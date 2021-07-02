中大校长寄语毕业生：到祖国和人民最需要的地方去建功立业

中山大学校长罗俊在毕业典礼上寄语毕业生：母校将继续见证学子们在祖国大地上闪耀光芒，希望生逢盛世的你们成为爱国爱民、自立自强、能担大任的时代新人。

中山大学2021年毕业典礼日前举行，一万三千多名学生顺利完成学业，即将踏上人生的新征程。中山大学校长罗俊在毕业典礼上寄语毕业生：母校将继续见证学子们在祖国大地上闪耀光芒，希望生逢盛世的你们成为爱国爱民、自立自强、能担大任的时代新人。

受疫情影响，本次毕业典礼采取“主会场+培养单位分会场+线上直播”模式。主会场设在中山大学南校园梁銶琚堂，共200名本科、硕士和博士毕业生代表参加了现场仪式。此外，三校区五校园共设112个分会场进行，近万名毕业生通过线上视频直播的形式参加了这场特殊的毕业典礼。

“回顾过去几年，同学们共同推动并见证了学校事业的蓬勃发展。今天毕业了，同学们要记得从哪里来，还要想想到哪里去。到祖国和人民最需要的地方去建功立业，到党和国家事业发展的最前沿去拼搏奋斗！”罗俊在毕业致辞中寄语学子要“不忘初心”，涵养高尚品德、练就过硬本领，积极投身祖国建设，成为堪当民族复兴大任的时代新人。

中山大学党委书记陈春声在毕业典礼上分享了中山医学院1984级本科毕业生李太生、地球科学与工程学院2012届博士毕业生韦慧晓、地理科学与规划学院2018届硕士毕业生万雅文三名优秀校友的事迹勉励学子们服从国家需要，扎根本职岗位，始终追求卓越。

“像这样优秀的中大校友还有很多，毕业后他们或继续选择从事学术研究，或扎根农村基层，或投笔从戎，在各条战线发光发热，报效祖国。”陈春声说，希望学子们追随前辈足迹，坚定信仰信念、担当时代责任、培植品德修为，在奋进追梦的道路上忘我前行。“面对岁月静好，要懂得感恩党和国家，感恩社会和人民，感恩亲人和朋友。终生追求有高度、有境界、有品位的人生境界。”

深圳校区启用，“中山大学”号海洋综合科考实习船建造下海，“天琴一号”卫星发射升空，“无敌中山医”守护人民健康……这些都是历史学系2021届本科毕业生郭子宽“最美的大学印象”。毕业后他选择到广州市海珠区人民政府龙凤街道办工作。“我将扎根基层，深入群众，从基层工作中汲取养分，磨炼自己，真正为基层人民服务，不辜负母校对我的培养。”

数学学院2021届数学与应用数学专业本科毕业生尹诚程对万雅文学姐事迹极为钦佩，毕业后他也选择了到基层工作，参加广西定向选调分配到贺州市富川县。“广西是我的家乡，希望能为家乡建设尽自己一份绵薄之力，未来我将在平凡的工作岗位上坚守初心，砥砺前行。” 尹诚程说。

博士毕业生王序在中大度过了十年时光。他说，大部分的时间自己都埋头于实验室，常常一待就是一整天，时间不知不觉地流逝了。“在这十年间收获最多是学校气质的感染，对问题思考的态度，还有导师教会我的执着严谨的精神，真的很感谢母校和老师们的悉心培养。”

刚刚参加完中文系毕业典礼的中文系主任彭玉平作为主礼教授见证了大家的毕业礼。他说，今年，学校克服了种种困难举办这场盛大的毕业典礼，这是送给诸位毕业生的一份深情厚意。“特殊时期的特殊典礼，表达的是一种特殊的情怀。毕业典礼是大家生命中非常重要的时刻，希望大家带着学校的温度和温情，走入新的生活、新的工作。”

“我相信，这场特殊的毕业典礼，同样会为同学们的大学阶段画上圆满的句号，同样会让同学们终生难忘。母校永远牵挂你们、永远祝福你们。”罗俊说。