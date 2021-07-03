为弥补大部分毕业生因疫情无法现场参与毕业典礼的遗憾，学校运用虚拟现实技术实现毕业生“云”入场，运用大数据技术为毕业生制作“电子成长档案”，并通过智能机器人将档案投递给学生。现场，章熙春触发机器人指令，为毕业生寄送“电子成长档案”。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/赵春旭 卢庆雷 孙彦东 冀早早）百年恰风华，奋进正当时。7月2日上午，华南理工大学举行2021届“云”毕业典礼暨学位授予仪式，万名毕业生顺利完成学业获得学位。学校党委书记章熙春，校长高松，党委副书记、纪委书记刘琪瑾，党委副书记陶韶菁、麦均洪，党委常委、副校长朱敏、李正、李卫青，中国科学院院士曹镛、吴硕贤，俄罗斯工程院外籍院士刘焕彬，国家教学名师孙一民、朱长江、徐向民等出席典礼。学校副校长李正主持典礼。

为庆祝党的百年华诞，深化党史学习教育成效，本次典礼以“百年接力 青春告白”为主题，创新育人载体，将青春告白和红色音乐贯穿典礼主题主线，用经典歌曲的感染力和影响力凝聚起毕业生奋进新征程的磅礴力量，带领毕业生深刻感悟思想伟力，传承红色基因，上好毕业前的“思政大课”。

章熙春书记为毕业生代表出征授旗

今年第一批获得学位的毕业生共10051人。毕业生中，有三支队伍格外亮眼，他们是服务科技强军的毕业生代表、投身乡村振兴的西部志愿者、扎根教育事业的“李莎支教团”。章熙春为三支队伍出征授旗，并见证毕业生庄严宣誓。

章熙春书记领唱《我们都是追梦人》

现场，章熙春领唱《我们都是追梦人》，用歌声鼓舞青年学子勇敢追梦，到基层去，到西部去，到祖国最需要的地方去，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

高松校长致辞

“美好的未来一定是奋斗出来的。”高松在致辞中带领毕业生深入思考过去和未来，小我和大我，勉励毕业生把自己的未来与祖国的未来、人类的未来联系在一起。面对更加纷繁复杂的形势和更加艰巨繁重的任务，他希望广大学子在更多方面锤炼自己、提升自己，立大志、明大德、成大才、担大任。他历数前辈先贤和杰出校友的事迹，寄语广大毕业生，要心怀“国之大者”，矢志担当重任；心怀“德之大者”，持正立身之本；心怀“学之大者”，坚守科学精神。期望毕业生们离开学校后，能够与55万华工校友 “同声相应，同气相求”，不忘母校培养，不忘华工精神，面向未来，奋勇前进。

毕业生代表、校友代表发言

“感谢学校为我们举办这样一场特殊的毕业典礼，让我们在离开校园前拥有了最后也是最重要的一份仪式感。”新闻与传播学院本科毕业生季思岑、电力学院卢治霖分别作为毕业本科生和研究生代表发言。谈起在华园的收获和感悟，两位毕业生深情感恩母校老师、同学所给予的培养和帮助，并号召广大毕业生传承和发扬华工精神，在党的新百年征程中，以奋进者的飒爽英姿勇担使命，为党和国家贡献智慧和力量。

校友代表、广州通达汽车电气股份有限公司董事长陈丽娜与毕业生分享了自己读书、任教、创业的人生经历，感谢新时代所给予的机遇和舞台，感恩母校和校友们对她的帮助和支持，寄语广大学子坚持最初的梦想，养成终身学习的习惯，发挥华南理工人低调务实的特点，戒骄戒躁，抵制诱惑，迎难而上。

高松校长为毕业生代表拨穗正冠

朱敏宣读《关于公布华南理工大学2021年授予学士、硕士、博士学位人员名单的通知》，学校领导和嘉宾集体为毕业生代表颁授学位。2021届学士学位、硕士学位、博士学位获得者代表依序上台拨穗正冠，接受师长们的问候与祝贺，为求学华园的经历画上完美句号。

章熙春书记为毕业生寄送“电子成长档案”

本次典礼经过精心策划，内涵丰富，亮点纷呈。为弥补大部分毕业生因疫情无法现场参与毕业典礼的遗憾，学校运用虚拟现实技术实现毕业生“云”入场，运用大数据技术为毕业生制作“电子成长档案”，并通过智能机器人将档案投递给学生。现场，章熙春触发机器人指令，为毕业生寄送“电子成长档案”。

青春告白，声入人心

更为触动人心的，是在整场典礼中贯穿始终的青春告白和音乐礼赞。本次典礼按照感党恩、听党话、跟党走三个篇章展开。毕业生代表和老中青三代华南理工人的诚挚告白引起在场师生广泛共鸣，《在灿烂阳光下》《春天的故事》《不忘初心》《我们都是追梦人》等歌曲合唱响彻现场。在开场表演中，2021届外国语学院本科毕业生、百万粉丝校园网红邓园长（本名：邓诗蒨）携校园歌手带来歌曲串烧，艺术学院学生在观众席发起快闪表演，为毕业生唱响青春之歌。

最后，全场师生高唱《华南理工大学之歌》，祝福全体毕业生前程似锦、鹏程万里，将现场气氛推向高潮。