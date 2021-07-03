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防止退档，提交高考志愿前多问几个为什么

2021-07-03 08:28 来源：南方网
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　　之前，广东阳光高考公益专家成员、高考志愿填报规划师日丽做客南方青春高考季演播室，为考生、家长详解“提交高考志愿前多问几个为什么”。

　　为什么提交？不懂招生政策会有什么风险？

　　政策分为两大类——考试院组织实施的投档政策、高校组织实施的招生录取政策。顺序志愿与平行志愿可能存在什么风险？

　　顺序志愿：实行志愿优先投档。风险在于高分生（省排位在前）有可能比低分生（省排位在后）迟投档。

　　平行志愿：实行分数优先投档。省排位在前（高分）的一定比省排位在后（低分）的先投档。风险在于万一专业填报不合理又不服从调剂，将被退档，但后续志愿已经全部作废、无法重新投档。特别提示：服从调剂很重要！

　　为什么本科批分几处填报？有风险吗？

　　以普通本科生为例，填报思路建议把握每一次的填报、录取机会。也要留意强基计划在统招前录取。

　　注意把握5个机会：

　　机会一：提前批军检公安类院校；

　　机会二：提前批农林师范小语种院校；

　　机会三：提前批教师或卫生专项计划；

　　机会四：特殊类型招生院校四选一；

　　机会五：本科普通批所有院校。

　　大家还要注意，师范、农林、小语种及海关院校往年同时在提前批、本科批分专业招生，亦即考生可以在两个不同批次填报同一所院校的专业。

　　像华师、深大等公办大学及宁波诺丁汉等合作办学，均已改为只在本科普通批次招生。如此，师范类专业是否与非师范类专业混搭在同一专业组，请考生仔细甄别。

　　有两个风险要提示一下大家：

　　风险一：只想当老师的愿望可能落空。

　　风险二：误填合作办学院校，万一录取了交不起学费怎么办？

　　为什么取消高优线后落榜风险增大？

　　设高优线，考生有2次投档机会，高分生不会一掉到底。但是取消高优线，考生没有高优线上2次投档这块挡板，高分生会有一掉到底的风险。

　　为什么录取规则有差异，风险怎么来？

　　要理清这几个概念：分数优先、志愿优先、志愿分段、专业级差。

　　为什么分专业组招生，有哪些潜在风险？大家要分清一些院校的类型，比如：综合型院校、理工类院校、行业院校。

　　防止退档须注意哪些方面？

　　一要搞懂投档规则，避免滑档；

　　二要清楚高优线取消后落榜风险倍增；

　　三要了解高校录取规则有许多不同；

　　四要看清专业对选科、单科成绩和身体条件的要求；

　　五要服从调剂，并须注意肥瘦专业混搭的专业组可能存在无法调剂的风险。

编辑： 罗予岐

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