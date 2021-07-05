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今年高考生注意了，29所大学更正专业目录

2021-07-05 09:29 来源：南方plus
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　　今年高考生注意了！连日来，广东省教育考试院5次发布通知，29所大学更正《2021年普通高等学校招生专业目录》。

　　其中，更正招生专业目录的高校不乏“双一流”大学，比如吉林大学普通类（物理）体育艺术版P78的专业组代码，从“217”更正为“218”；暨南大学体育艺术版P111的专业组 221，删掉了备注要求；北京交通大学（威海校区）专业组202，修改了单科成绩要求。

　　同时广东热门高校也有更正，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（内地香港合作办学）普通类（物理）体育艺术版P40专业组702，修改了单科成绩要求；广州大学普通类（物理）体育艺术版P248专业组221和241，修改了办学地点。

　　省教育考试院有关负责人提醒，请考生在规定时间内，对所填志愿进行网上确认。首次确认志愿后，如需更改，最多可进行2次取消志愿确认，修改并重新确认志愿。7月3日16:00—18:00期间，考生志愿信息不可修改，但可获取短信验证码完成志愿确认。

　　需要特别注意，取消志愿确认后，无论是否修改过志愿，都必须在规定时间内再次进行网上志愿确认，否则所填报的志愿无效。逾期未填报、确认志愿的考生，只能在相应批次征集志愿，补报有缺额计划的院校专业组志愿。

　　该负责人提醒，考生务必尽早上网填报志愿，注意避开志愿填报高峰期，减少连续在线时间，在规定时间内完成志愿的填报和确认。妥善保管好志愿填报账号、密码、手机验证码等，谨防被他人盗用或窃取、篡改志愿，影响录取。

编辑： 罗予岐

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