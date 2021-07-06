怎么“托” “管”什么——探访各地小学暑托班

暑托班怎么“托”？课程、场地、师资怎样？新华社记者在北京、上海、江苏、湖北等地做了探访。

各地暑假陆续开启，近期，多地教育等部门启动“官方”暑假托管班引发关注。暑托班怎么“托”？课程、场地、师资怎样？新华社记者在北京、上海、江苏、湖北等地做了探访。

带娃难，多地启动小学暑托班

“暑期孩子待在家里，家长挺‘头疼’的。”江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说，“平时课后服务从下午4点半到6点，孩子留在学校写作业、做游戏，帮不少家长解决了后顾之忧。希望假期公益托管班办起来！”

近期，多地暑假托管班启动，发愁暑期“看护难”家长纷纷表示，安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要，“太暖心了”。

北京市教委发布的通知显示，北京市基础教育系统将面向小学一年级至五年级开展托管服务。托管服务将由各区教委组织，适当收取费用，对家庭困难学生免收费用。

北京市中小学将于7月15日正式放暑假。北京一位校长表示，目前正在收集学生托管需求，加紧制定具体方案。记者从西城区教委了解到，西城区教委将在每个街道安排1至2所小学作为暑期托管服务承办学校，为小学一年级至五年级家庭确有需要的学生提供暑期托管服务。

5日，2021年上海市小学生爱心暑托班正式开班，数万名小学生将在全市543个办班点体验“快乐不简单”的暑托班生活。

上海市教委介绍，暑托班共分两期，自7月5日开始，至8月13日结束，凡具有上海小学学籍的学生均可报名参加，每班招生一般不超过50人。在上海，小学生爱心暑托班已连续八年成为上海市为民办实事项目。除2020年受疫情原因停办之外，累计共开办暑托班2382个，服务小学生超18万人次，参与的大中学生志愿者超6万人。

怎么“托”，课程、场地、师资如何

“手抄报，可以写字也可以画画，关键是通过字、画要表达某一主题。”在武汉市武昌区秦园路社区青少年暑假社区托管室，50位小朋友正在学习制作手抄报。

5日，武汉首批114间市级托管室正式对外开放。在秦园路社区，记者看到托管室依托社区青少年空间建成，200多平方米的托管室内配有课桌椅以及电子钢琴、投影仪等教学设备，由1位任课老师和4位工作人员负责现场管理。

据了解，6月底，共青团武汉市委员会启动2021年青少年暑假社区托管项目，面向武汉学籍小学生开设200多间托管室，提供免费公益社区托管服务。托管课程设置包括国画书法、体能智能、播音主持等。优先接纳外来务工人员子女、中低收入双职工子女等青少年。

在上海，小学生爱心暑托班由共青团上海市委、上海市教委等单位组织。漕河泾街道团工委副书记王骅表示，今年暑托班设置涵盖历史人文、手工制作、传统文化、科普知识、益智游戏等近60门课程，由高校师生和漕河泾街道共同打造，同时号召辖区内企事业单位参与，力求为孩子提供丰富课程。

“大手牵小手”是上海市暑托班的另一特色。今年上海共招募超过12000名学生志愿者，以确保暑托班按师生比1:5配备相应带班工作人员。

据北京市要求，托管服务内容主要包括提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不组织学科培训和集体授课。同时，托管服务承办学校要做好学生安全工作，认真落实疫情防控各项要求，实行校园封闭管理。

“托”起来，还要“管”得好

针对暑期托管班，部分受访教委和学校负责人表示，办好暑托班离不开学校、家庭、社会的共同关心和支持。要结合各地实际，充分盘活各类资源，增强服务的针对性、精准性，真正解决群众的实际需求，服务于孩子健康成长。

上海市教委德育处副处长江伟鸣表示，上海今年继续实现暑托班全市所有街道、乡镇全覆盖。同时，办班点还走进上海自贸试验区临港新片区、长三角一体化发展示范区、五个新城等重点区域，各区也结合区域实际，盘活各类场地资源，在园区、商圈、楼宇周边开设办班点，服务在线新经济等行业青年人才的实际需求。

“我们一手抓校外培训机构治理，一手抓校内课后服务供给，把家长从送学、陪学中解放出来。暑期，泰州市部分小学还将继续开展公益暑托班，用学生‘在校有为’打消家长‘托管真空’的顾虑。”泰州市委教育工委书记、市教育局局长万永良说。

武汉自2009年起开办青少年寒暑假日间托管室，为青少年免费提供课业辅导、素质课程和活动空间，惠及青少年超过100万人次。武汉市青少年社会教育活动指导中心工作人员杨青告诉记者，不少家长希望托管室的课程设置更规范、更具延续性，还有家长希望增加餐饮服务。他们正在积极收集各方意见，进一步推进公益托管服务普及化、规范化和精准性。

教育界人士也表示，暑期是孩子亲近自然、接触社会的好机会，家门口有了“托管班”，家长也不应“一托了之”。