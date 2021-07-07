华南理工大学誓师出征全国学生运动会并承办广东省第11届大运会

华南理工在前面连续七届全国学生运动会上都捧得“校长杯”，累计捧杯次数在广东高校排名第一。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华体轩）由教育部、国家体育总局、共青团中央主办的第十四届全国学生运动会将于7月10日在青岛开幕。7月6日，华南理工大学举行全国学生运动会出征誓师大会，参赛师生将向连续八届蝉联全国学生运动会“校长杯”发起冲击。

校方透露，华南理工将在明年5月承办广东省第11届大学生运动会，预计届时全省130多所本科、专科院校将派出超过1.1万名运动员、3500余名教练员参赛。动员会后，昢色pose active品牌向华工捐赠总值660万元的专业运动服饰。

华南理工36名学生出征青岛全国学生运动会 争取连续八届蝉联“校长杯”

全国学生运动会是我国最高级别的学生体育盛会，由教育部、国家体育总局、共青团中央主办。“校长杯”评选始于1992年第四届全国大学生运动会，旨在表扬在增强大学生体质工作中做出突出贡献的高校，是全国学生运动会参赛学校的最高荣誉。华南理工在前面连续七届全国学生运动会上都捧得“校长杯”，累计捧杯次数在广东高校排名第一。

会上，华南理工大学党委书记章熙春为学校运动队授校旗。参加第14届全国学生运动会的师生誓言顽强拼搏，创造佳绩，向连续八届蝉联“校长杯”发起挑战，为广东代表团争取荣誉。

本次运动会，华南理工共有11名教练员和36名学生代表广东省参加8个大项的决赛阶段比赛，并作为牵头单位负责广东代表团田径、乒乓球两个项目的集训备战工作。来校集训的大学生、中学生运动员在省教育厅的支持下，克服天气酷热和疫情扰动等不利影响，紧张有序推进备战，取得良好效果。

华南理工将承办广东省第11届大运会 获得660万体育专项捐赠

华南理工大学透露，学校将利用同城一校三区的优势，在华南理工五山校区、大学城校区和广州国际校区承办2022年5月举行的广东省第11届大运会大部分项目的比赛。此次省大运会设有甲、乙、丙组共三个组别，其中乙组分为乙A、乙B组，共设有田径、游泳、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、武术、健美操、定向越野、中国武术长兵等12个运动项目以及体育科学论文报告会。根据上一届参赛情况测算，届时全省130多所本科、专科院校将派出超过1.1万名运动员、3500余名教练员参赛，加上裁判员、各高校代表团工作人员等，总参赛人数将超过1.7万人，参赛人数预计再创新高。华南理工大学作为东道主，将全力推进筹备工作，为全省兄弟高校运动员提供良好条件，努力实现“办赛精彩、参赛出彩”的目标。

会上，华南理工大学校长高松为学校运动队教练员颁发了聘书。

昢色pose active品牌向校方捐赠总值660万元的专业运动服饰，支持华南理工运动队建设和学校体育事业发展。作为一个民族品牌，昢色pose active希望能够为中华民族的伟大复兴添砖加瓦，其打造可持续健康生活方式的昢式生活理念，与华南理工大学为国家建设体育强国作贡献的使命高度契合。

多名华南理工学生和校友出征东京奥运 全力以赴为国争光

东京奥运会将在7月23日开幕，华南理工大学毕业校友刘虹、刘诗雯和体育学院在读学生梁小静、余贺新、刘婷婷等运动员将代表中国队出征东京，参加竞走、乒乓球、短跑、游泳等项目比赛。

华南理工2020级研究生、中国女子田径队主力梁小静同学代表出征东京奥运的华南理工人发来打气视频，表示将顽强拼搏，全力以赴为国争光，并祝福母校在全国学生运动会中创造佳绩，承办省大运会圆满成功。