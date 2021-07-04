教师违反职业道德怎么处理？广东省教育厅发布指引

规范我省中小学幼儿园教师职业道德行为，保障教师和学生的合法权益，对违反职业道德行为的处理程序更加规范、处理方式也更加详细。

7月1日，省教育厅正式发布《广东省中小学教师违反职业道德行为处理工作指引》和《广东省高校教师违反职业道德行为处理工作指引》(下称《指引》)，规范我省中小学幼儿园教师职业道德行为，保障教师和学生的合法权益，对违反职业道德行为的处理程序更加规范、处理方式也更加详细。

此次《指引》结合我省大中小学教师队伍建设实际制定，两份工作指引中的处理对象涵盖了从幼儿园到大学的各个学段多个机构从事教育教学工作的教师，包括普通大中小学、幼儿园、中等职业学校、特殊教育机构、少年宫以及地方教研室、电化教育、民办大中小学幼儿园等机构，对其他在学校及教育机构工作的人员进行处理，也可参照《指引》进行。

《指引》强调要对中小学教师违反职业道德行为坚持“零容忍”原则，中小学教师出现违反职业道德行为的，根据事实、性质和情节轻重，依法依规给予相应处理，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理适当、程序合法、手续完备。

中小学教师不得组织参与有偿补课

中小学教师违反职业道德的行为包括在教育教学、保教活动中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行;无正当理由拒不服从学校工作安排，或敷衍教学、保教工作，玩忽职守、消极怠工，不能完成教育教学任务的;或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为;体罚和变相体罚学生，歧视、侮辱学生，虐待、伤害学生;与学生发生不正当关系，或有任何形式的猥亵、性骚扰、性侵行为;在教育教学、保教活动中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，擅离职守，自行逃离;在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖、人才计划和项目申报、教研科研、享受政府给予个人的专项资助或补贴等工作中徇私舞弊、弄虚作假;索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动;违规向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取不正当利益;组织、参与有偿补课，参与校外培训机构经营，到校外培训机构兼职任教，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息的，或组织学生参加以营利为目的的表演、竞赛等活动等。

对高校教师学术不端零容忍

高校教师违反职业道德的行为包括通过课堂、论坛、讲座、论文、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息;要求学生从事与教学、科研、社会服务无关的事宜;与学生发生不正当关系，有猥亵、性骚扰、性侵行为;违反学术规范，存在学术不端行为，抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果，或滥用学术资源和学术影响;在招生、考试、推优、保研、学生就业、征兵入伍及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、项目申报、评优评奖等工作中，违反回避规则、徇私舞弊、弄虚作假;假公济私，利用学校名义或校名、校徽、专利、场所等资源谋取不正当利益，违规套取科研或教学经费等。

违反职业道德行为严重者撤销教师资格

《指引》明确大中小学校教师违反职业道德行为的处理方式。违反教师职业道德行为情节轻微的，给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评等处理;情节较轻的，给予警告或记过处分;情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分。需要解除聘用合同或劳动合同的，按照有关规定执行。中小学及幼儿园教师弄虚作假、骗取教师资格的;品行不良、侮辱学生，影响恶劣的，由县级以上教育行政部门依法撤销其教师资格;高校则报请教育主管部门撤销其教师资格。

担任研究生导师的高校教师，还应采取限制招生名额、停止招生资格直至取消导师资格的处理，取消相关资格处理的执行期限不得少于24个月。

其中，教师是中共党员的，按照有关规定还应给予党纪处分;是民主党派成员或无党派人士的，还应函告本级党委统战部以及相应的民主党派机关或者相关单位。

此外，教师涉嫌违法犯罪的，及时移送有关国家机关依法处理。

完善处理工作及监督机制

《指引》明确，在教师违反职业道德行为的处理过程中，学校有关部门决定进入正式调查的，应当通知被调查教师。在调查过程中，应当听取教师本人的陈述和申辩，对有关事实、理由和证据进行核实，并告知教师有要求举行听证的权利。学校有关部门作出处理决定后应明确告知当事人救济途径。教师对处理决定不服的，按照有关规定提出复核、申诉。

《指引》指出市县级教育行政部门、中小学幼儿园、高校要建立健全教师违反职业道德行为举报受理与调查处理工作机制，确定教师违反职业道德行为的受理、调查、认定、复核、监督等的负责机构，明确相应工作职责。同时，履行师德师风建设管理职责，坚持权责对等、分级负责、层层落实、失责必问、问责必严的原则。

来源：南方+

记者：吴少敏