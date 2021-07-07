湛江科技学院展出近两百幅师生书画摄影作品

本次展出作品的内容各展其长，创意新颖。

6月30日下午，湛江科技学院以“翰墨书初心，丹青绘盛世”为主题的书画摄影展开幕。学校党委书记谭树明出席展览现场，与广大师生一同观看展览。

活动现场

谭树明书记为展览的开幕致辞。他希望全体师生党员要进一步解放思想、乘势而上，将积极性、主动性和创造性体现在工作学习中，从百年党史里汲取前行的力量，朝着建设区域性、应用型、国际化，特色鲜明的高水平创新创业型民办本科院校的办学目标奋进。

本次展出作品的内容各展其长，创意新颖，有的取材于中国共产党的历史，有的选题于百姓生活，有的寄情于国家的大好河山，有的写意于沛泽风情，风格多样，异彩纷呈。作品中的一笔一划，一草一木，一山一石，一景一物，既是师生们对党、对祖国、对家乡、对时代挚爱之情的表达，也是师生们以艺术的表现形式，向庆祝建党100周年奉上的一份礼物。

谭树明书记参观展览

展览现场，谭树明书记挥毫泼墨，书写下“明理、增信、崇德、力行”，勉励广大师生学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行。

书画摄影展览现场

本次展览所展出的作品，全部来自由学校党委主办、美术与设计学院党总支承办的“庆祝中国共产党成立100周年书画摄影比赛”中的优秀作品。比赛吸引了广大师生积极参与，共收到参赛作品563件（组），经严格评审，最终遴选出180件（组）书法、绘画、摄影参展作品。本次比赛中，共评选 出一等奖作品5件（组），二等奖作品10件（组），三等奖作品13件（组）。同时，组委会还特邀15名美术与设计学院的专业教师创作主题作品参展，为本次展览增添光彩。