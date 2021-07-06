广东2021年普通高考各批次录取日程安排来啦

广东省2021年普通高校招生录取将于7月8日-8月15日举行。其中，提前批为7月8-17日；本科批为7月15-29日；专科批为7月30日-8月15日。
录取期间，广东省教育考试院官微官网将公布首次投档情况、征集志愿办法、征集志愿投档情况等考生应知尽知的信息。请广大考生、家长密切关注广东省教育考试院官微官网发布的相关信息。
（广东省教育考试院）
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广东省2021年普通高校招生录取将于7月8日-8月15日举行。其中，提前批为7月8-17日；本科批为7月15-29日；专科批为7月30日-8月15日。
录取期间，广东省教育考试院官微官网将公布首次投档情况、征集志愿办法、征集志愿投档情况等考生应知尽知的信息。请广大考生、家长密切关注广东省教育考试院官微官网发布的相关信息。
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