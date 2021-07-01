高考志愿填报如何选专业？专家说要做到“三看三问”！

高考志愿填报中，专业方向的选择是一个难点也是关键点。

高考志愿填报中，专业方向的选择是一个难点也是关键点。一方面，大学的专业数量庞大，专业人才培养定位也不完全相同，短时期内完成信息筛选及甄别有难度；另一方面，对于考生而言，学什么专业很大程度上会影响未来的职业方向，家长和孩子可能存在意见不一致的问题。日前，广东阳光高考公益专家库成员，全球生涯规划师陈璐博士给出了意见：在专业选择上，建议考生及家长做到“三看一问一区分”。

“三看”，看专业选择的三大要素。

首先，看专业设置。

大学是按照学科大类、专业类、具体专业三个层次来设置的，其中，12个学科大类分别是：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学。定位专业的时候，我们需要先了解目前大学的12个学科大类，再在92个大学专业类中定位专业类，最后在506个具体专业中定位想学的具体专业。而我们所说的选专业，实际上是指选具体的专业。与之容易混淆的是大类招生，大类招生是指按照专业类选择，入校后，经过一至两年的基础培养，再根据兴趣和双向选择原则进行专业分流，因此，存在一个二次分流的问题。

其次，看专业人才培养定位。

很多专业有着相似的名字，容易让人望文生义。比如，很多家长以为学教育学可以做老师，甚至以为教育学和教育技术学是一样的专业，其实不然，教育学主要是研究教育现象、教育问题及其规律的社会科学，学习教育学、心理学等方面的基础理论和知识；而教育技术则是在新技术教育领域进行教学媒体和教学系统的设计、开发、运用、管理和评价等。有些专业虽然名字相同，但在不同院校间仍存在一定的差异。比如，同样是材料工程专业，哈工大材料工程研究的材料和航天有关，北京科技大学的材料工程是金属材料更强，天津工业大学的材料工程则强在纺织材料上。所以，要仔细查看拟报学校的招生简章及人才培养方案。

再次，看专业的就业质量报告。

相比于就业率，每年年底高校向社会公开的就业质量报告更有参考价值，从毕业生对专业人才培养的满意度、就业岗位与专业的关联度等数据分析，以此增加对专业的评估维度。

“一问一区分”，涉及的是家长与考生的沟通问题。

“一问”是指问考生的个人发展意愿。理想的专业选择是考生综合考虑个人性格特征、学习兴趣的前提下，根据高中时期擅长科目、自己的职业规划来选择对应的、匹配的专业。

“一区分”是指区分自己的期待和考生的期待。希望孩子传承自己的梦想、希望孩子和某某成功的人报一样的专业、凭自己的好恶要求孩子等想法有着家长强烈的主观意志。笔者在高校工作期间，接触越来越多来咨询的大学生，当下遇到的困惑都是当年填志愿掉的坑，最典型的莫过于父母的专业选择意愿大于孩子的想法。家长如果想让孩子愿意与自己深入沟通专业问题，就必须做好角色的转换。对于已经成年的孩子，家长要把自己的角色转变为教练，用自己的经验、资源支持孩子的发展和成长，在专业选择问题上，家长应试着去探索、发现，多些商议，而不是去安排。

今年是广东省新高考第一年，具体在志愿填报上，采取的是院校专业组的模式，即一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含数量不等的专业；同一高校科目要求相同的专业可分设在不同的院校专业组中；同一院校专业组内各专业的科目要求须相同。

院校专业组模式以一个院校加一个专业组为一个志愿单位，将每一个志愿细化到专业组。考生可根据自己的意愿可以直接选择志愿为某个学校的某个专业组，专业调剂限于同一专业组内调剂。这意味着可调剂的专业范围缩小，往年的分数线及录取排名参加价值变小，建议考生及家长做充分的专业信息收集及整理工作。

陈璐博士之前为大家以《新高考，如何与孩子一起聊院校专业组和专业方案》进行了讲解，扫描下方二维码观看直播回顾↓

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