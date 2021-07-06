广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

@高校毕业生，20000+个广东事业单位编制岗位等你来

2021-07-06 09:39 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　7月5日，广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅联合发布《广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生公告》。公告明确，本次招聘提供2万余个编制岗位公开招聘高校毕业生。招聘将于7月19日至21日接受报名，8月22日进行笔试。

　　本次招聘，广东各级公益一类、二类事业单位均拿出一定比例的空缺岗位参加，粤东、粤西、粤北地区乡镇医疗卫生、农林牧渔、水利水电、规划建筑等事业单位更是拿出30%以上的空缺岗位参加。在岗位条件方面，除部分招聘博士研究生岗位要求研究方向或业绩成果外，其他岗位原则上不作年龄、职业资格、技术职称、工作经历方面的要求。据统计，所发布岗位中招聘大专及本科的岗位14177个，占70.8%；粤东、粤西、粤北地区县以下事业单位岗位8765个，占43.8%。

　　为建设粤港澳大湾区人才高地，促进人才交流，符合《粤港澳大湾区（内地）事业单位公开招聘港澳居民管理办法（试行）》及公告规定的港澳毕业生可报考广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆及省直驻上述各地事业单位9000多个岗位。

　　有意向的考生可登录广东省人力资源和社会保障厅网站（http://hrss.gd.gov.cn）查阅具体招聘公告，选择合适岗位报考。

　　除本次集中招聘高校毕业生外，广东各级各类事业单位自主招聘仍有序进行中。为助力就业，据统计，2020年1月以来，全省事业单位已提供超过10万个岗位面向社会各类人才开展招聘。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235