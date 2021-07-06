@高校毕业生，20000+个广东事业单位编制岗位等你来

本次招聘提供2万余个编制岗位公开招聘高校毕业生。招聘将于7月19日至21日接受报名，8月22日进行笔试。

7月5日，广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅联合发布《广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生公告》。公告明确，本次招聘提供2万余个编制岗位公开招聘高校毕业生。招聘将于7月19日至21日接受报名，8月22日进行笔试。

本次招聘，广东各级公益一类、二类事业单位均拿出一定比例的空缺岗位参加，粤东、粤西、粤北地区乡镇医疗卫生、农林牧渔、水利水电、规划建筑等事业单位更是拿出30%以上的空缺岗位参加。在岗位条件方面，除部分招聘博士研究生岗位要求研究方向或业绩成果外，其他岗位原则上不作年龄、职业资格、技术职称、工作经历方面的要求。据统计，所发布岗位中招聘大专及本科的岗位14177个，占70.8%；粤东、粤西、粤北地区县以下事业单位岗位8765个，占43.8%。

为建设粤港澳大湾区人才高地，促进人才交流，符合《粤港澳大湾区（内地）事业单位公开招聘港澳居民管理办法（试行）》及公告规定的港澳毕业生可报考广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆及省直驻上述各地事业单位9000多个岗位。

有意向的考生可登录广东省人力资源和社会保障厅网站（http://hrss.gd.gov.cn）查阅具体招聘公告，选择合适岗位报考。

除本次集中招聘高校毕业生外，广东各级各类事业单位自主招聘仍有序进行中。为助力就业，据统计，2020年1月以来，全省事业单位已提供超过10万个岗位面向社会各类人才开展招聘。