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别再错过！从早到晚，高考报考公益咨询周活动火热进行中！

2021-06-30 09:22 来源：南方网 翁子盈
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　　“2021年广东高考招生线上咨询周”活动将在高考志愿填报期间，持续开展！

　　50所省内外名校、8大领域高考权威专家，在继续南方+客户端进行公益答疑，全心全意撑你这一步！

　　2021年是广东省全面落实新高考政策实施的第一年，改革力度空前。

　　同时，仅从志愿表上填报的数量看，考生如果要全部填完，需要填近600个空，工作量是往年的3倍。

　　为帮助考生和家长做好高考志愿填报工作，2021年6月24日-28日，由南方新闻网、南方+客户端主办，民进广州市行政基层委员会、广东省商业地产投资协会协办的“2021年广东高考招生线上咨询周”活动顺利开展。

　　各院校和广东阳光高考公益专家库专家团，精心组织，认真准备，耐心、细致“一对一”回答。

　　对此，广大考生和家长一致好评并纷纷发来感谢。他们反映，在这里真切解决了自己在新高考和疫情下填志愿的大难题。

　　截至目前，已经有超过3万名考生（家长）在活动中，很快得到了有用的信息，帮助他们完成志愿表。

　　本次咨询周活动受到了广大教师、家长和考生的高度关注和欢迎，各地家长和考生踊跃参与，线上咨询的人数、次数暴增，效果远超预期。

　　目前，正值高考志愿填报的关键节点，越来越多的考生来到活动平台咨询互动。

　　为了继续服务好广大考生和家长的需求，助力新高考和疫情下的高考志愿填报工作，活动主办方决定在高考志愿填报期间，持续开展“2021年广东高考招生线上咨询周”活动。

　　如何参加活动？

　　在应用市场下载【南方plus】客户端，在客户端内搜索【阳光招考】，进入咨询平台。选择高校或专家，点击【在线咨询】，进入1对1私信界面，马上提问。

　　参加活动前，你需要准备的

　　物理/历史的男生/女生：

　　排位：

　　分数：

　　基本意向：省内/省外、民办/公办、列几个专业方向、升学/就业

　　特殊需求：非XXX不读、XXX一定不读等

　　万能的高效提问句式

　　在活动平台中，最好按这个顺序，一个一个问

　　1.问生涯规划类的专家：我的孩子对未来很迷茫，你能帮帮我吗？他比较擅长XX，平常比较喜欢做XX。

　　帮你确定专业和职业发展的大方向

　　2.问高考志愿规划类的专家：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，想读的专业方向是XXX和XXX，不想出省，请问可以报什么学校和专业组？/XX专业是选A校还是选B校好？

　　帮你定位学校和专业的具体方向

　　3.问对应的学校招办：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，想读贵校这个专业类有可能吗？如何填报？有何推荐？

　　4.问高考志愿规划类的专家：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，我这样填可以吗？

　　可以填完志愿表后，把不确定的部分截图发给专家，帮你优化志愿表

　　本次活动院校名单

　　本次活动特邀了多年来备受广东省考生关注和喜爱的省内外50+所高校。

　　当中不仅有985、211省内外顶尖名校、省内特别热门的知名公办院校、特别热门的知名民办院校，还有多所来自全国不同省份的知名院校，都在活动中等你来问！

编辑： 罗予岐

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