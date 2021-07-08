2021年全国联招本科批次院校今日仍可征集志愿

由于部分考生因志愿填报不合理未被录取，现决定对达到本科批次录取最低分数线且未被录取的考生进行征集志愿，组织二次录取。

2021年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）本科批次录取工作已顺利结束，该批次生源充足，共录取考生3503人。

即日起，考生可登录全国联招管理系统（以下简称系统）查看本人录取结果，网址为：http://www.eeagd.edu.cn/lzks/。

由于部分考生因志愿填报不合理未被录取，现决定对达到本科批次录取最低分数线且未被录取的考生进行征集志愿，组织二次录取，具体安排如下：

一、征集志愿时间及网址

（一）时间

7月7日9:00-7月8日16:00

（二）网址

http://www.eeagd.edu.cn/lzks/

二、本科批次院校征集志愿资格线

院校征集志愿资格线为原划定的本科批次录取最低分数线，即：

（一）普通类院校（专业）文史、理工类：300分（其中，部分院校执行400分，院校名单见《关于公布2021年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生录取最低分数线的通知》）

（二）艺术类院校（专业）文史、理工类：200分。

报考艺术类专业，考生需获得招生院校术科考核合格证，术科考核不合格或没有参加术科考核的考生不得填报。

三、征集志愿院校及专业

参加征集志愿的院校、类别、科类计划及专业见附件。

四、征集志愿设置

本科批次征集志愿实行平行志愿投档录取模式，设一个志愿组A、B、C、D、E五个顺序排列的院校志愿，每所院校设6个专业志愿和一个专业服从选项。

五、征集志愿注意事项

（一）考生填报征集志愿前，应认真查看有关院校征集志愿缺额计划及专业情况，并认真阅读了解院校招生简章和专业招生要求。

（二）考生在规定时间内登录系统，点击“填报征集志愿”录入本人志愿，核对无误后，务必在截止时间前点击“志愿确认”按钮提交志愿。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效，不得参加录取。一经确认，任何人不得再进行修改。

（三）征集志愿录取时，联招办将以考生重新填报确认后的征集志愿数据为准，按平行志愿投档原则向高校投放档案，考生原填报的本科批次院校志愿无效。已被录取的考生不再参加征集志愿录取。

（广东省教育考试院）