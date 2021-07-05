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风一样的女孩，从广州黄埔跑向清华

2021-07-05 09:29 来源：南方plus 马立敏
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　　近日，广东高考进入放榜、录取阶段。广州市玉岩中学2021届高三学生陈晓宜以体育特长生的身份被清华大学录取，从广州黄埔跑向清华。

　　6月25日，广东高考放榜。上午11点20分，陈晓宜的手机“叮”地响了一声，她拿起手机，点开短信——“过线了！”她开心地欢呼起来，围在身旁的队友和她一起欢呼雀跃，击掌相庆，因为这意味着，她能够进入清华大学继续深造了。

　　从普通学生到“风一样的女孩”

　　2002年出生的陈晓宜，家庭条件较为困难，从小就练就了沉稳、勤劳、能吃苦的坚毅性格，再加上运动天赋，在高一阶段她就加入了广州市玉岩中学田径队。

　　当时的玉岩中学田径队已在广东甚至全国享有美名，曾代表中国赴法国参加世界中学生田径锦标赛。陈晓宜刚入队时并不起眼，但她师从运动员出身的教练王卓，一步一个脚印，从基础训练开始，结合自身优越的身体条件加强训练。

　　陈晓宜从没有因为苦而产生一丝退却之心，生活的磨砺让她非常珍惜每一次宝贵的训练机会，以最坚强的毅力不停地在训练场上奔跑、在赛场上奔跑。别人训练时她在跑，别人休息了她还在跑，别人回家了她依然在跑。如此枯燥，如此艰难，但她战胜了。

　　陈晓宜的队友这样评价她：“她对待训练很认真，很拼很刻苦。周末经常不回家，甚至很多长假期她也是选择留在学校继续训练。她有很明确的目标，并会去努力实现它，也相信自己能做到，这是她身上最闪光的地方。”

　　就这样，陈晓宜凭借着这种坚毅的精神，不断地在自我成长的跑道上飞奔：全国中学生传统项目学校田径联赛及总决赛女子400米冠军、200米亚军、4×400米冠军；广东省中学生田径锦标赛及冠军赛女子100米冠军、200米冠军、4×100米冠军；广州市中学生田径运动会高中女子100米冠军、200米冠军和200米、400米纪录保持者；在中学生运动员中成为少之又少的女子100米、200米、400米三项达到国家一级运动员的选手。

　　从国家一级运动员跑向清华大学

　　三年间在训练和比赛中所吃过的苦数不胜数，但陈晓宜印象最为深刻的是2020年那段因疫情而被迫中断训练的经历。

　　马上就要高考了，而在运动员最黄金的冬训期却遭受新冠肺炎疫情的影响。但她没有因为眼前的困难放弃训练，而是积极调整心态，每天上网查资讯，坐车往返广州尽可能开放的运动区域，这里不能练了就赶去那里练，也许每天在路途中所花费的时间都远远超出训练的2个小时。可是她却咬着牙扛住了心理和身体上的双重压力。

　　面对成功，陈晓宜总结出五个因素——一方面是自身的：目标的坚定、奋斗的决心、强大的心理；另一方面是外在的：大环境的重视和教练的帮助。

　　没有人比教练王卓更了解陈晓宜的身体素质、优势和短板，甚至对她身上的每一处运动损伤，王卓教练都可以随口一一数来。

　　让陈晓宜尤为感恩的，是在她犹豫是保守一些还是大胆冲刺清华的时候，王卓教练陪她一起分析自己的情况，鼓励她为自己的梦想拼搏一次，让她克服恐惧大胆向自己的梦想进发。而在参加清华大学的体育考试的那一天，虽然王卓教练刚刚有了2个月的身孕，但是仍然坚持飞到北京陪同她一起考试。

　　陈晓宜非常感慨的一点是，“在黄埔读高中”是自己最幸运的一件事。黄埔区鼓励各学校利用特色项目发展学校特色，打造特色学校，形成同类学校竞争圈，良性竞争，激发活力，五育并举，构建多样化特色。

　　“命运的建筑师就是你自己，自己的未来就掌握在自己手中”，这句座右铭从小学时代开始就陪伴在陈晓宜左右，她相信，自己在清华必然还会遇到更多的挑战，但她已经拥有了足够多的自信和足够坚强的意志，来迎接全新的人生征程。

编辑： 罗予岐

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