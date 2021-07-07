广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

湛江科技学院展出近两百幅师生书画摄影作品

2021-07-07 11:32 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　6月30日下午，湛江科技学院以“翰墨书初心，丹青绘盛世”为主题的书画摄影展开幕。学校党委书记谭树明出席展览现场，与广大师生一同观看展览。

活动现场

　　谭树明书记为展览的开幕致辞。他希望全体师生党员要进一步解放思想、乘势而上，将积极性、主动性和创造性体现在工作学习中，从百年党史里汲取前行的力量，朝着建设区域性、应用型、国际化，特色鲜明的高水平创新创业型民办本科院校的办学目标奋进。

　　本次展出作品的内容各展其长，创意新颖，有的取材于中国共产党的历史，有的选题于百姓生活，有的寄情于国家的大好河山，有的写意于沛泽风情，风格多样，异彩纷呈。作品中的一笔一划，一草一木，一山一石，一景一物，既是师生们对党、对祖国、对家乡、对时代挚爱之情的表达，也是师生们以艺术的表现形式，向庆祝建党100周年奉上的一份礼物。

谭树明书记参观展览

　　展览现场，谭树明书记挥毫泼墨，书写下“明理、增信、崇德、力行”，勉励广大师生学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行。

书画摄影展览现场

　　本次展览所展出的作品，全部来自由学校党委主办、美术与设计学院党总支承办的“庆祝中国共产党成立100周年书画摄影比赛”中的优秀作品。比赛吸引了广大师生积极参与，共收到参赛作品563件（组），经严格评审，最终遴选出180件（组）书法、绘画、摄影参展作品。本次比赛中，共评选 出一等奖作品5件（组），二等奖作品10件（组），三等奖作品13件（组）。同时，组委会还特邀15名美术与设计学院的专业教师创作主题作品参展，为本次展览增添光彩。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235