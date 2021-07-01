广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

高考志愿填报如何选专业？专家说要做到“三看三问”！

2021-07-01 09:35 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　高考志愿填报中，专业方向的选择是一个难点也是关键点。一方面，大学的专业数量庞大，专业人才培养定位也不完全相同，短时期内完成信息筛选及甄别有难度；另一方面，对于考生而言，学什么专业很大程度上会影响未来的职业方向，家长和孩子可能存在意见不一致的问题。日前，广东阳光高考公益专家库成员，全球生涯规划师陈璐博士给出了意见：在专业选择上，建议考生及家长做到“三看一问一区分”。

　　“三看”，看专业选择的三大要素。

　　首先，看专业设置。

　　大学是按照学科大类、专业类、具体专业三个层次来设置的，其中，12个学科大类分别是：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学。定位专业的时候，我们需要先了解目前大学的12个学科大类，再在92个大学专业类中定位专业类，最后在506个具体专业中定位想学的具体专业。而我们所说的选专业，实际上是指选具体的专业。与之容易混淆的是大类招生，大类招生是指按照专业类选择，入校后，经过一至两年的基础培养，再根据兴趣和双向选择原则进行专业分流，因此，存在一个二次分流的问题。

　　其次，看专业人才培养定位。

　　很多专业有着相似的名字，容易让人望文生义。比如，很多家长以为学教育学可以做老师，甚至以为教育学和教育技术学是一样的专业，其实不然，教育学主要是研究教育现象、教育问题及其规律的社会科学，学习教育学、心理学等方面的基础理论和知识；而教育技术则是在新技术教育领域进行教学媒体和教学系统的设计、开发、运用、管理和评价等。有些专业虽然名字相同，但在不同院校间仍存在一定的差异。比如，同样是材料工程专业，哈工大材料工程研究的材料和航天有关，北京科技大学的材料工程是金属材料更强，天津工业大学的材料工程则强在纺织材料上。所以，要仔细查看拟报学校的招生简章及人才培养方案。

　　再次，看专业的就业质量报告。

　　相比于就业率，每年年底高校向社会公开的就业质量报告更有参考价值，从毕业生对专业人才培养的满意度、就业岗位与专业的关联度等数据分析，以此增加对专业的评估维度。

　　“一问一区分”，涉及的是家长与考生的沟通问题。

　　“一问”是指问考生的个人发展意愿。理想的专业选择是考生综合考虑个人性格特征、学习兴趣的前提下，根据高中时期擅长科目、自己的职业规划来选择对应的、匹配的专业。

　　“一区分”是指区分自己的期待和考生的期待。希望孩子传承自己的梦想、希望孩子和某某成功的人报一样的专业、凭自己的好恶要求孩子等想法有着家长强烈的主观意志。笔者在高校工作期间，接触越来越多来咨询的大学生，当下遇到的困惑都是当年填志愿掉的坑，最典型的莫过于父母的专业选择意愿大于孩子的想法。家长如果想让孩子愿意与自己深入沟通专业问题，就必须做好角色的转换。对于已经成年的孩子，家长要把自己的角色转变为教练，用自己的经验、资源支持孩子的发展和成长，在专业选择问题上，家长应试着去探索、发现，多些商议，而不是去安排。

　　今年是广东省新高考第一年，具体在志愿填报上，采取的是院校专业组的模式，即一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含数量不等的专业；同一高校科目要求相同的专业可分设在不同的院校专业组中；同一院校专业组内各专业的科目要求须相同。

　　院校专业组模式以一个院校加一个专业组为一个志愿单位，将每一个志愿细化到专业组。考生可根据自己的意愿可以直接选择志愿为某个学校的某个专业组，专业调剂限于同一专业组内调剂。这意味着可调剂的专业范围缩小，往年的分数线及录取排名参加价值变小，建议考生及家长做充分的专业信息收集及整理工作。

　　陈璐博士之前为大家以《新高考，如何与孩子一起聊院校专业组和专业方案》进行了讲解，扫描下方二维码观看直播回顾↓

　　同时，陈璐博士的1对1咨询通道也同步打开，大家可以直接向专家进行互动提问。↓

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235