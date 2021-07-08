“体育之效”感悟如何写？佛山名师点评广东新高考作文题

总的来说，本题目既体现了立德树人中体育教育的重要性，也体现了体育与身体关系的价值观，是一个有层次有思辨价值的题目。

2021年广东高考第一科语文已经顺利结束，今年新高考作文如下：

这个作文题究竟要怎么写？“佛山大课堂”邀请佛山名师来支招！

◎佛山一中语文科组长、正高级教师李存仁：

题目强弱变化，富含哲理

2021年高考语文作文题由题干、阅读材料、写作引导和写作要求四个部分组成。

阅读材料部分，由背景和主要内容（毛泽东的观点）组成。材料第一句（至冒号前）介绍主要内容的出处、时间。冒号后是毛泽东的观点，共五句话，前四句与最后一句形成因果关系，也是必然逻辑。这则材料是革命家毛泽东对生命科学的论述，也是对人生、事业、国家发展的科学论断。其中隐含事物的强弱转化、先天后天关系、悲观乐观等方面的哲学观念；隐含了刻苦勤奋、坚持不懈的积极效益，骄傲自满、过度消耗的可怕后果，谦虚谨慎、积极向上的态度等人生哲理，给人启示。

引导语“以上论述具有启示意义”这句很重要，就是“有启发指示，使人有所领悟”的作用。就要从身体的强弱变化延伸到其他事物的变化，引申到学习工作、事业发展、国家建设甚至思想水平、道德情操等方面。

最后提出写作任务：结合材料，写出自己悟出的道理，思考的过程和结论。同学们可以思考并立意：1917年，国家正在遭受强国肆虐、民不聊生的时代，当时的青年要有强壮的身体；现在我们青年处在什么时代，我们的身体强壮吗？我们的国家如何？身体天天变化，其他事物是不是可以变化，我们的学习工作能力可不可以变化？我们的党，我们的科学技术、事业、国家是不是、可不可以由弱变强或由强变弱？如何防止由强变弱？如何由弱变强？怎样看待自己的先天不足和后天的努力？

考生从材料出发，展开联想，回答以上问题，就是切题的文章。如果只写如何强壮身体，则不符合“具有启示意义”的要求。如果抛开材料谈事物的变化、哲理，谈勤奋，则有套作之嫌。

◎佛山市优秀教师、佛山市名教师、石门中学有为班语文老师覃光红：

以青年为主体对象进行论述，从材料中提取观点进行思辨

这是材料作文。题目要求结合材料写一篇作文，从材料的启示中写感悟与思考，所以，考生必须从材料中提取观点，并且紧扣材料的内容确定写作范围、写作角度以及写作方向。本次题目材料文字占比大，引导语文字很少，任务要求也很简单，体现了材料作文审材料的重要性。

本次作文的材料是毛泽东在《新青年》里《体育之研究》论及“体育之效”的一段文字，这就限制了写作的范围：体育与身体强弱的关系。还有《新青年》也暗示了关注的对象是青年，这个信息引导考生注意以青年为主体对象进行论述。

文段中有两层关系一个结论：第一层关系是身体弱会变强；第二层关系是生而强者如果滥用其强也许会转弱，生而弱者如果勤锻炼也会变强。这两层透露的是矛盾双方互转的关系，考生在论体育和身体的关系时要体现出这种思辨性。三是结论，生而强者不必自喜，生而弱者不必自卑，这是对身体强弱的态度，生而弱者要通过锻炼来使自己变强，考生在论述中最终的落脚点要体现这种态度。

总的来说，本题目既体现了立德树人中体育教育的重要性，也体现了体育与身体关系的价值观，是一个有层次有思辨价值的题目。

◎广东省正高级语文教师、顺德一中语文老师黄滨、

顺德区教育发展中心教研室高中语文教研员谢植宣：

审题重点应放在由“体育之效”而引出的“论述”

本次命题回归传统，摆脱“情境”式作文的应用写作模式，体现作文的“创作性”。

在材料审题方面，发表的《体育之研究》一文中的关于“体育之效”的相关论述，因此，虽由“体育之效”而起，但“体育”只是引子，此题并非是仅以“体育”为关键词的话题作文，审题的重点应放在由“体育之效”而引出的“论述”，且必须从“论述”中得出若干启发。

层次一着眼于人的身体机能变化，目的是引出“强”“弱”的变化。

层次二在体育锻炼可使人的身体机能发生良性变化的基础上，把人的变化聚焦至强弱之变，引出强弱变化之理。

每个人的发展起点或许是有差别的，有强弱之分，但毛泽东敏锐地觉察到，强者也许会转为弱者，由强至弱，原因在于“滥用其强”，暗含中华传统文化中的盛极而衰、物极必反之理。而同时，弱者亦可变强，由强而若，在于“勤自锻炼”，再次强调“体育之效”，也暗含中华传统文化中的“天行健，君子以自强不息”之理。

据此，我们可以得到如下启发：强者应内敛节制，以虚怀若谷之态容纳天地万物，如此，方能强者愈强；而弱者应锤炼自身，强健体魄，不断完善自我，提升能力，持之以恒亦能由弱而强。

层次三在层次二强弱变化之理的基础上得出结论：强者不必自喜，弱者不必自悲，因为强弱会变化。同时在强弱变化的因素上，层次三还提供了一个新的视角——天，此处的“天”可理解为事物发展的规律或趋势，而“天之诱我”中的“诱”应为引导之意，简言之，就是顺应天道。因此，强弱变化的因素还与“天”相关，如果顺应事物发展的规律或趋势，那么，弱者也会变强；反之，如果逆事物发展的规律与趋势而行，那么，强者也会变弱。

综合来看，题目由“体育之效”谈起，首先强调体育锻炼可使人的身体机能发生良性的变化，接着把人的变化聚焦至强弱之变，强调强者应内敛节制，以虚怀若谷之态容纳天地万物；而弱者应锤炼自身，强健体魄，不断完善自我，提升能力，持之以恒亦能由若而强，最后得出强者不必自喜，弱者不必自悲的结论。

同时，在强弱之变的认识上，毛泽东的论述还蕴含着极强的思辨性，如果说“滥用其强”“勤自锻炼”是属于个人的主观态度与行为，那么顺应“天之诱”则涉及对客观事物发展规律与趋势的把握。综上所述，强弱之变与是否“滥用其强”“勤自锻炼”相关，也与是否顺应“天之诱”密切相关。

在充分理解领会材料中相关论述的基础上，强弱变化之理，对于作为“人”存在的个体而言，如此；而由“人”而至社会群体、国家民族，包括中国共产党的百年发展史，亦如此。显然而见，此题虽起于与“体育之效”相关的“人”的强弱之变，但其所蕴含的强弱变化之理绝不仅仅局限于个人的体质变化，而是指向事关国家民族，包括党史发展的宏大视野。而这正是本题的现实意义所在。

因此，本题表面是对“体育之效”的阐释，而实则告诉我们，强者不可怕，弱者要自强的道理。如果强者自恃其强、滥用其强，再强者也会变为弱者。只要我们自强不息，有道路、制度、文化自信，就会成为强者。而联系当前，我国各领域的由弱变强，弯道超车，学生应有话可说。

◎佛山市语文学科带头人、顺德区骨干教师、李兆基中学语文教师龙益得：

审题难度较低，立意深浅皆可

这道作文题，命题之妙在减少了审题难度，考生有话可说，立意深浅皆可。

以任务驱动，小视角看，从较浅的表层思维入手，从个人体育锻练效果的角度切入谈身体的强弱关系。视野开阔的考生，从哲学角度看社会发展的强弱转化。地区发展的强弱变化和国与国之间的强弱关系。强者不必骄，弱者不必气馁。

扣住现实生活中的热点问题进行讨论，切中时弊，言之有理即可。

◎三水区实验中学高三年级组长、语文老师吴苑雯：

不能丢开“体育”谈“强弱”，也不能忽视《新青年》这一载体

该作文题关键在于对毛泽东一席话的理解：人的身体会天天变化。目不明可以明，耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强，即使是至强者，最终也许会转为至弱；而弱者如果勤自锻炼，增益其所不能，久之也会变而为强。因此，“生而强者不必自喜也，生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎，或者天之诱我以至于强，未可知也”。

这是一段论述，也就是表达观点的议论性话语。毛泽东在这里最想要表达的中心是：生而强者不必自喜也，生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎，或者天之诱我以至于强，未可知也。意思是人出生后不管是强壮还是羸弱都不要紧，因为人可以通过后天的锻炼和磨砺来改变，让羸弱变成强壮。更强调的是“生而弱者”可以“至于强”、如何“至于强”的问题。

再放入材料语境中，毛泽东是在《新青年》发表的《体育之研究》中论及“体育之效”时提出以上观点的，因此我们在解读观点时不能太宽泛，不能丢开“体育”这个关键词来天马行空地谈“强弱”，也不能忽视《新青年》这一重要载体。

这段材料还有一个引导语“以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章，体现你的感悟与思考。”所谓启示意义，其实就是告诉人们应该怎么做，能够怎么做。需要注意的是，这是1917年背景下提出来的观点，那么我们在说到“启示意义”时，就要注意串联过去现在和未来，毛泽东这番话对于过去、现在，乃至未来都应该是有“启示意义”的，尤其我们考生是新时代青年，国家对青年学生的成才担当提出过期盼和希望，这都是考生在场上可以串联发挥的地方。

总体而言，这个题目应该说是兼具语文文学性、时代实用性的好题目，对学生全面阅读和理解的能力有一定的要求，对于体现学生基本阅读素养、能力水平和写作水平都能拉开差距，是融合语文学科素养和立德树人选拔标准的高水平作文题目。

【撰文】王雅铄 李周秦 蒋晓敏