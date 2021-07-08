“花式”录取通知书来啦！

7月8日起，广东省普通高校招生录取时间正式开始，考生们想必正在憧憬着属于自己的那份录取通知书。

7月8日起，广东省普通高校招生录取时间正式开始，考生们想必正在憧憬着属于自己的那份录取通知书。今年各大高校的录取通知书长什么样？记者发现，今年不少高校的录取通知书都创意频出。

中山大学：

“录取通知书”五字为中大古文字学教授书写

今年，中山大学录取通知书十分有特色。封套画中的建筑，位于中山大学广州校区南校园中轴线上的怀士堂。今年，中大的老师们将在怀士堂前迎接同学们的到来，所有新生都将在中大广州校区南校园度过大学一年级。

封面的“录取通知书”五个大字为中山大学古文字学教授陈炜湛先生亲笔所书。翻页而视，录取通知书插画中展示的是中山大学“三校区五校园”办学格局。校长寄语书写于通知书第三层。寄语中，承载着校长对新生们的美好祝福、殷切希望。

随着录取通知书寄到考生手中的，还会有2021新生纪念版公交卡。这张羊城通（岭南通）交通卡和校徽，是中山大学的老师和学长学姐们送给新生的礼物。卡内已充值10元，每张卡上还有唯一的专属编号。

暨南大学：

录取通知书中藏有“远洋帆船”

今年，暨南大学本科生录取通知书全新改版，将于七月下旬陆续发放。通知书庄重的蓝绿色象征着暨南蓬勃的生命力与厚重的历史底蕴，烫金的文字蕴含着暨南对新生珍而重之的心意。

海洋是暨南文化的背景起源，远洋帆船是百年侨校的视觉呈现。这次的校长寄语，将在新生打开卡片后慢慢诉说。

随录取通知书抵达新生手中的，还有暨南历史主题记事本，打开这本记事本，暨大丰富的光荣历史，在新生面前一一呈现。未来和学校的共同“暨忆”，也等待着新生来书写。

清华大学：

立体通知书激光雕刻、手工组装

今年，清华大学立体录取通知书全面升级。通知书的外壳材质和立体二校门结构都进行了全新升级，完美复刻清华二校门，激光雕刻、手工拼插的新版通知书颜色更加亮丽持久，立体结构更加稳固。学校祝愿每一个闪闪发光的少年，都能破壁追光、圆梦清华。

复旦大学：

让新生组装复旦剪影灯

复旦大学给新生们送上的录取通知书“大礼包”中，包含了复旦剪影灯、“行远”行李牌、毕业生之星荐书等。

其中的复旦剪影灯特别有趣，新生们自行将剪影灯组装好，就能看到成品灯四周的复旦四个校区（邯郸、江湾、枫林、张江）标志性建筑和四季景致。灯盏小巧精致，既可以放在室内点缀生活，也可以悬挂室外照亮夜色。新学年开学后，复旦会举办新生灯会活动。届时，来自各地区、各专业的新生可在现场领取并填写心愿卡、系在剪影灯上，点亮复旦校园。

南京大学：

宇宙星空见证无限能量

南京大学2021版录取通知书以“探索无限宇宙”为主题，采用多层结构。打开通知书“宇宙微波背景”纸板，是一个设计巧妙的环状宇宙星辰，轻触∞符号，就可点亮你的小宇宙，光照时间越长，关灯观看效果更好。