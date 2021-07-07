新高考之下，要求考生对专业选择和职业生涯都要早做规划。进入大学后，发现所学专业不适合自己，怎么办？对于高中生来说，如何选择适合自己的专业方向？

7月8日起，广东省2021年普通高校招生录取工作将正式开始，考生们距离梦校和心仪专业更近一步。新高考之下，要求考生对专业选择和职业生涯都要早做规划。进入大学后，发现所学专业不适合自己，怎么办？对于高中生来说，如何选择适合自己的专业方向？

大多数高校可灵活转专业

读大学后发现所学专业不适合自己怎么办？转专业有什么要求？专业选择问题向来是考生们关注的热点话题。记者了解到，目前多数高校都有比较灵活的转专业政策。此外，不少学校还设有辅修专业，满足条件的学生可申请修读辅修专业。

根据《广州大学本科生转专业工作实施细则》规定，考核转专业遵循“转出无门槛、转入有条件”的原则，广州大学的学生在第一学期至第四学期期间有一次申请考核转专业的资格。每学期学校统一公布各专业接受转专业的人数和条件，符合条件的学生提出申请并参加所申请学院组织的考核，通过者在下一学期到新专业学习。

华南师范大学为充分调动学生学习主动性和积极性，满足学生个性化发展需求，每学年春季学期组织全日制本科学生转专业工作。除规定的相关特殊情形之外，全日制本科在读学生均可提出转专业申请，不限年级、不限次数，通过申请转入的学院的考核便可入读新的专业。

仲恺农业工程学院方面，对于入学满一个学期及以上，符合申请转入专业要求的学生，可以申请转专业，在校期间转专业次数不超过1次。学生如果申请转入外语、艺术类专业，必须有转入专业高考要求的术科成绩，或参加外语、艺术类专业指定的2至3门学科基础必修课期末考试，成绩达转入专业年级平均水平以上。此外，高考时以艺术类录取的学生只能转入艺术类其他专业，招生时已明确规定不能转专业的专业学生不能申请转专业。

综合考虑所要填报的志愿

需要注意的是，即便大多数高校有比较灵活的转专业政策，转专业并非一蹴而就的，需要学生审慎对待。新高考之下，对专业选择提出了更为明晰的要求，这就要求同学们要早做规划。学生如何选择适合自己的专业，做好职业规划？广东外语外贸大学南国商学院招生就业指导处副处长郑芝鸿建议，学生在自我认识的基础上，多渠道多方式去挖掘自己的兴趣爱好，了解社会的职业需求，找到自己的职业兴趣，科学合理规划学业和职业生涯。

现在高中阶段已开展职业生涯规划教育，以广东外语外贸大学南国商学院为例，学校基本上每年都会与中学合作，举办高校生涯教育体验活动，帮助高中生提前感受大学生活，初步认识大学及所设专业。学生可以通过各高校网站、招生网站等官方平台提前了解自己意向报考的专业对选考科目及再考科目的需求，早做准备。

每所大学都有其特色专业和热门专业，建议考生在进行志愿填报的时候，应该首先考虑所报读的专业，然后对应专业去找相关特色办学的院校，最后再对比学校的录取排位，这样填报志愿的时候较为稳妥。但是也不能盲目选择热门专业，建议根据自身的性格、兴趣爱好、未来的职业规划等去综合考虑所要填报的志愿。