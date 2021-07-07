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“新高考”背景下如何培养阅读力？

2021-07-07 09:32 来源：广州日报
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　　2021年高考已经结束，对于中学生来说，“新高考”背景下，语文的学习和备考，应该把握怎样的方向？阅读重要性越发凸显，孩子的阅读能力应该怎样培养？针对家长和学生们关注的话题，记者采访了广州市教研院学术顾问，语文正高级、特级教师谭健文。

　　重视非连续性文本和古诗文的精神内涵

　　谭健文表示，语文考试改革把对创新思维和学习能力的考查结合在一起，体现在重思维、重应用、重创新。语文高考，考的是“阅读”和“表达”。其中，阅读分为现代文阅读和古诗文阅读。现代文阅读分为论述类、实用类和文学类阅读，过去是三类都要考，“新高考”只考其中两类。需要注意的是非连续性文本阅读。因为高中语文教学里的文章都是一篇一篇的，同学们对非连续性文本的阅读可能没有整篇阅读那么熟悉，但体现在阅读能力上，其实没有本质的差别。

　　在备考中，老师也会指导学生对非连续性文本阅读进行训练，因此非连续性文本阅读不会成为障碍。非连续性文本阅读实质是信息素养阅读，老师在教学中要重视培养学生采取信息、运用信息的能力。至于文学文本阅读，在教学里一直比较受重视，可以与文艺理论相结合，提高学生文学鉴赏的水平。

　　“我们中华民族有五千年历史，如果不重视古诗文学习，孩子们读不懂历史传统的东西，那是很可惜的，因此加强古诗文阅读和教育是必然的。”谭健文说，在考试里，“读懂”很重要。高考文言文增加了一道主观题，不仅仅是读懂字面意思，文章的主旨内容、文化内涵也要读懂。古诗文教学，除了知识的传授，还要注重对精神内涵的阐释和分析，才能树立年轻一代的文化自信。

　　写作注重历史、文化和青春思考

　　表达方面，主要是通过语言表达题和作文来进行考查。对于考生，谭健文建议，在进行作文备考的时候，一定要关注如何从自身感受出发，用自己的语言和视角表达对宏大叙事的个体认识，而不是说空话、套话。

　　至于作文素材来源，思考的角度，可以关注以下三个方面：一是以历史视野来思考取材，看问题不能是局部的、片面的，站在历史发展的长河中体察事物的本源，更能看出考生的视野和水平。二是站在文化的角度来认识当今社会的变化，思考如何把中华优秀传统文化等融进写作中，体现个人的胸襟、情怀和品德。第三，站在青春成长的角度谈对生活、学习和对未来的思考。一方面不回避青春成长所面临的困惑，另一方面对如何解决、如何应对要有基本的判断和认识，体现正确的价值观。

　　在具体的写作上，要有读者意识、场景意识，选择恰当的语言和方式表达自己的观点，与不同的人交流就应该有不同的语气、句式和语体，这个在作文考试中也非常重要。

　　引导学生进行思辨性阅读

　　“学生的成长过程中，最忌讳舍根求末，而是要强根固本。强根固本的学习过程中，阅读是最重要的。因为阅读力决定了学习力，不仅是语文学科的学习力，还是所有学科的学习力。”谭健文说，学习力包含三个基本要素：动力、毅力和能力。动力和毅力需要激发，能力需要培养和训练。提高学习能力，起决定作用的是阅读能力。思辨阅读是阅读能力转化成学习能力的关键。日常无论是亲子阅读还是课堂阅读教学，要想提升学习能力就必须注重培养和训练思辨阅读。

　　有家长担心，不断提问题，会不会阻碍孩子的阅读兴趣。对此，谭健文表示，孩子小的时候，自己悟的过程比较慢，家长可以通过聊天、让孩子当小老师回答问题等方式，不断激发孩子的思考，让兴趣盎然的阅读和逐步成熟的思辨始终伴随成长。到了高中阶段的思辨阅读，就要更多地引导学生在阅读中探寻事实的真相，要体察普遍的人性，反对标签思维，重视理性与事实，提倡质疑和辩驳，这些才是阅读质量提升的关键点。这不仅是语文学科需要的能力，也是所有学科学习需要的基本素养。目前，广州学校开展全科阅读、跨学科阅读，也是基于这样的认识而提出来的。

　　至于有的家长认为新的语文教材越来越难，谭健文认为，所谓“难”，其实是“新”，是面对新的教学方法和学习方式的一种“困难”，人们面对“新”的东西在一开始可能会有不适应，所以觉得“难”。新的高中语文教材基本上不是一篇一篇课文的教学，而是群文阅读、主题教学。群文阅读可以看成为非连续性文本的阅读，学生学习如何“梳理和探究”学习所规定的主题内容。大单元、大主题、任务性的学习，更能训练学生的能力。

　　打造智慧平台破解阅读三大痛点

　　学生阅读过程难知、难管、难导，是阅读教育中的痛点。

　　记者了解到，近年来，广州以教师、教研、教学为抓手，将课程、课题、课堂作为载体，产学研教四方共建中小学智慧阅读平台。该平台贯穿市、区、校、班，助力广州基础教育，打造人、书、网融合体系，让学生阅读过程可知、可导、可管。为破解阅读行为、数据的非伴随性难题，广州借力大数据和移动互联等先进技术，打造好智慧阅读平台。市教研院与华南师范大学莫雷教授团队联合攻关，打造智慧阅读APP、管理PC端两大平台，精准监测学生的阅读行为、数据。平台三大模块包括中小学生阅读图书导读系统、课外阅读管理系统、阅读素养培养系统，以此改善学校阅读管理模式，有效指导学生爱读书、读好书，改善和拓宽学生阅读的方法和途径。同时，开展义务教育各学科基于阅读的课堂变革，让孩子们在阅读中学习，向阅读要质量。

编辑： 罗予岐

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