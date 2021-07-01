大家都在问|高考报考咨询周本周热问榜

南方网、南方+客户端主办的“2021年广东高考招生线上咨询周”活动自6月24日开启以来，已帮助超过3万名考生(家长)迅速、高效、精准的找到目标院校／专家并从中得到了有用的信息，帮助他们完成志愿表。

今天，考考整理了本次线上咨询会一周“热问”榜单~

问专家？问学校！看看这些问题你也咨询了吗？你现在搞明白了吗！

高校咨询热点问题TOP5

学校2021年招生计划？

学校历年录取分数情况查询

学校录取规则是怎么样的?

服从调剂会被退档吗?

物理类/历史类，XXX分，排名xxxx--xxxx有机会就读贵校吗?

专家咨询热点问题

问：设有专业级差的学校，一般在那里可以看到? 很多学校招生章程里没写设有特别写明，就是不设级差对吗?

答：一般情况下是的，因为设有极差的话高校会在招生章程里说明每个极差的具体分值。当然最靠谱还是问一下学校招生办。

问：我想了解每个专业上大学时要学哪些学科和以后就业方向，可以从那里获得这些信息?

答：可以去高校官网对应的专业介绍和人才培养方案中查找

问：如何根据各高校去年最低的投档排位，结合自己的排位来填报志愿呢？

答：结合去年各高校的最低投档排位，根据自己的对学校、专业的喜好程度，选择排位比自己成绩排位高8000名以内的作为冲，选择排位与自己的排位接近(上下浮动:上2000名以内、下8000名内)的学校作为稳，选择排位在自己排位10000名或15000以下的学校作为保。

问：请问老师，今年很多高校扩招，那它的排位是会推前还是推后呢？

答：以往的高校只有一个投档线，而今年它有N个志愿组，有多少个志愿组，他就会有多少条投档线，所以说（录取排位）往前推还是会往后推，这个都很难讲。那大家在选择这个高校的这个专业志愿组时，你要参考什么数据呢？，我们可以看他这个组里头所包含有哪些专业，以历年来投档分比较低的专业往年的录取排位来作为这一组的投档的参考。

如果这一组里头的专业都是很热门的，尤其是像现在新工科这些热门专业，你可能（对录取排位）还得预留，一个专业志愿组没有什么冷门专业的话，那他的录取排位肯定会比以前要高。

万能的高效提问句式

在活动平台中，最好按这个顺序，一个一个问。

1.问生涯规划类的专家：我的孩子对未来很迷茫，你能帮帮我吗？他比较擅长XX，平常比较喜欢做XX。

帮你确定专业和职业发展的大方向。

2.问高考志愿规划类的专家：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，想读的专业方向是XXX和XXX，不想出省，请问可以报什么学校和专业组？/XX专业是选A校还是选B校好？

帮你定位学校和专业的具体方向。

3.问对应的学校招办：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，想读贵校这个专业类有可能吗？如何填报？有何推荐？

4.问高考志愿规划类的专家：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，我这样填可以吗？

可以填完志愿表后，把不确定的部分截图发给专家，帮你优化志愿表。