广东省2021年普通专升本招生录取工作顺利结束

广东省2021年普通高等学校专升本（含三二分段专升本转段，下同）招生录取工作于7月1日顺利结束。今年普通专升本招生共录取65385人，其中，退役士兵考生971人，建档立卡考生共录取1357人，三二分段专升本转段录取1885人，超额完成公布计划。
为践行以考生为本的宗旨，最大限度满足广大考生升学的愿望，今年省教育考试院根据院校缺额计划情况安排了征集志愿，增加了考生升学机会。征集志愿共录取9567人。
（广东省教育考试院）
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广东省2021年普通高等学校专升本（含三二分段专升本转段，下同）招生录取工作于7月1日顺利结束。今年普通专升本招生共录取65385人，其中，退役士兵考生971人，建档立卡考生共录取1357人，三二分段专升本转段录取1885人，超额完成公布计划。
为践行以考生为本的宗旨，最大限度满足广大考生升学的愿望，今年省教育考试院根据院校缺额计划情况安排了征集志愿，增加了考生升学机会。征集志愿共录取9567人。
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