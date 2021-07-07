广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

托管班来了！老师和学生都没寒暑假了吗？

2021-07-07 09:39 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　近期，暑期托管班的话题持续引发舆论热议，这个暑假到底怎么过？也成了家校之间讨论最多的话题。

　　学生们感叹，假期未到，“第三学期”已来？家长们担心，孩子在托管班里能学点啥？教师们则疑惑，自己的寒暑假是否还存在？

　　暑期托管，到底怎么管？

　　多地试水暑期托管，明确不授课、不超前

　　近日，北京市教委发布公告，将由各区教委组织面向小学一年级至五年级学生的暑期托管服务。以街道、乡镇为单位确定托管服务承办学校，学生以就近的原则参加托管服务。

　　暑假托管服务内容包括为同学提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不组织学科培训和集体授课。适当收取费用，对家庭困难学生免收托管服务费用。

　　其实，暑期托管并非新鲜话题，上海、武汉、苏州、无锡等多地都有类似部署。

　　上海市的爱心暑托班为小学生提供公益性暑期看护服务，从最基本的学生暑期托管到学生作业辅导，进而到学生核心素养发展，层层递进，促进学生德智体美劳全面发展。具有上海学籍的小学生(不含小升初学生)均可报名，无户籍限制。

　　武汉市暑假社区托管项目围绕红色教育、传统文化教育、艺术美育教育、成长教育等方面开展社区托管服务。全市193个市级托管室和82个区级托管室服务区域范围内的小学阶段青少年均可报名参加，重点是双职工家庭、外来务工家庭和中低收入家庭子女，无户籍限制。

　　再如，宁波市北仑区托管班依托于小学、幼儿园和社区假日学校的三位一体暑期托管体系。托管期间对学生开放学校操场、图书馆、教室等功能室、功能设施。

　　老师以辅导学生假期作业、带领孩子阅读和体育运动、参加劳动、学习科技知识、培养课外兴趣、拓展课外知识等为主，不上新课，更不超前教学。

　　学生们第三学期，老师们取消假期？

　　在各地暑托政策出台后，不少网友表示，担心暑托班会挤压孩子的暑假时间，甚至成为“第三学期”。

　　还有网友表示暑托班的开办，也让老师们失去了利用暑期休息和“充电”的机会。

　　对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，各地的暑托服务政策都是基于自愿原则，给家长特别是低龄段孩子家长一个选择的机会，因此，托管只是假期生活的一种选择，开展暑期托管并不等于取消孩子们的暑假。

　　如专家所言，从之前多地发布的暑托班细则来看，暑托班均是自愿报名参加，且名额有限，报满即止，学生和老师均拥有自主选择的权利。

　　在专家看来，暑托班是否等于“第三学期”主要取决于各地对于暑托班的功能定位。

　　“如果交由学校提供托管服务，且假期时间都在学校的话，暑假托管很可能成为‘第三学期’。如果依托社区、学校外部资源以及志愿者开展托管服务，那暑期托管将具有更多的社会属性。” 21世纪教育研究院院长熊丙奇认为。

　　那么，暑托班的到来，是否变相取消了教师的假期？

　　其实，从目前各地实践情况来看，暑托班的场地并没有局限于学校，辅导老师来源也较为多元，诸如社区干部、社工、大学生志愿者、退休教师等都有参与。

　　如上海爱心暑托班按师生比1:5左右向暑托班配备带班工作人员，原则上每班按班主任1人，志愿者不少于7人配备，全市各级团组织、青年志愿者服务队、社会组织将为暑托班提供超过8万课时的公益课程。

　　熊丙奇分析，归根到底，假期是属于教师和学生自己的，假期时间应该交给教师和学生自主安排。

　　“有人质疑教师为何有假期，这种质疑是完全不懂教育。放假是给教师和学生休整时间，不能全年无休地教学，这会导致教学效率低下，教师和学生都充满倦怠情绪。”熊丙奇说。

　　暑期托管绝非一托永逸

　　暑期托管确实在一定程度上改善了假期期间孩子无人看管的状况。

　　但暑托班不能“一托了之”，不少家长担心，在托管过程中孩子的安全责任、心理健康都需要有更细致的配套监管政策。

　　对于暑托班与家庭教育的关系，南京师范大学教育学院教授殷飞对媒体表示，暑托班只是家庭教育的一个补充，不能代替家庭教育。家长要让孩子在暑假期间参与家庭生活劳动，孩子学会订计划，学会自主安排，培养自我管理的习惯和能力，这是暑假很重要的功能，区别学习集体生活个性化的成长。

　　储朝晖认为，暑托班只是一种兜底服务，主要还是适合低年龄段孩子。“年龄更大、独立性更强的孩子，还是应该利用假期更多参与亲近自然，了解社会的一些活动，而不是放在托管班里。”

　　针对舆论对于家长在校外培训和暑期托管之间的选择，不少专家都表示，社会要对中小学生减负有更清晰的认识。

　　“不管是治理暑期培训热，还是开展暑期托管服务，都需要有一个清醒的认识：只有改革教育评价体系，才能真正给学生减负。”

　　熊丙奇说，不改革单一的分数评价体系，而是把所有学生都纳入一个跑道比拼的竞技化教育环境中，通过整顿校外培训机构，以及开展平时和暑期的课后服务、托管服务，都只是治标，而不治本。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235