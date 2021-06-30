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还在犹豫什么？这个分数上华商比较稳

2021-06-30 09:45 来源：南方网
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　　多少分可以填报广州华商职业学院？

　　今年的录取分数线预估会怎样？

　　专业秉承怎样的原则录取?

　　有什么新增的专业吗？

　　关于广州华商职业学院今年招生的相关信息，赶紧往下看。

　　招生计划

　　2021年夏季高考有1742个招生计划（广东省1252个，省外490个），冲华商势在必得。

　　录取分数线

　　考生最关心的问题就是学校的分数线啦！近三年的录取分数线考生可以作参考。

　　PS: 2021年我校有9000个招生计划，春季高考已经完成6908个计划，夏季省内计划还有1742个，根据往年分数、排位分析，结合平行志愿中的“冲、保、稳”的填报原则，建议高考成绩280分以内的考生，填报我校时放在第一志愿作为“冲”的志愿，成绩在300分-350分区间的考生，将我校作为“稳”的志愿，而成绩在350分以上的考生，则将我校作为保底志愿。

　　专业录取原则

　　广州华商职业学院是没有设立专业分，遵循考生的第一志愿专业录取，且不设专业分哦！可以大胆把喜欢的专业放首位。广州华商职业学院2021年夏季高考各科类都只设置一个专业志愿组，且专业之间的计划数是可以相互调整，满足第一志愿填报该校的考生。

　　例如：大数据与会计专业有30个计划，有20名符合录取资格的同学填报，还有10个空余计划，而金融科技应用有20个计划，有30名符合录取资格的同学填报，多出10名考生。那么就会把大数据与会计专业空余的10个计划调整至金融科技应用专业，使金融科技应用专业的30名考生都能够被录取。

　　专业任选

　　广州华商职业学院现共有51个招生专业，任你随意挑选自己的喜欢专业，且该校又遵循第一志愿录取原则，心仪的学校与喜欢的专业兼得。

　　广州华商职业学院现设有9个二级教学院，共有51个招生专业（含校企联合培养2个、国际班2个、海外创新班1个），已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类等多种专业类型供考生选择。

　　十大特色专业分别是：大数据与会计、金融服务与管理、电子商务、市场营销、旅游管理、计算机网络技术、汽车检测与维修技术、中药学、（国控专业）学前教育、艺术设计。

　　2021年广州华商职业学院根据社会市场人才需求，申报通过新增专业8个，分别是：早期教育（国控专业)、金融科技应用、软件技术、化妆品经营与管理、眼视光技术、人物形象设计、智能控制技术、电气自动化技术。填报这些专业，你就是第一届学生哦。

　　专本同校 资源共享

　　广州华商职业学院与广州华商学院（原广东财经大学华商学院）同在一个校区，不设隔阂，平等共处，资源共享，学习氛围浓厚，升学更便捷！

　　所谓“一家人不讲两家话”，广州华商职业学院和广州华商学院资源共享，读专科也能享受本科的资源，且在2020年华商职院报考专插本有665人成功被录取，升学率达20.64%，名列前茅。

　　广州华商职业学院2020届毕业生升学率高达20.64%，每七个学生就有一个升学成功，在2021年南方都市报《广东高职院校2020届毕业生就业质量榜》的升学率榜中排名第二，是同类院校的第一名！也是唯一一所升学率超20%的民办学校。

　　国际化办学

　　广州华商职业学院目前开展2个国家的国际班，分别为“2+1+2”中澳学分互认国际班、“3+1”中英学分互认国际班和海外创新班。

　　符合毕业条件者均可免试入读国外本科哦，按照课程规定顺利毕业可获对应大学的本科学历证书。

　　为了与海外课堂共融，华商职业学院还引入外教授课，外教老师以轻松活跃的课堂教学氛围，技巧与实战并重的授课方式，更好地帮助学生击破薄弱环节，快速提高成绩。

　　交通便利

　　学校占地一千多亩，但是不要担心，学校里面有代步神器—小黄车。从东区到西区，从宿舍楼到课室，从操场到商业街，都有它的身影。

　　广州华商职业学院位于广州市增城区，地理位置优越，深圳、惠州、东莞环绕，校门口有车直达，环珠三角线G94就在学院的旁边，而且地铁21号线全线开通。周边交通网络

　　广州几乎所有的汽车客运站都能直达华商职院，学校门口也有大巴前往各大城市，出行十分便利，周末想要约朋友去玩或者想回家完全不用考虑交通问题喔；想去哪里说走就走！

　　校园环境

　　广州华商职业学院位于有“广州后花园”之称的广州市增城区。学校依山而建，侧对挂绿湖。校园占地1800亩，绿化率较高，环境十分优美、是一座花园式美丽的大校园。是生活学习的最佳地方。

　　校园饮食

　　我们学校除了有五个饭堂以外，还有两条小吃街，分别是“华商街”和“商业街”。无论是东北菜，还是重庆鸡煲，不管是西北肉夹馍还是南方海鲜，应有尽有。可以选择的吃的实在是太多样了。以至于在华商读书一直会有这样三大难题，“早上吃什么”，“中午吃什么”，“晚上吃什么”。

编辑： 罗予岐

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