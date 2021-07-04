深圳将探索延伸学前教育年龄范围，鼓励幼儿园设托班招收2至3岁幼儿

国家放开三胎政策后，未来越来越多的低龄幼儿如何托管问题引发坊间关注。

国家放开三胎政策后，未来越来越多的低龄幼儿如何托管问题引发坊间关注。

目前深圳幼儿园对三周岁以下幼儿的托管较少，此类服务多见于社会上兴办的早教等托育机构，且服务质量参差不齐。

由于幼儿园相对有较高社会公信力，“能否充分利用其优质人才、场地等资源延伸开设提供3岁以下幼儿托育服务的托班”成为年轻家庭的普遍呼声。

7月1日，记者从首次提请深圳市人大常委会审议的《深圳经济特区学前教育条例(草案)》(下称“草案”)中获悉，为推出三胎政策配套支持措施及打造与深圳城市地位相匹配的学前教育体系，深圳将为“学前教育”立法，并探索延伸学前教育年龄范围，鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收2周岁至3周岁的幼儿。

“草案”还在哪些方面有突破性，为你划重点——

1、公办园教师将与原在编教师同岗同酬

深圳现有幼儿园1881所(公办幼儿园856所)，在园儿童56万人(公办幼儿园在园儿童占比51.6%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比86.2%)，学前教育广覆盖、保基本的普惠发展格局已基本形成，但学前教育仍然是教育体系中的薄弱环节和民生领域的短板。此次立法重在破解阻碍学前教育发展的体制机制障碍，补齐学前教育短板。

“草案”首先明确了学前教育的性质是基础性教育的起始阶段，是重要的社会公益事业。政府应以提供普惠性服务为衡量标准，建立与办园体制相适应的幼儿园生均拨款、收费、资助、奖励、补助等学前教育经费投入保障机制。

同时，提高幼儿园教师的待遇，拟将公办幼儿园保育教育工作人员工资纳入财政保障范围，规定公办幼儿园教师应当与公办幼儿园原在编教师实施同岗同酬;幼儿园专职从事特殊教育的保育教育工作人员依法享受特殊教育岗位津贴。

2、“园长”必须具有本科以上学历

针对保教队伍待遇、整体素质仍然偏低，流动性、流失率较高的问题，将授权市教育行政部门会同有关部门制定幼儿园岗位设置标准，规定公办幼儿园实行人员总量管理，并进一步规范保育教育人员队伍管理。

在任职资格上，“园长”应具有本科以上学历、五年以上学前教育工作经历，持有教师资格证，并经省级教育行政部门组织的园长岗位培训取得合格证书;“教师”应具备大专以上学历，并取得幼儿园教师资格证书;“保育员”应具备高中以上学历，并取得岗位培训证;“特殊教育教师”应具备学前特殊教育相关专业知识和技能;“卫生保健人员”应具备卫生部门规定的从业资格，其他人员也应具备相应岗位的从业资格。

幼儿园不得聘用“被剥夺政治权利或者有犯罪记录的;有虐待儿童、性侵害等不良记录的;有吸毒、酗酒、赌博等不良行为记录的;精神病患者、有精神病史或者患有其他不适宜从事学前教育工作疾病的;违反职业道德、职业要求的;其他可能危害儿童身心安全，不宜从事学前教育工作情形”的人员。已经聘任的，应依法予以开除或者解聘。

3、幼儿园招生、编班不得进行任何形式考试测试

“草案”提出，幼儿园可以设立为全日制、半日制、钟点制或者寄宿制，可以按年龄分别编班，也可以混龄编班。

幼儿园招生原则上实施免试就近入园制度，除健康检查外，招生、编班不得进行任何形式的考试、测试;学前儿童在幼儿园的室外活动时间原则上每天不少于两小时;幼儿园应当保证在园学前儿童平均每天摄入12种以上食物，每周摄入25种以上食物;应当做好幼小衔接，但不得实施小学化教育。

强调友好环境建设。新建和改扩建的公共空间和社区将配备安全、优质、就近可达的学前儿童活动场地和场馆，提升学前儿童日常生活环境品质。社区将充分利用党群服务中心、青少年活动中心和妇女儿童活动中心等党建群建载体，拓展学前儿童活动空间。公共博物馆、图书馆、美术馆、科技馆、公园等公共服务设施则将为幼儿园和学前儿童提供公益性服务。

4、首创对举办者及实际控制人设禁止性规定

目前国家及其他城市均只对学前教育机构保教从业人员有职业要求，没有涉及对举办者和实际控制人的准入要求。但实践中出现了这类人群侵害幼儿园、保教人员甚至学前儿童合法权益的恶性事件。

“草案”此次创新规定了自然人、法人或者其他社会组织的法定代表人及其实际控制人具有“无民事行为能力或者限制民事行为能力的;被剥夺政治权利或者有犯罪记录的;担任破产清算企业的主要负责人;担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业的法定代表人;有生效法律文书确定债务逾期未履行的;有虐待、性侵害、吸毒、赌博、酗酒等危害儿童身心健康行为记录的;其他可能危害学前儿童身心安全、侵害幼儿园合法权益，不宜举办幼儿园情形”七种情形之一的，不得举办幼儿园。否则将被吊销幼儿园办学许可证。

5、保教人员不得组织征订教辅材料或推销商品、服务

“草案”也对幼儿园保育教育工作人员的行为进行了规定，要求其不得有“打骂、猥亵、恐吓、侮辱、虐待、歧视学前儿童，或者指使他人实施体罚、变相体罚行为;向学前儿童宣讲有恐怖、暴力、迷信等内容的故事;播放不适宜学前儿童观看的影像;向学前儿童及其家长组织征订教科书和教辅材料，推销或者变相推销商品、服务等;向家长索取财物或者要求提供与保育教育工作无关的便利，随意扣留、没收学前儿童物品;泄露其在保育教育工作中获取的学前儿童及其家庭成员个人信息;其他侵犯学前儿童人身权利或者损害学前儿童身心健康”的行为。

同时，幼儿园履行原始视频资料保管责任，要求“不得把监控设备安装在可拍摄、窥视他人身体私密部位的位置”“所有区域视频资料的调取由市公安部门、市场监管部门和教育行政部门在职责范围内按照相关法律法规的规定执行，任何机构和个人不得擅自调取和外传视频资料”。

6、幼儿园园舍应相对独立，有围墙及独立出入口

随着深圳市学前教育办园结构发生历史性改变，普惠性幼儿园在园儿童占比已近九成。但随着政府产权幼儿园的不断回收，非普惠性幼儿园实质上无法获得建设幼儿园的正规用地，绝大部分通过租赁商业用房继续办园，这些用房大部分不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》的要求。

因此，在土地供应紧缺的情况下，深圳将借鉴香港、新加坡等地的经验，结合深圳亚热带气候特点，拟授权教育行政部门会同发展改革部门、住房建设部门制定符合深圳实际的幼儿园建设标准。

其中，拟变通幼儿园场所要求，即规定幼儿园园舍建筑应当相对独立，有围墙及独立出入口，新建、扩建及改建幼儿园园舍建筑应当符合深圳现行的幼儿园建筑设计规范和幼儿园建设标准。

此外，在满足片区普惠性学前教育需求的基础上，草案还鼓励社会力量通过招标、拍卖、挂牌的形式，获得非小区配备幼儿园教育用地，举办非普惠性幼儿园。

【记者】张玮