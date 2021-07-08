广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广州市教育局：暑假期间尽量不跨省域长途旅行

2021-07-08 09:38 来源：南方plus
字号减小 字号增大

　　7月5日，广州市教育局发布《致家长的一封信》，倡议家长、学生减少外出聚集，尽量不跨省域长途旅行，原则上不出境或前往国内疫情防控中高风险地区或封闭封控管理区。

　　信中提到，当前疫情防控面临多变复杂的挑战，为确保广大家长和孩子的生命安全和身体健康，度过一个欢乐祥和的假期，广州市教育局倡议：

　　科学认识疫情。多关注国家、省、市官方发布的疫情防控动态信息，包括中高风险等级信息及确诊病例行动轨迹，做到不懈怠、不恐慌、不信谣、不传谣。

　　减少外出聚集。减少不必要外出，尽量不参加聚集性活动，尽量不串门。少去人员密集场所，减少在外进餐次数和时间，减少接触公共物品。

　　合理安排出行。尽量不跨省域长途旅行，原则上不出境或前往国内疫情防控中高风险地区或封闭封控管理区。如必须跨地域出行，请务必提前了解途经地和目的地疫情防控形势和防控政策。出行期间注意个人卫生，全程规范佩戴口罩，做好个人防护，妥善保存行程票据以备查询。同时，做好出行期间个人及孩子的健康监测。

　　配合落实防控。家长应教育受疫情影响需要留校的学生服从学校安排，配合落实疫情防控各项措施。配合落实晨午晚检制度，一旦出现不适症状，要及时报告老师和指定联系人，并尽快就医。共同生活的家庭成员中如有中高风险地区、封闭封控管理区旅居史或重点人员接触史的，请按照防疫要求配合社区（村镇）做好核酸检测、风险排查、卫生消杀等工作，并主动向社区、工作单位及孩子所在学校报告。同时，敬请留意并落实学校发布的信息提示内容，配合学校做好假期动向及健康状况的排查。

　　强化个人防护。引导家庭成员坚持科学佩戴口罩，保持适当社交距离，养成勤洗手、不乱摸、公筷制、分餐制、咳嗽打喷嚏时注意遮挡等良好卫生习惯和生活方式。加强室内开窗通风，保持空气流通，做好日常预防性消毒。符合新冠疫苗接种条件的人员应尽快接种疫苗。

　　做好健康监测。尽可能避免家庭成员与有呼吸道感染症状（如发热、咳嗽或打喷嚏、流鼻涕等）人员的密切接触。如家庭成员出现发热、干咳、乏力、味觉嗅觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、肌痛、结膜炎或腹泻等症状，请尽快就医，就医过程中尽量避免搭乘公共交通工具，前往医院途中和在医院内应全程佩戴口罩。中小学、幼儿园师生员工原则上应在开学前14天在穗进行自我健康观察，高校、中职校师生员工应至少在开学前14天开展自我健康观察。

　　养成规律作息。科学安排假期作息时间，保证充足的睡眠时间。督促孩子认真完成体育家庭作业，多进行户外活动，加强体育锻炼，增强个人体质，提高抵抗力。控制孩子使用电子产品的时间，引导孩子养成良好的用眼习惯。

　　营造温馨氛围。家庭是孩子“心的港湾”，家长心安则孩子心安。面对生活、工作的压力，请家长朋友多关怀自己，主动学习运用心理调适方法，调整好自己的情绪；学习科学的育儿理念和方法，理性看待和正确处理孩子成长过程中出现的各种问题。可以通过郊游、运动等亲子活动，与孩子充分交流，了解孩子的想法和烦恼，共同讨论和解决问题，营造温馨和谐的家庭氛围。育儿中遇到困惑，可及时与老师联系，做好家校沟通，也可以拨打心理热线，向专业老师咨询求助，及时解疑释惑。

　　链接：相约广州市文化艺术场馆主题展览活动

　　7月6日，广州市教育局还发布了《致全市中小学生的一封信》，倡议中小学生放下手机，关掉空调，拥抱阳光，“酷爽一夏”，过个不一样的暑假。在信中，广州市教育局倡议中小学生相约红色基地、相约知识海洋、相约运动场馆、相约艺术殿堂、相约劳动实践。

　　广州市教育局积极统筹各类公共文化资源，整理了广州市部分文化艺术场馆主题展览活动信息。（还可以关注广东省博物馆、广州艺博院、广东美术馆、广东粤剧院等艺术场馆的公众号，随时随地了解演出、展览信息，合理安排参观学习计划）

　　其中，线下活动包括：

　　1. 红色热土 不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史展

　　活动时间：6月29日—11月17日

　　地 址：广东省博物馆三楼展厅三

　　主办单位：中共广东省委宣传部、中共广东省委党史研究室、广东省文化和旅游厅

　　相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/xLH9-_Me4HupZOc4G_uLfg

　　2. 百年风华 时代画卷——广州美术经典中的党史展

　　活动时间：7月—10月（具体时间以场馆公布为准）

　　地 址：广州艺术博物院

　　主办单位：中共广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局

　　联系方式：020-83659337

　　相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/MYJF7KtLZR9z9QtwrMv-UQ

　　3. “我的父亲黄般若”专题分享会

　　活动时间：7月10日

　　地 址：广州艺术博物院

　　联系方式：020-83659337

　　可容纳人数：30人

　　4. “我是小小讲解员”选拔赛

　　活动时间：7月10日

　　地 址：广州艺术博物院

　　联系方式：020-83659337

　　可容纳人数：30人

　　5. 夏令营

　　活动时间：8月23日—28日

　　地 址：广州艺术博物院

　　联系方式：020-83659337

　　可容纳人数：30人/批

　　6. 2021年广东省“百校联动·百万同跳”第一届暑期线上跳绳挑战赛

　　比赛日期：7月15日至8月17日

　　参与方式：线上，下载“天天跳绳”APP进入广东比赛专区参赛客服电话：021-64180023

　　主办单位：广东省学生体育艺术联合会

　　7. 演员基训课观摩

　　活动时间：8月9-13日之间

　　地 址：广州芭蕾舞团

　　适合人群：中小学生

　　可容纳人数：约60人/批

　　主办单位：广州芭蕾文化艺术有限公司

　　8. 杂技专场晚会《追光者》

　　活动时间：8月15日

　　地 址：广州市天河区水荫四横路37号

　　可容纳人数：150人

　　报名方式：由学校统一预约，不接受个人报名

　　联系人：吕老师，联系电话：15920364783

　　主办单位：广州市杂技艺术剧院有限责任公司

　　9. 参观采芝林中药文化博物馆

　　活动时间：逢周二、周五9:00-12:00；14:00-17:00

　　地 址：广州市荔湾区塞坝路12号

　　适合人群：中小学生

　　可容纳人数：40-50人/批

　　主办单位：广州市采芝林药业有限公司

　　10. 参观广州神农草堂中医药博物馆

　　活动时间：周二至周五9:00-17:00（周一闭馆）

　　适合人群：孩子限4-9岁，一家长带一孩子

　　参与方式：关注“广州神农草堂中医药博物馆”微信公众号，并在公众号上进行登记预约；至少提前1天网上预约，现场携带身份证以便核验

　　联系电话：020-66282302

　　可容纳人数：200人/天

　　地址：广东省广州市白云区沙太北路389号广州白云山和记黄埔中药有限公司厂区内

　　11. 参观广东省凉茶博物馆

　　活动时间：周一至周六9:00-17:00

　　适合人群：中小学生（建议家长陪同）

　　参与方式：关注“广东省凉茶博物馆”微信公众号预约

　　联系电话：020-22211057

　　可容纳人数：500人/天

　　地址：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 广州市香雪制药股份有限公司内

　　线上活动包括：

　　1. 2021年“奔跑吧•少年”儿童青少年主题健身暨“粤运动•越健康线上运动健身活动

　　活动时间：7月5日至8月8日

　　活动方式：线上活动以广东省体育局官方微信公众号“广东青少年体育”作为活动平台。关注“广东青少年体育”微信号：gdsports_youth，点击公众号菜单栏“线上运动”-“粤运动·越健康”活动页，即可参与活动

　　联系人：雷老师，联系电话：020-37591004

　　2. 参观广州陈李济中药博物馆

　　活动时间：线上为全天，线下为每周三或网站公布为准

　　适合人群：中小学生

　　参与方式：关注“陈李济中药文化园”微信公众号预约

　　活动地址：广州市海珠区广州大道南1688号

　　联系电话：020-84297862

　　3. 2021美院毕业季线上展丨广州美术学院

　　毕业季，广美仲夏视觉盛宴持续“上新”——

　　相关链接：https://www.sohu.com/a/471510181_541698

　　4. 2021中央美院线上毕业展

　　相关链接：https://www.sohu.com/a/468695236_422774

　　【记者】马立敏

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235