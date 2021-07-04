东莞又有8所公办中小学完工，计划今年9月投入使用

6月30日，东莞市信息技术学校改扩建项目举行交付仪式。

6月30日，东莞市信息技术学校改扩建项目举行交付仪式。继上一批4所新建改扩建公办中小学完工后，近期又有8所公办中小学完工，新增公办学位10770个，预计2021年9月投入使用。跟教育君看看有没有你家门口的学校吧～

东莞市信息技术学校改扩建项目

东莞市信息技术学校位于石碣镇四甲村，项目总投资1.28亿元，总用地面积99862平方米，总建筑面积97535.71平方米。其中，已建设的总建筑面积约67956.42平方米，新建总建筑面积为29579.3平方米，建设内容包括在原校区范围内建设1栋实训楼、1栋学生宿舍楼、1栋学生宿舍楼、食堂、1栋教学楼。本次扩建共增设30个班，提供1500个学位。扩建后，学校办学规模为90个班，提供学位4500个，计划2021年9月投入使用。

东莞中学松山湖学校改扩建项目

东莞中学松山湖学校改扩建项目总投资2亿元，建筑面积50348.56平方米，项目建设包括风雨操场、学生宿舍、初中部教学楼、报告厅、高中部教学楼、教师宿舍、水泵房。经过改扩建后，学校的办学规模将由原有72个班3600个学位，扩容到144个班7200个学位，新增初中学位1800个，普通高中学位1800个，计划2021年9月投入使用。

东莞市第六高级中学改扩建项目

东莞市第六高级中学改扩建项目总投资1.5亿元，项目包括新建和改建教学楼、食堂、学生宿舍楼、运动场等配套设施。项目分两期进行建设：一期工程是新建教学楼、食堂，计划2021年9月投入使用；二期工程是改建旧食堂和旧停车场，新建学生宿舍楼、运动场等，预计在2022年9月完工并投入使用。建成后新增学位1050个。

东莞市第八高级中学改扩建项目

东莞市第八高级中学改扩建项目，总投资额1.2亿元，总建筑面积为25364.87平方米，建设内容包括在原校区范围内建设1栋阶梯教室、1栋教学楼、1栋食堂-学生宿舍楼、1栋学生宿舍楼，新建3个篮球场。新增24个班，新增学位1200个，计划2021年9月份投入使用。

东莞市第十高级中学改扩建项目

东莞市第十高级中学改扩建项目总投资约1 亿元，建筑总面积17824.35平方米，改扩建内容包括新建1栋教学综合楼、1栋学生宿舍楼、1栋学生食堂、3 个篮球场、室外机械式立体停车位等。新增 1200 个学位，计划2021年9月投入使用。

万江中心小学改扩建项目

万江中心小学位于万江街道的中心区，占地面积约33000多平方米，新建1栋6层教学楼、1栋2层体育馆，新增15个教学班，10个功能室，675个学位，计划2021年9月投入使用。

万江第三小学改扩建项目

万江第三小学位于万江新村社区，占地面积18860平方米，建筑面积10823平方米。新建1栋6层教学楼以及园建配套设施。新增学位945个，计划2021年9月投入使用。

万江第二中学改扩建项目

万江第二中学新建1栋学生宿舍楼，占地面积为900.00平方米，建筑面积6046.29平方米，新增1200个床位，经过功能场室调整后新增学位600个，计划2021年9月投入使用。