没中签？多所学校已开启补录通道

从目前的情况来看，应该还有很多学校没有录满，并向大家释放了补录的信号。

距离民校注册的日子越来越近。不少家长们这几天都在纠结，要不要去注册？A校、B校、C校……最终要选哪所？两个都没摇中，还有没有机会？

不过别急，从目前的情况来看，应该还有很多学校没有录满，并向大家释放了补录的信号。

截至目前，20余所民办初中已经对外公布补录信息，没有录取到心仪学校，想做最后一搏的家长，可以登录各校的官方公众号、官方网站填报信息。

越秀区：明德实验学校、十六中汇泉实验学校

海珠区：华洲实验学校、海珠中学、华附海珠双语学校

荔湾区：广大附中荔湾博文学校

白云区：白云六中、白云省实、广州雅源、白云华附

天河区：广州思源学校、明珠中英文学校、科韵路学校

黄埔区：新侨学校、华南师大附属外国语学校

番禺区：番禺执信、华南碧桂园学校、广外番禺外校

从化区：广大附中英豪实验学校

南沙区：广外附设南沙学校

增城区：暨南大学附属增城实验学校、东江外语实验学校、广外增城实验学校、增城区新星学校

填报信息之后，请耐心等待各校招生老师的通知，保持手机畅通。

根据广州市义务教育阶段招生工作日程安排，对于已被录取的小学毕业生，其父母或其他法定监护人须于7月5日-7日登录广州市民办小学报名系统上进行录取结果确认。

未获得电脑派位录取资格或错过网上报名的适龄少年，家长可及时联系还未完成招生计划的民办初中参加补录，各校信息可在报名系统网页查询。民办初中第一次补录时间为7月19-23日，第二次补录时间为8月23-27日。