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你憧憬的大学录取通知书长什么样？中山大学的通知书揭秘啦！

2021-07-01 10:57 来源：南方网
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　　十年寒窗，金榜题名

　　你一定无数次想象着

　　收到大学录取通知书的那一刻

　　她将开启你的无限未来、无限可能

　　在此，跟向往中山大学的同学们说一声：

　　你们的录取通知书，已经上线啦！

　　今年的通知书到底长什么样？

　　除了封套和正本

　　新生们还将收到什么特别礼物？

　　让我们先来给大家揭秘一下

　　2021年中山大学录取通知书设计元素吧~

　　封 套

　　第一次，所有新生相聚百年校园

　　大学旅程，由此起步

　　封套画中的建筑位于中山大学广州校区南校园中轴线上的怀士堂。“博学、审问、慎思、明辨、笃行”，礼堂前这十字校训为孙中山先生手书。

　　今年，老师们将在怀士堂前迎接同学们的到来，所有新生都将在南校园度过大学一年级的美好时光。

　　中山大学的广州校区南校园有着悠久的历史，亦称“康乐园”。它是华南地区首家被列为文物保护单位的大学校园，与北大的未名湖、武大的珞珈山并称为三大“中国大学最美丽景观”。

　　中山大学是孙中山先生亲手创办的大学，是马克思主义在中国最早的传播基地之一。李大钊、毛泽东等许多中国共产党早期革命家都曾参加学校早期建设。

　　2021年，所有新生第一年都将在美丽的康乐园学习生活。置身于“处处皆历史，处处有故事”的校园中，接受大学历史文化熏陶，感受百年中大的历史文化气息和与时俱进的精神风貌。

　　经过几年的建设，目前南校园的教学空间、住宿空间、餐饮及运动空间等都得到大幅增加和显著优化，历史悠久的优美校园，再结合现代化的设施条件，相信将给大家带来新的学习体验。

　　封 面

　　“录取通知书”五个大字为

　　中山大学古文字学教授陈炜湛先生亲笔所书

　　

　　创 意 插 画

　　地处大湾区 兴贤育才

　　翻页而视，插画中展示的是中山大学地处粤港澳大湾区三座核心城市的“三校区五校园”办学格局，近年来，学校形成了文理医工农艺综合发展的学科格局，总体学科专业水平全面提升。

　　大一集中后的分流，从广州到珠海、深圳，让学生有机会穿梭于改革开放的前沿热土，领略开拓创新、积极进取的精神风貌，这种跨校区的求学体验、多城市的交流互动，带给学生的是更宽广的视野、更多样的可能、更丰富的资源、更高远的志向。

　　校长寄语

　　校长寄语书写于通知书第三层，中山大学恪守校训精神，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为学校人才培养目标。

　　寄语中，承载着校长对新生们的美好祝福、殷切希望，传递着以国家民族为己任的中大精神。

　　作为教育部直属高校，通过省部共建，中山大学现已成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学，是国家985、211工程，双一流A类高校，在世界权威大学排行榜居国内高校前列。

　　在这里，“学在中大，追求卓越”已成为一种自觉，本科毕业生升学深造率连续七年稳定增长，达到67%。境内升学高校主要集中于“双一流”院校，占国（境）内升学总数的95%以上；80%的境外深造学生就读世界前100名大学。

　　2021年的大类招生让你告别专业“选择困难”，赋予你更多选择，让你更加了解大学专业的内涵、明确专业意向，学你想学、做你想做。

　　2021新生纪念版公交卡

　　这张羊城通（岭南通）交通卡和校徽，是中山大学的老师和学长学姐们送给新生的礼物。卡内已充值10元，可以马上体验。每张卡上还有唯一的专属编号哦！我们希望，这张小卡片能陪伴你的大学之旅！

编辑： 罗予岐

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