话，前四句与最后一句形成因果关系，也是必然逻辑。这则材料是革命家毛泽东对生命科学的论述，也是对人生、事业、国家发展的科学论断。其中隐含事物的强弱转化、先天后天关系、悲观乐观等方面的哲学观念；隐含了刻苦勤奋、坚持不懈的积极效益，骄傲自满、过度消耗的可怕后果，谦虚谨慎、积极向上的态度等人生哲理，给人启示。

　　引导语“以上论述具有启示意义”这句很重要，就是“有启发指示，使人有所领悟”的作用。就要从身体的强弱变化延伸到其他事物的变化，引申到学习工作、事业发展、国家建设甚至思想水平、道德情操等方面。

　　最后提出写作任务：结合材料，写出自己悟出的道理，思考的过程和结论。同学们可以思考并立意：1917年，国家正在遭受强国肆虐、民不聊生的时代，当时的青年要有强壮的身体；现在我们青年处在什么时代，我们的身体强壮吗？我们的国家如何？身体天天变化，其他事物是不是可以变化，我们的学习工作能力可不可以变化？我们的党，我们的科学技术、事业、国家是不是、可不可以由弱变强或由强变弱？如何防止由强变弱？如何由弱变强？怎样看待自己的先天不足和后天的努力？

　　考生从材料出发，展开联想，回答以上问题，就是切题的文章。如果只写如何强壮身体，则不符合“具有启示意义”的要求。如果抛开材料谈事物的变化、哲理，谈勤奋，则有套作之嫌。

　　◎佛山市优秀教师、佛山市名教师、石门中学有为班语文老师覃光红：

　　以青年为主体对象进行论述，从材料中提取观点进行思辨

　　这是材料作文。题目要求结合材料写一篇作文，从材料的启示中写感悟与思考，所以，考生必须从材料中提取观点，并且紧扣材料的内容确定写作范围、写作角度以及写作方向。本次题目材料文字占比大，引导语文字很少，任务要求也很简单，体现了材料作文审材料的重要性。

　　本次作文的材料是毛泽东在《新青年》里《体育之研究》论及“体育之效”的一段文字，这就限制了写作的范围：体育与身体强弱的关系。还有《新青年》也暗示了关注的对象是青年，这个信息引导考生注意以青年为主体对象进行论述。

　　文段中有两层关系一个结论：第一层关系是身体弱会变强；第二层关系是生而强者如果滥用其强也许会转弱，生而弱者如果勤锻炼也会变强。这两层透露的是矛盾双方互转的关系，考生在论体育和身体的关系时要体现出这种思辨性。三是结论，生而强者不必自喜，生而弱者不必自卑，这是对身体强弱的态度，生而弱者要通过锻炼来使自己变强，考生在论述中最终的落脚点要体现这种态度。

　　总的来说，本题目既体现了立德树人中体育教育的重要性，也体现了体育与身体关系的价值观，是一个有层次有思辨价值的题目。

　　◎广东省正高级语文教师、顺德一中语文老师黄滨、

　　顺德区教育发展中心教研室高中语文教研员谢植宣：

　　审题重点应放在由“体育之效”而引出的“论述”

　　本次命题回归传统，摆脱“情境”式作文的应用写作模式，体现作文的“创作性”。

　　在材料审题方面，发表的《体育之研究》一文中的关于“体育之效”的相关论述，因此，虽由“体育之效”而起，但“体育”只是引子，此题并非是仅以“体育”为关键词的话题作文，审题的重点应放在由“体育之效”而引出的“论述”，且必须从“论述”中得出若干启发。

　　层次一着眼于人的身体机能变化，目的是引出“强”“弱”的变化。

　　层次二在体育锻炼可使人的身体机能发生良性变化的基础上，把人的变化聚焦至强弱之变，引出强弱变化之理。

　　每个人的发展起点或许是有差别的，有强弱之分，但毛泽东敏锐地觉察到，强者也许会转为弱者，由强至弱，原因在于“滥用其强”，暗含中华传统文化中的盛极而衰、物极必反之理。而同时，弱者亦可变强，由强而若，在于“勤自锻炼”，再次强调“体育之效”，也暗含中华传统文化中的“天行健，君子以自强不息”之理。

　　据此，我们可以得到如下启发：强者应内敛节制，以虚怀若谷之态容纳天地万物，如此，方能强者愈强；而弱者应锤炼自身，强健体魄，不断完善自我，提升能力，持之以恒亦能由弱而强。

　　层次三在层次二强弱变化之理的基础上得出结论：强者不必自喜，弱者不必自悲，因为强弱会变化。同时在强弱变化的因素上，层次三还提供了一个新的视角——天，此处的“天”可理解为事物发展的规律或趋势，而“天之诱我”中的“诱”应为引导之意，简言之，就是顺应天道。因此，强弱变化的因素还与“天”相关，如果顺应事物发展的规律或趋势，那么，弱者也会变强；反之，如果逆事物发展的规律与趋势而行，那么，强者也会变弱。

　　综合来看，题目由“体育之效”谈起，首先强调体育锻炼可使人的身体机能发生良性的变化，接着把人的变化聚焦至强弱之变，强调强者应内敛节制，以虚怀若谷之态容纳天地万物；而弱者应锤炼自身，强健体魄，不断完善自我，提升能力，持之以恒亦能由若而强，最后得出强者不必自喜，弱者不必自悲的结论。

　　同时，在强弱之变的认识上，毛泽东的论述还蕴含着极强的思辨性，如果说“滥用其强”“勤自锻炼”是属于个人的主观态度与行为，那么顺应“天之诱”则涉及对客观事物发展规律与趋势的把握。综上所述，强弱之变与是否“滥用其强”“勤自锻炼”相关，也与是否顺应“天之诱”密切相关。

　　在充分理解领会材料中相关论述的基础上，强弱变化之理，对于作为“人”存在的个体而言，如此；而由“人”而至社会群体、国家民族，包括中国共产党的百年发展史，亦如此。显然而见，此题虽起于与“体育之效”相关的“人”的强弱之变，但其所蕴含的强弱变化之理绝不仅仅局限于个人的体质变化，而是指向事关国家民族，包括党史发展的宏大视野。而这正是本题的现实意义所在。

　　因此，本题表面是对“体育之效”的阐释，而实则告诉我们，强者不可怕，弱者要自强的道理。如果强者自恃其强、滥用其强，再强者也会变为弱者。只要我们自强不息，有道路、制度、文化自信，就会成为强者。而联系当前，我国各领域的由弱变强，弯道超车，学生应有话可说。

　　◎佛山市语文学科带头人、顺德区骨干教师、李兆基中学语文教师龙益得：

　　审题难度较低，立意深浅皆可

　　这道作文题，命题之妙在减少了审题难度，考生有话可说，立意深浅皆可。

　　以任务驱动，小视角看，从较浅的表层思维入手，从个人体育锻练效果的角度切入谈身体的强弱关系。视野开阔的考生，从哲学角度看社会发展的强弱转化。地区发展的强弱变化和国与国之间的强弱关系。强者不必骄，弱者不必气馁。

　　扣住现实生活中的热点问题进行讨论，切中时弊，言之有理即可。

　　◎三水区实验中学高三年级组长、语文老师吴苑雯：

　　不能丢开“体育”谈“强弱”，也不能忽视《新青年》这一载体

　　该作文题关键在于对毛泽东一席话的理解：人的身体会天天变化。目不明可以明，耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强，即使是至强者，最终也许会转为至弱；而弱者如果勤自锻炼，增益其所不能，久之也会变而为强。因此，“生而强者不必自喜也，生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎，或者天之诱我以至于强，未可知也”。

　　这是一段论述，也就是表达观点的议论性话语。毛泽东在这里最想要表达的中心是：生而强者不必自喜也，生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎，或者天之诱我以至于强，未可知也。意思是人出生后不管是强壮还是羸弱都不要紧，因为人可以通过后天的锻炼和磨砺来改变，让羸弱变成强壮。更强调的是“生而弱者”可以“至于强”、如何“至于强”的问题。

　　再放入材料语境中，毛泽东是在《新青年》发表的《体育之研究》中论及“体育之效”时提出以上观点的，因此我们在解读观点时不能太宽泛，不能丢开“体育”这个关键词来天马行空地谈“强弱”，也不能忽视《新青年》这一重要载体。

　　这段材料还有一个引导语“以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章，体现你的感悟与思考。”所谓启示意义，其实就是告诉人们应该怎么做，能够怎么做。需要注意的是，这是1917年背景下提出来的观点，那么我们在说到“启示意义”时，就要注意串联过去现在和未来，毛泽东这番话对于过去、现在，乃至未来都应该是有“启示意义”的，尤其我们考生是新时代青年，国家对青年学生的成才担当提出过期盼和希望，这都是考生在场上可以串联发挥的地方。

　　总体而言，这个题目应该说是兼具语文文学性、时代实用性的好题目，对学生全面阅读和理解的能力有一定的要求，对于体现学生基本阅读素养、能力水平和写作水平都能拉开差距，是融合语文学科素养和立德树人选拔标准的高水平作文题目。

　　【撰文】王雅铄 李周秦 蒋晓敏

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235