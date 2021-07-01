广科大航空产业学院：空中乘务，遇见更广的世界

欢迎填报广州科技职业技术大学航空产业学院。

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航空产业学院招生专业及计划

2021年，广州科技职业技术大学面向全国12个省市自治区，40个精品专业，招生计划共计1万余人。

今天，就给大家重点详细介绍广州科技职业技术大学·航空产业学院。翱翔天际，近距离接触蓝天之上的无垠；享受飞行，领略繁多城市的氤氲风情。选择广科航空，让你畅游蓝天不再是梦想。

广州科技职业技术大学航空产业学院

行业发展

随着经济社会的快速发展，我国民航已形成了国内四通八达、干线与支线相结合和连接世界主要国家、地区的航空运输网络。根据国家以及各个航空公司的发展规划，各航空公司的机队规模将进一步扩大，在未来的10年内，航空运输企业对服务等各类人才需求总量将继续呈现稳步增长的势头。

培养目标

本专业全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以专业内涵建设为重点，深化教育教学改革，着力培养具有优秀道德品质，掌握民航空中乘务及相关服务岗位能力和专业技能，具备标准军人、高度职业化的民航员工、现代绅士与淑女素养的高素质技术技能人才。

主要课程及可考取证书

主要课程包括《民航法律法规》、《民航服务与管理》、《民航安全与应急处理》、《乘务英语》、《民航乘务服务礼仪》、形体与体能训练等。

可考取大学英语等级证书、普通话证书、计算机等级证书、、国际航协IATA乘务员等级证书等。

师资力量

航空产业学院具有一支素质优良、专业过硬、结构合理并且有丰富的专业理论知识和娴熟实践经验的教师团队。

其中有担任过广州市礼仪协会副会长；原南方航空乘务，德礼素质教育专家委员会委员的导师；原南航飞行18年五星乘务长，广州市礼仪协会高级礼仪培训师；还有原新加坡酷航、全球最佳航空公司卡塔尔航空乘务员，英语专业业八级，服务于卡塔尔皇室及明星政要的金牌教师等。注重英语养成式教育，定期组织英语沙龙，聘请外教为学生创造良好的英语学习环境。

教师行业从业经验丰富，梯队结构合理，有较强的教学能力、实践能力和技术服务能力。

教学总监/ 尚璐瑶

广州市礼仪协会副会长

原南方航空“广州之路”精英组成员

南方航空领导人专包机组成员

曾任广东财经大学、星海音乐学员专职礼仪讲师

德礼素质教育专家委员会委员

学科带头人/乔颖

原南航飞行18年五星乘务长

广州市礼仪协会高级礼仪培训师

广州市礼仪协会高级礼仪水平测评师

德礼素质教育专家委员会委员

全国礼仪师资风采大赛优秀讲师

教研组长/李慧娟

前新加坡酷航乘务员

全球最佳航空公司

卡塔尔航空乘务员

英语专八等级

4年海外工作经历

服务于卡塔尔皇室及明星政要

金牌教师/刘佩纹

四年日本航空飞行经验

执行任务全部为国际航线

洛杉矶/温哥华/东京等国际商务路线

实训基地

专业校内实训基地实训设施先进、完善，计划三年内投资设备总价值1000余万元，实训基地是按照CCAR-121R2部标准建立航空乘务培训实训中心。校内实训条件能够完全满足空中乘务专业学生实践课程训练及社会服务。

合作单位—航空公司

航空产业学院与中国南方航空、东方航空、海南航空、四川航空、春秋航空、东海航空等多家航司采用“订单式”人才培养模式；合作机场为广州白云机场、深圳宝安机场、珠海金湾机场等。为航空公司、机场、企事业单输送合格毕业生。

定制化人才培养计划

全日制专升本：

大三应届毕业生自愿报名参考，考试合格并有专科毕业证即可升入本科院校，达到毕业条件可获取全日制本科毕业证。

自考专升本：

我院学生均可自愿报名，免试入学。考试合格、完成毕业论文答辩并有专科毕业证即可获取自考本科毕业证

高品质就业

就业中心为毕业生提供系统就业指导、职业生涯规划、创新创业指导等优质服务。广开就业渠道，与国内外200余家航空公司、民航机场等民航单位以及世界500强企业建立了稳定合作关系，就业率高达99%。

本专业毕业生主要面向国内外各航空公司、机场及其他相关服务企业，从事空中乘务、民航地面服务、旅游服务等相关高品质服务工作。

航空产业学院招生专业及计划