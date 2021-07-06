2021年6月普通高中学业水平合格性考试成绩公布

广东省教育考试院将于2021年7月7日10:00起发布2021年6月高中学考成绩

广东省2021年6月普通高中学业水平合格性考试（以下简称高中学考）评卷工作已全部完成，本次考试成绩公布的有关事宜，一起来看：

成绩公布时间和方式

广东省教育考试院将于2021年7月7日10:00起发布2021年6月高中学考成绩，考生可通过省教育考试院官微（ID：gdsksy）小程序“考试成绩”栏查询成绩。7月20日10:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序“证书打印”栏自行下载并打印2021年6月高中学考成绩证书。学考成绩公布和复查方式见附件1。

成绩呈现

根据《广东省教育厅关于印发广东省普通高中学业水平考试实施办法的通知》（粤教考〔2019〕18号），官微小程序将以“合格/不合格”“等级”“分数”3种形式呈现2021年6月普通高中学考合格性考试成绩，普通高中学业水平合格性考试成绩证书将以“合格/不合格”“等级”呈现成绩。合格性考试等级成绩，位次由高到低分A、B、C、D、E五个等级。各等级人数所占比例依次为：A等级15％，B等级30％，C等级30％，D、E等级（含0分，下同）共25％。A—D等级为合格，E等级为不合格。不合格的比例不超过当次当科考生总数的2％，其他考生成绩均认定为合格。

（广东省教育考试院）