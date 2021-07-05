“确认志愿后，万一没被心仪的高校和专业录取怎么办？”

专家告诉你，上大学后，可以有2种选择；万一真的录不到本科，还有3种升学路径选择！

7月3日16:00前确认完高考志愿后，就是等待录取结果了。

很多家长问：“什么时候可以查录取结果？”

按照往年省考试院的录取进程：一般为7月7日开始投档提前批，7月12日是提前批的征集志愿时间，之后就开始投档本科批次、专科批次，如果退档了，记得还可以填报该批次的征集志愿哦。

有家长还担心：“万一真的被不喜欢的专业录取了，怎么办呢？”

专家告诉你，上大学后，可以有2种选择；万一真的录不到本科，还有3种升学路径选择！

不管你成绩怎么样，只要学生还愿意读，总有出路。

万一被不喜欢的专业录取了，入学后有2种选择

广东阳光高考公益专家库成员、全球生涯规划师陈璐博士跟大家做分享：

1.上大学后，选择转专业或辅修或申请双学位。

首先，如果经过专业探索及用心投入学习，发现被录取的专业依然无法满足自己的特质及未来发展需求（这是重要前提之一，毕竟转专业有时间成本，比如降级跟读），可以在大学期间申请转专业，但按目前高考录取的院校专业组规则，大概率得在同专业组里申请，且满足成绩不错，能通过拟申请学院的面试或者笔试两个条件（具体要参照学校教务部门发布的转专业政策及文件）。

其次，可以选择辅修，或者在辅助基础上申请双学位。前提是学有余力，且对辅修专业较为喜欢。

当然，即使被录取到不喜欢的专业也不代表大学就一定发展不好，除非是高职的专业或者博士专业，本科阶段的专业一般与职业的专业为一对多，即一个专业可以从事多种职业（具体可以看专业人才培养方案或者了解本专业的对口职业方向），在没有更好的专业选择前提下，在本专业对应的就业范围中选择一个自己相对没有那么反感的就业方向，先作为谋生工作，工作后再继续探索自身的职业兴趣及未来职业发展可能性，也不失为一个好的方向。

2.上大学，确认目标，把大学过成自己想要的样子！

总而言之，在高考填志愿的阶段，从生涯规划的角度，我们建议大家从兴趣、能力、性格、价值观四个维度考虑自身与专业的匹配度。但如果没有如愿录取，我们也要关注自身适应力的培养，因为适应力也是未来生涯发展中非常重要的一种能力。新生进入大学学习，也一定会经历招生简章、宣传上关于学校的艺术照到真实大学生活照的适应过程，大学的学习方法及时间安排都是全新的环境，也需要适应能力，事实上，在学校里接触的大多学生，即使没有被录取到心仪的专业，也能凭着自己订立的清晰目标，找到大学生涯发展的侧重点，把大学过成自己想要的样子。

由此说，专业与人的匹配度重要，人的适应力培养更为重要。

万一真的录不到本科，还有3种升学路径选择！

第一种：如果被专科录取了，可努力考专升本

在高考志愿填报时，总有一些考生比较烦恼，尤其是处于本科线末端的考生。想报读本科院校吧，这个分数确实很尴尬，稍有不慎就会掉入专科批次；退一步报高职院校，又觉得自己是本科线徘徊的考生，读专科不甘心。

无论是哪种选择和结果，提前做好升学规划非常有必要。本科压线考生，能冲上本科当然好，读不了本科，也要提前准备好高职院校作为保底，并规划好之后的升学路。

广东阳光高考专家库成员、广州华商职业学院招生就业处处长陈锦辉为大家介绍：①可通过普通专升本考试读本科；②可以通过三二分段专升本协同育人项目；③可以大学生应征入伍，退役后免试读本科。

第二种：可选择国际化升学路。

之前，广东阳光高考公益专家库成员、深圳大学原国际交流与合作部副主任彭小刚为大家介绍了不同的高考分数，学生可以考虑国际化升学选择：

如果学生高考失手了，连中外合作办学项目的分数都达不到，那这个时候建议还是根据分数报高考志愿，作为一个选择；再看一下不需要高考成绩的一些高校的“计划外—中外合作培训类项目”（1+3,2+2,3+1），这类项目最重要的一点，你一定要问，在国外拿到的这个学位是否能被中留服认证。

如果实在考得太差了，本科都报不上，连专科都很危险的，可以关注意法荷西、东南亚、日韩的本科；还可以选择排名不太高的大学本科，如果不行就专科，然后再加上一个国外的硕士；选择排名比较高的大学，它有自考本科，自考本科在国外跟本科没有什么太大区别，自考本科实际上就是不需要高考成绩，你可以勾选修相应的课程，学校能够给你一个本科的学位；还有一些做法呢，比如说你不管是国内怎么样，一个本科读完之后，再到国外去拿一个职业导向top—up项目、证书项目，这类的学位要比本科要高一点；培训类的项目当中还有很多什么艺术生学的这些项目，所以，不管你成绩怎么样，只要学生还愿意读，总有出路。

还要提醒的是，现阶段可能很多考生会收到“国内外”的录取通知，一定要谨慎再谨慎！之后，我们也会为大家详细介绍。

第三种：可选择复读。

之前，卓越教育高四学校老师们也为大家以主题为《高考成绩不理想，生涯规划和志愿填报如何选择？》做了直播，可以回顾视频看看↓