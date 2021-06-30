志愿填报正在进行中，这所学校你关注了吗？

最近志愿填报正在进行中，各位小伙伴问的最多的就是，你填报志愿了吗？你填哪个学校了？

最近志愿填报正在进行中，各位小伙伴问的最多的就是，你填报志愿了吗？你填哪个学校了？

广州华商职业学院的基本情况

1.学校代码：14266

2.学校全称：广州华商职业学院

3.学校简称：华商、华职、广州华商、华商职院

4.招生电话：020-32882222

5.学校地址：广东省广州市增城区荔湖街华商路1号

6.办公室地址：创新楼一楼招生就业处

7.专业组代码：

普通类（历史）-501

普通类（物理）-502

美术类-503

2021年夏季高考填报志愿详情

1.填报时间：6月28日19:00—7月3日16:00

2.填报入口：https://pg.eeagd.edu.cn/ks

3.录取规则：平行志愿投档录取

4.志愿设置：

普通类（物理、历史）均设1个平行志愿组，分别设置45个院校专业组志愿数，每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

艺体类统考设1个平行志愿组，设20个院校专业组志愿，每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

PS：普通类与艺体类不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。

填报资格

普通类（历史）：160分及以上

普通类（物理）：160分及以上

美术类：文化科195分及以上，术科150分及以上

PS：美术生和体育生可以以普通类考生的身份填报志愿

温馨提示

2021年广州华商职业学院有9000个招生计划，春季高考已经完成6908个计划，夏季省内计划还有1742个，根据往年分数、排位分析，结合平行志愿中的“冲、保、稳”的填报原则，建议高考成绩280分以内的考生，填报广州华商职业学院时放在第一志愿作为“冲”的志愿，成绩在300分-350分区间的考生，将广州华商职业学院作为“稳”的志愿，而成绩在350分以上的考生，则将广州华商职业学院作为保底志愿。

2.广州华商职业学院没有专业分数线，近几年高考招生是过了学校投档线，按照你所填华商的第一专业录取，也就是说专业录取人数计划可以适时调整，因此不用怕被调剂！同时也建议大家做好保底，科学报考。

3.请在7月3日16:00前系统完成填报志愿，并点击“确认”按钮，填报状态显示“已确认”则为填报最终完成。