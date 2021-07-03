2021年填报志愿倒计时！看看广州这所专本同校的高校如何报？

学校专业齐全，转专业通过率100%，现设有七个二级学院，开设40个专科专业。

广州科技职业技术大学（招生代码：13717），学校专业齐全，转专业通过率100%，现设有七个二级学院，开设40个专科专业，是以工科为主，工、经、管、文、艺术多学科协调发展，满足各位考生对不同学科、专业的需求。学校承诺：入学后可以申请转专业，为你提供第二次选专业的机会，通过率100%。学校建议过了本科线的考生在第一院校专业组志愿、专业填报。

国际化办学，师资力量雄厚

学校坚持国际化办学，引进欧美多国高层次外籍教授，营造良好的语言环境。专任教师1255人，其中正高级专业技术职称教师89人（教授71人），副高级以上专业技术职称教师387人，具有硕士学位以上教师660人，双师型专任教师470人。

升学渠道完善，在校直通本科

在校生大三期间可参加普通专升本考试，专业齐全、计划充足、录取率高。我校已获批为普通专升本考点，现开设14个专升本专业，专升本本科专业将逐年增加。为满足报读我校专升本的同学们提供全面、系统和权威的教辅资料，帮助同学们明确重点、难点和易错点，继续教育学院开设了校内的专升本辅导班，为同学们冲刺全日制本科提供了有力的保障。

专升本所有专业都在广州校区就读本校专科考生报考广州科技职业技术大学本科并被录取，报到后每年可减免学费3000元。

国家众创空间，支持创新创业

国家众创空间（广科创客梦工场）立足专业，依托智能制造、汽车维修等8个工程中心，实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，为学生创新创业提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。按照“开一个专业，办一个实体，搭一个平台，孵化一批公司”的思路，孵化出学生创办的公司97个，覆盖了学校开设的全部专业。

汇聚资源，保障就业

学校坚持以市场需求和劳动就业为导向，实现生产、教学、科研相结合。与企业共建校外实习实践实训基地700个，为学生实习就业保驾护航，其中广东新华印刷有限公司等企业被教育厅认定为省级校外实践教学基地。从多方面汇聚资源，打通学生就业渠道，促进学生就业，近三年就业率达99%以上。

政策完善，奖助贷齐全

为保证家境贫困的学生顺利完成学业，鼓励广大学生积极学习，在国家政策支持下，就读广州科技职业技术大学可以申请以下奖助贷：

①学校奖学金

②国家奖学金

③国家励志奖学金

④国家助学金

⑤建档立卡学生学费减免和生活费补助

⑥学校勤工助学

⑦生源地助学贷款

校园环境

学生公寓

体育课堂

实训课堂

文化活动