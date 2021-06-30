2021年夏季高考志愿填报热点问答

6月28日19:00—7月3日16:00，进行第二时段志愿填报工作。

截至6月28日16:00，2021年夏季高考第一时段志愿填报已顺利结束。6月28日19:00—7月3日16:00，进行第二时段志愿填报工作。

为帮助广大考生科学合理填报志愿，提高“命中率”，小编整理了考生和家长普遍关心的热点问答如下：

一、普通类

（一）什么叫滑档？

答：滑档是指考生填报所有院校专业组志愿一个都没有投进的现象。简而言之，就是考生错估了自身实力，志愿填“高”了。

为防止滑档，建议考生一定要合理评估自身实力，根据自己成绩排位，参照院校各专业往年最低排位，合理估算出院校专业组的排位。因今年第一年实行院校专业组投档，建议考生适当拉大幅度，确保“稳”得好、“保”得住。

（二）平行志愿投档规则怎么理解？

答：平行志愿投档原则为“分数优先，遵循志愿”。一个院校专业组即为一个投档单位。分数优先，即按考生投档分从高到低排序，高者优先；遵循志愿，即轮到该生投档时，从第一个院校专业组志愿开始依次检索该批次考生所填院校专业组志愿。一旦符合投档，即向该院校专业组投档。投档后，同一批次其他院校专业组志愿均无效。如没有出现符合投档条件的院校专业组，则不能投档。上述过程完成后，无论档案是否投出，均视为该考生已完成了本批次平行志愿投档。

（三）非军检院校、特殊类型、教师专项、卫生专项等提前批院校专业组，是否可以在本科批次内兼报？

答：非军检院校、特殊类型、教师专项、卫生专项均在第二时段填报。其中，特殊类型招生院校中的高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价只能填报其中一类的一个院校专业组志愿；教师专项和卫生专项可以兼报，投档时，先投教师专项计划，后投卫生专项计划。

（四）投档线是按照院校公布还是院校专业组公布？

答：投档线是按院校专业组公布。投档线不是事前确定的，而是在向该院校专业组投档完成后自然形成的，每一个院校专业组都有一个投档线。

（五）调剂是在院校专业组内调剂还是在院校内进行调剂？

答：调剂是在院校专业组内调剂。

（六）什么叫退档？

答：退档是指考生已投档到院校专业组，但因各种原因最终未能被录取，电子档案被退回省招办。以下几种情况容易导致退档情况发生：

（1）低分退档；

（2）不服从专业调剂退档；

（3）体检不合格或报考专业受限退档；

（4）因综合素质评价有不良记录退档。

这里提醒广大考生，填报志愿时，一定要清楚自己的高考体检情况，认真阅读院校招生章程，选择合适的专业进行报考，避免因身体原因受限而退档；同时，建议考生尽量都选择服从专业调剂。

（七）春季高考录取了，能否参加夏季高考专科录取？

答：已在春季高考被高职院校录取了，不能再参加夏季高考普通专科批次的录取。

（八）春季高考录取了，如果本科批次降分，可否填报本科批次的征集志愿？

答：可以。

（九）军检院校与非军检院校的投档录取是否有冲突？

答：不冲突。军检院校投档录取后，再进行非军检院校的投档录取。

二、体艺类

（十）音乐类考生如果有2个或以上的统考成绩，并报考不同类别的专业，那么平行志愿投档时是怎么投档的？是按照哪个排位进行检索？

答：音乐类分为音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐三个子科类。如果考生有多个子科类成绩的，均可报对应子科类的院校专业组志愿。音乐统考实行平行志愿，按照1:1比例同时投档。在对应子科类志愿计划数内排队。均能入列的，按照考生所填院校专业组志愿先后顺序进行投档录取。一个考生只能被一个院校专业组录取。

（十一）体艺类一分一段表中分数对应的人数排位与考生自身的成绩排位不相同，如何参考？体艺类统考投档时是按照哪个排位投档？

答：体艺类一分一段表中的分数对应人数，是文化科和术科两个分数“双上线”的考生人数。考生自己体艺类合成总分排位包括未“双上线”人数。投档时是在“双上线”基础上按照体艺类合成总分排位进行投档。

（十二）艺术类统考+校考、校考具体是按照哪个分数线进行投档？

答：艺术类统考+校考，提前批按院校自主划定的文化分数线，在艺术统考合格基础上，对校考合格生源线上全投；普通批次按省统一划定的统考科类文化分数线，艺术统考合格基础上，对校考合格生源线上全投。

艺术类校考，提前批按院校自主划定的文化分数线，对校考合格生源线上全投；普通批次按艺术类校考文化分数线，对校考合格生源线上全投。

（广东省教育考试院）