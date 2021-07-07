托管班来了！老师和学生都没寒暑假了吗？

学生们感叹，假期未到，“第三学期”已来？家长们担心，孩子在托管班里能学点啥？教师们则疑惑，自己的寒暑假是否还存在？

近期，暑期托管班的话题持续引发舆论热议，这个暑假到底怎么过？也成了家校之间讨论最多的话题。

学生们感叹，假期未到，“第三学期”已来？家长们担心，孩子在托管班里能学点啥？教师们则疑惑，自己的寒暑假是否还存在？

暑期托管，到底怎么管？

多地试水暑期托管，明确不授课、不超前

近日，北京市教委发布公告，将由各区教委组织面向小学一年级至五年级学生的暑期托管服务。以街道、乡镇为单位确定托管服务承办学校，学生以就近的原则参加托管服务。

暑假托管服务内容包括为同学提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不组织学科培训和集体授课。适当收取费用，对家庭困难学生免收托管服务费用。

其实，暑期托管并非新鲜话题，上海、武汉、苏州、无锡等多地都有类似部署。

上海市的爱心暑托班为小学生提供公益性暑期看护服务，从最基本的学生暑期托管到学生作业辅导，进而到学生核心素养发展，层层递进，促进学生德智体美劳全面发展。具有上海学籍的小学生(不含小升初学生)均可报名，无户籍限制。

武汉市暑假社区托管项目围绕红色教育、传统文化教育、艺术美育教育、成长教育等方面开展社区托管服务。全市193个市级托管室和82个区级托管室服务区域范围内的小学阶段青少年均可报名参加，重点是双职工家庭、外来务工家庭和中低收入家庭子女，无户籍限制。

再如，宁波市北仑区托管班依托于小学、幼儿园和社区假日学校的三位一体暑期托管体系。托管期间对学生开放学校操场、图书馆、教室等功能室、功能设施。

老师以辅导学生假期作业、带领孩子阅读和体育运动、参加劳动、学习科技知识、培养课外兴趣、拓展课外知识等为主，不上新课，更不超前教学。

学生们第三学期，老师们取消假期？

在各地暑托政策出台后，不少网友表示，担心暑托班会挤压孩子的暑假时间，甚至成为“第三学期”。

还有网友表示暑托班的开办，也让老师们失去了利用暑期休息和“充电”的机会。

对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，各地的暑托服务政策都是基于自愿原则，给家长特别是低龄段孩子家长一个选择的机会，因此，托管只是假期生活的一种选择，开展暑期托管并不等于取消孩子们的暑假。

如专家所言，从之前多地发布的暑托班细则来看，暑托班均是自愿报名参加，且名额有限，报满即止，学生和老师均拥有自主选择的权利。

在专家看来，暑托班是否等于“第三学期”主要取决于各地对于暑托班的功能定位。

“如果交由学校提供托管服务，且假期时间都在学校的话，暑假托管很可能成为‘第三学期’。如果依托社区、学校外部资源以及志愿者开展托管服务，那暑期托管将具有更多的社会属性。” 21世纪教育研究院院长熊丙奇认为。

那么，暑托班的到来，是否变相取消了教师的假期？

其实，从目前各地实践情况来看，暑托班的场地并没有局限于学校，辅导老师来源也较为多元，诸如社区干部、社工、大学生志愿者、退休教师等都有参与。

如上海爱心暑托班按师生比1:5左右向暑托班配备带班工作人员，原则上每班按班主任1人，志愿者不少于7人配备，全市各级团组织、青年志愿者服务队、社会组织将为暑托班提供超过8万课时的公益课程。

熊丙奇分析，归根到底，假期是属于教师和学生自己的，假期时间应该交给教师和学生自主安排。

“有人质疑教师为何有假期，这种质疑是完全不懂教育。放假是给教师和学生休整时间，不能全年无休地教学，这会导致教学效率低下，教师和学生都充满倦怠情绪。”熊丙奇说。

暑期托管绝非一托永逸

暑期托管确实在一定程度上改善了假期期间孩子无人看管的状况。

但暑托班不能“一托了之”，不少家长担心，在托管过程中孩子的安全责任、心理健康都需要有更细致的配套监管政策。

对于暑托班与家庭教育的关系，南京师范大学教育学院教授殷飞对媒体表示，暑托班只是家庭教育的一个补充，不能代替家庭教育。家长要让孩子在暑假期间参与家庭生活劳动，孩子学会订计划，学会自主安排，培养自我管理的习惯和能力，这是暑假很重要的功能，区别学习集体生活个性化的成长。

储朝晖认为，暑托班只是一种兜底服务，主要还是适合低年龄段孩子。“年龄更大、独立性更强的孩子，还是应该利用假期更多参与亲近自然，了解社会的一些活动，而不是放在托管班里。”

针对舆论对于家长在校外培训和暑期托管之间的选择，不少专家都表示，社会要对中小学生减负有更清晰的认识。

“不管是治理暑期培训热，还是开展暑期托管服务，都需要有一个清醒的认识：只有改革教育评价体系，才能真正给学生减负。”

熊丙奇说，不改革单一的分数评价体系，而是把所有学生都纳入一个跑道比拼的竞技化教育环境中，通过整顿校外培训机构，以及开展平时和暑期的课后服务、托管服务，都只是治标，而不治本。