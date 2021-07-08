广州市教育局：暑假期间尽量不跨省域长途旅行

倡议家长、学生减少外出聚集，尽量不跨省域长途旅行，原则上不出境或前往国内疫情防控中高风险地区或封闭封控管理区。

7月5日，广州市教育局发布《致家长的一封信》，倡议家长、学生减少外出聚集，尽量不跨省域长途旅行，原则上不出境或前往国内疫情防控中高风险地区或封闭封控管理区。

信中提到，当前疫情防控面临多变复杂的挑战，为确保广大家长和孩子的生命安全和身体健康，度过一个欢乐祥和的假期，广州市教育局倡议：

科学认识疫情。多关注国家、省、市官方发布的疫情防控动态信息，包括中高风险等级信息及确诊病例行动轨迹，做到不懈怠、不恐慌、不信谣、不传谣。

减少外出聚集。减少不必要外出，尽量不参加聚集性活动，尽量不串门。少去人员密集场所，减少在外进餐次数和时间，减少接触公共物品。

合理安排出行。尽量不跨省域长途旅行，原则上不出境或前往国内疫情防控中高风险地区或封闭封控管理区。如必须跨地域出行，请务必提前了解途经地和目的地疫情防控形势和防控政策。出行期间注意个人卫生，全程规范佩戴口罩，做好个人防护，妥善保存行程票据以备查询。同时，做好出行期间个人及孩子的健康监测。

配合落实防控。家长应教育受疫情影响需要留校的学生服从学校安排，配合落实疫情防控各项措施。配合落实晨午晚检制度，一旦出现不适症状，要及时报告老师和指定联系人，并尽快就医。共同生活的家庭成员中如有中高风险地区、封闭封控管理区旅居史或重点人员接触史的，请按照防疫要求配合社区（村镇）做好核酸检测、风险排查、卫生消杀等工作，并主动向社区、工作单位及孩子所在学校报告。同时，敬请留意并落实学校发布的信息提示内容，配合学校做好假期动向及健康状况的排查。

强化个人防护。引导家庭成员坚持科学佩戴口罩，保持适当社交距离，养成勤洗手、不乱摸、公筷制、分餐制、咳嗽打喷嚏时注意遮挡等良好卫生习惯和生活方式。加强室内开窗通风，保持空气流通，做好日常预防性消毒。符合新冠疫苗接种条件的人员应尽快接种疫苗。

做好健康监测。尽可能避免家庭成员与有呼吸道感染症状（如发热、咳嗽或打喷嚏、流鼻涕等）人员的密切接触。如家庭成员出现发热、干咳、乏力、味觉嗅觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、肌痛、结膜炎或腹泻等症状，请尽快就医，就医过程中尽量避免搭乘公共交通工具，前往医院途中和在医院内应全程佩戴口罩。中小学、幼儿园师生员工原则上应在开学前14天在穗进行自我健康观察，高校、中职校师生员工应至少在开学前14天开展自我健康观察。

养成规律作息。科学安排假期作息时间，保证充足的睡眠时间。督促孩子认真完成体育家庭作业，多进行户外活动，加强体育锻炼，增强个人体质，提高抵抗力。控制孩子使用电子产品的时间，引导孩子养成良好的用眼习惯。

营造温馨氛围。家庭是孩子“心的港湾”，家长心安则孩子心安。面对生活、工作的压力，请家长朋友多关怀自己，主动学习运用心理调适方法，调整好自己的情绪；学习科学的育儿理念和方法，理性看待和正确处理孩子成长过程中出现的各种问题。可以通过郊游、运动等亲子活动，与孩子充分交流，了解孩子的想法和烦恼，共同讨论和解决问题，营造温馨和谐的家庭氛围。育儿中遇到困惑，可及时与老师联系，做好家校沟通，也可以拨打心理热线，向专业老师咨询求助，及时解疑释惑。

链接：相约广州市文化艺术场馆主题展览活动

7月6日，广州市教育局还发布了《致全市中小学生的一封信》，倡议中小学生放下手机，关掉空调，拥抱阳光，“酷爽一夏”，过个不一样的暑假。在信中，广州市教育局倡议中小学生相约红色基地、相约知识海洋、相约运动场馆、相约艺术殿堂、相约劳动实践。

广州市教育局积极统筹各类公共文化资源，整理了广州市部分文化艺术场馆主题展览活动信息。（还可以关注广东省博物馆、广州艺博院、广东美术馆、广东粤剧院等艺术场馆的公众号，随时随地了解演出、展览信息，合理安排参观学习计划）

其中，线下活动包括：

1. 红色热土 不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史展

活动时间：6月29日—11月17日

地 址：广东省博物馆三楼展厅三

主办单位：中共广东省委宣传部、中共广东省委党史研究室、广东省文化和旅游厅

相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/xLH9-_Me4HupZOc4G_uLfg

2. 百年风华 时代画卷——广州美术经典中的党史展

活动时间：7月—10月（具体时间以场馆公布为准）

地 址：广州艺术博物院

主办单位：中共广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局

联系方式：020-83659337

相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/MYJF7KtLZR9z9QtwrMv-UQ

3. “我的父亲黄般若”专题分享会

活动时间：7月10日

地 址：广州艺术博物院

联系方式：020-83659337

可容纳人数：30人

4. “我是小小讲解员”选拔赛

活动时间：7月10日

地 址：广州艺术博物院

联系方式：020-83659337

可容纳人数：30人

5. 夏令营

活动时间：8月23日—28日

地 址：广州艺术博物院

联系方式：020-83659337

可容纳人数：30人/批

6. 2021年广东省“百校联动·百万同跳”第一届暑期线上跳绳挑战赛

比赛日期：7月15日至8月17日

参与方式：线上，下载“天天跳绳”APP进入广东比赛专区参赛客服电话：021-64180023

主办单位：广东省学生体育艺术联合会

7. 演员基训课观摩

活动时间：8月9-13日之间

地 址：广州芭蕾舞团

适合人群：中小学生

可容纳人数：约60人/批

主办单位：广州芭蕾文化艺术有限公司

8. 杂技专场晚会《追光者》

活动时间：8月15日

地 址：广州市天河区水荫四横路37号

可容纳人数：150人

报名方式：由学校统一预约，不接受个人报名

联系人：吕老师，联系电话：15920364783

主办单位：广州市杂技艺术剧院有限责任公司

9. 参观采芝林中药文化博物馆

活动时间：逢周二、周五9:00-12:00；14:00-17:00

地 址：广州市荔湾区塞坝路12号

适合人群：中小学生

可容纳人数：40-50人/批

主办单位：广州市采芝林药业有限公司

10. 参观广州神农草堂中医药博物馆

活动时间：周二至周五9:00-17:00（周一闭馆）

适合人群：孩子限4-9岁，一家长带一孩子

参与方式：关注“广州神农草堂中医药博物馆”微信公众号，并在公众号上进行登记预约；至少提前1天网上预约，现场携带身份证以便核验

联系电话：020-66282302

可容纳人数：200人/天

地址：广东省广州市白云区沙太北路389号广州白云山和记黄埔中药有限公司厂区内

11. 参观广东省凉茶博物馆

活动时间：周一至周六9:00-17:00

适合人群：中小学生（建议家长陪同）

参与方式：关注“广东省凉茶博物馆”微信公众号预约

联系电话：020-22211057

可容纳人数：500人/天

地址：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 广州市香雪制药股份有限公司内

线上活动包括：

1. 2021年“奔跑吧•少年”儿童青少年主题健身暨“粤运动•越健康线上运动健身活动

活动时间：7月5日至8月8日

活动方式：线上活动以广东省体育局官方微信公众号“广东青少年体育”作为活动平台。关注“广东青少年体育”微信号：gdsports_youth，点击公众号菜单栏“线上运动”-“粤运动·越健康”活动页，即可参与活动

联系人：雷老师，联系电话：020-37591004

2. 参观广州陈李济中药博物馆

活动时间：线上为全天，线下为每周三或网站公布为准

适合人群：中小学生

参与方式：关注“陈李济中药文化园”微信公众号预约

活动地址：广州市海珠区广州大道南1688号

联系电话：020-84297862

3. 2021美院毕业季线上展丨广州美术学院

毕业季，广美仲夏视觉盛宴持续“上新”——

相关链接：https://www.sohu.com/a/471510181_541698

4. 2021中央美院线上毕业展

相关链接：https://www.sohu.com/a/468695236_422774

【记者】马立敏