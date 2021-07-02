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本科层次的考生就不用关注高职院校？选学校这些点要理清！

2021-07-02 08:57 来源：南方网
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　　高考志愿填报到7月3日16:00就截止了，大家选的怎样啦？近日，广东考试推出《2021年广东省高校招生计划系列集锦》，昨天我们介绍了本科院校的情况，点击下方链接查看详情↓↓↓

　　@正在报志愿的高考生，本科线上的考生都可以选择的专业组!

　　今天一起来看看高职院校的招生情况吧！

　　哪类考生需要重点关注高职报考呢？

　　1、本科压线生，要做好高职院校的保底；

　　对于本科压线考生来说，能冲上本科当然好，但是也一定要提前准备好高职院校作为保底，具体怎么做，点击下方链接查看详情↓↓↓

　　有惊无险|高考志愿填报技巧合集之压线考生篇

　　2、专科层次的考生。

　　选择高职院校需要看哪些点？

　　1、搞清高职院校的类型；

　　2、看学校硬环境，比如师资、实训室、图书馆等；

　　3、看学校软环境，比如宿舍、饭堂、运动场等；

　　4、看毕业生的升学、就业情况；

　　目前，线上咨询活动仍在如火如荼的进行，50所省内外名校、8大领域高考权威专家，将持续陪伴您度过整个高考志愿填报期，高考升学道路上，我们撑你到底！

　　如果看完还不了解，别忘了，可以直接问招办老师哦。

　　高考填志愿好难啊！问对问题、问对人，他们已经在这里填好了！

　　6所热门高职院校2021年招生计划

　　广东交通职业技术学院10861

　　广州华立科技职业学院13928

　　广州城市职业学院13929

　　广州松田职业学院14125

　　广州华商职业学院14266

　　广州东华职业学院14362

　　广东信息工程职业学院14427

　　（以上仅供参考。）

编辑： 罗予岐

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