入学保障就业，广州科技职业技术大学的这些学院，你知道吗?

广州科技职业技术大学是经教育部批准的全日制民办职业本科院校。

航空产业学院

广州科技职业技术大学与江西空联航联合开设航空产业学院，采用定向就业的培养模式，开设航空服务相关专业，为大型航空公司和一线省会城市机场培养空乘及地勤服务人员。

人最想拥有的超能力之一就是会飞的能力，现实生活中还真有一种工作可以让你成为“空中飞人”，那就是空乘行业。

我们坐飞机时常常见到的那些美丽优雅的乘务员小姐姐，帅气绅士的安全员小哥哥们，是大家心目中非常向往的职业形象。随着国家民航业的大力发展和职业教育的大力推进，进入民航业工作已不是那么遥不可及，畅游蓝天将不再是梦想。

与众不同的“实践课”

航空产业学院建有航空实训基地，模拟实训设备预计三年总投入资金1000万元以上。

实训基地是按照CCAR-121R2部标准建立航空乘务培训实训中心。具有完整的单通道干线客机(B737系列/A320系列)和国产支线客机(MA-60系列/ARJ-21系列)的陆地、水上、舱门、灭火等应急撤离训练设备和B-737/A320服务训练舱及B737/A320厨房训练设备。

实训基地将模拟岗位教学环境，为本专业学生量身定造的精炼教学课程，满足航空公司对客舱乘务员等送训人员的整体培训需求。

别具特色的专业课程

航空产业学院课程包括：公共基础课程、专业核心课程、专业主干课程、专业选修课程。如：形体、礼仪、化妆技巧与形象塑造、民航服务与管理、民航服务乘务礼仪、民航法律法规、民航概论、中国航线地理、民航服务心理学、乘务英语、小语种课程等。

配备高标准舞蹈教室、化妆室、茶艺室,既能学到专业的文化知识，又能全方位打造个人形象与气质！

颜值与气质并重的专业课老师

航空产业学院严格按照国家标准配备师资力量，拥有一支素质优良、专业过硬、结构合理、实践经验丰富的教师团队。

其中有担任过广州市礼仪协会副会长；原南方航空乘务，德礼素质教育专家委员会委员的导师；原南航飞行18年五星乘务长，广州市礼仪协会高级礼仪培训师；还有原新加坡酷航、全球最佳航空公司卡塔尔航空乘务员，英语专业八级，服务于卡塔尔皇室及明星政要的金牌教师等。

注重英语养成式教育，定期组织英语沙龙，聘请外教为学生创造良好的英语学习环境。

展望就业

随着中国经济的快速发展，到2022 年中国航空运输业年均增长速度将保持在10%左右，每百万平方公里拥有机场数量将大幅度增加，航班密度、客运量等各项指标都将快速增长。到2022年，民航客机约增加5000架。据测算，到2022年，每年各大机场和航空公司需增加空港、地勤服务人员4-5万人，净增就业岗位50-70万个。

航空产业学院学生毕业可在国内航空公司（如南航、国航、厦航、川航等）；国际航空公司（如卡塔尔航空、阿联酋航空、法国航空、日本全日空等）；省会城市、直辖市机场（如广州白云机场、北京首都机场、上海浦东机场等）从事客舱服务、客舱安全、地面保障、地勤服务、民航商务和特殊旅客服务等工作。职业发展前景为区域乘务长、主任乘务长、地勤服务管理岗等，月薪可达8000—20000元。

航空行业优势

空乘薪酬高

空乘人员的薪酬较为可观，薪酬来源主要包括基础工资、飞行小时费以及驻外补贴。空乘这份职业是工作经验越丰富，工作年限越长，职位的晋升和薪资的上涨越快。空乘是55岁退休，不是“青春饭”职业。飞行小时费多劳就多得，只要肯坚持，高薪不是梦。

央企国企大公司，职业稳定有前景

国内主流的航空公司大多是央企或国企，人力资源管理系统完善，重视对于员工的权益保护。在严格的用工制度和国家劳动法的约束下，只要乘务员没有犯下重大违规违纪错误，航空公司就不会进行单方面辞退。万一遇到因病长期休假或是休产假的意外情况，也不用担心失业。

周游世界，领略异国风光

生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。而空乘直接将诗和远方变成了生活本身。可观的薪资和良好的福利待遇并不完全是空乘最吸引人的地方。作为一名空乘，不仅可以周游世界，见识到各种不同的人和事、领略不同的风景，还可以与世界各地的同事一起工作，结识国际友人，拥有高端朋友圈和丰富的人生阅历。

福利待遇优厚

1.免费机票、车补、饭补、房补、防暑降温费、取暖费、卫生费（女性）、洗衣费，每月千元补贴。各项福利，待遇优厚。

2.重大节日均发放千元购物卡，平日不时发放各类生活用品。

3.七险两金，100%医疗报销，产假（女性）19个月。

社会地位认可度高

在人们心中，能在大型航空公司或机场工作可以与高薪、体面、待遇好划上等号。

专业介绍

专业一：酒店管理与数字化运营（航空产业学院空中乘务）

学校代码：13717

物理专业组：501 专业代码：075

历史专业组：502 专业代码：080

培养目标

培育具备较高的政治觉悟、服务意识、安全意识和良好的职业道德,具有较强的英语表达能力，掌握空中乘务专业必备的业务知识和基本技能,熟悉机场运作、地面服务、机上旅客服务、应急处置等的高素质技术技能型人才。

主要课程

民航乘务服务礼仪、民航服务与管理、乘务英语、民航法律法规、民航安全与应急处理、形体与体能训练、化妆技巧与形象塑造等。

就业方向

面向粤港澳大湾区的各大航空公司、机场和大型综合类服务企业,从事客舱服务、客舱安全、地面保障、地勤服务、民航商务和特殊旅客服务等工作。职业发展前景为区域乘务长,主任乘务长,地勤服务管理岗位等。

专业二：工商企业管理（航空产业学院机场运营与管理）

学校代码：13717

物理专业组：501 专业代码：076

历史专业组：502 专业代码：081

培养目标

培养具有良好的职业道德和人文素养,掌握民航机场规划、现场指挥调度与运行管理及机场经营管理方面技能，具备协调指挥、监管、发布指令等能力,从事机场运行管理相关工作的高素质技术技能人才。

主要课程

航空物流实务、民航客货物运输、城市候机楼管理、民航法规实务、空中交通管制、机场服务英语、航空气象服务、机场运行管理等。

就业方向

主要在机场、城市候机楼、航空地勤服务公司、机场快线运输公司等从事机场运行,机场旅客服务,航空货物运输、机场业务开发与管理等岗位。职业发展前景为机场运行指挥长和机场服务管理岗位。

选择航空产业学院的八大优势

1.国家首批试点职业本科院校。

2.一流的校园环境，强大的硬件配套设施。

3.定向培养，入学签订就业协议，就业有保障。

4.雄厚的师资力量，资深行业大咖讲师授课。

5.完善的实训基地，实景实操；专业技能过硬，用人单位更青睐。

6.配备专业负责的班主任老师，亦师亦友，陪伴帮助学生生活、学习。

7.每学期对教师教学情况进行学生问卷调查反馈，保障教学效果。

8.在校可考取多种职业资格证书，为就业竞争力填砖加瓦（如IATA职业资格证书、英语证书、普通话证书、安检证书等）。

身处蓝天，“触摸”白云，这里是“13717”航班，“最帅的机长”等你上机。欢迎填报广州科技职业技术大学·航空产业学院。

百度产业学院

广州科技职业技术大学·百度产业学院是学校与百度公司联合成立的产业学院，隶属于学校的信息工程学院。百度产业学院着力打造以“育人”为核心的AI教育产业，依托百度ABC(人工智能、大数据、云计算)战略，以共建课程、共创ABC实训室、共建专业、共育师资，提高全学段师生AI科学素养，打造培养AI产业人才的知识输出平台，同时通过考试、认证和人才测评等工具，提高学员的就业竞争力，加强合作企业的产品研发能力，形成人才培养和政企服务的良性互动，抢占人工智能时代的人才培养战略制高点。

“互联网这个行业好不好？” 这个问题每年都会出现在榜上，关于这个问题的答案，我们要记住：科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力，而互联网行业作为一个包含技术及创新的行业，已经成为了大学生求职的首选！

百度、阿里巴巴、网易、字节跳动、京东 作为互联网行业翘楚，如果能在毕业后有幸进入其中工作，相信也是许许多多不甘平庸的学生党们的梦想~

专业介绍1

专业名称：软件技术（百度产业学院电子商务技术班）

学校代码：13717

物理专业组：501 专业代码：072

历史专业组：502 专业代码：077

培养目标

依托百度ABC战略，以百度公司的用人标准为方向，校企联合培养掌握电子商务运营技术及互联网信息技术知识，具备互联网交互设计能力，精通现代商务活动，充分了解和理解企业商务需求，培养具有企业项目实战经验、能够以最有效的手段实施电子商务运营的高级技术应用型人才。

主要课程

电子商务实务、电子商务网站建设、AE视频特效制作、Web前端开发、小程序开发与运用、公众号开发与运营、电子支付与网络安全、搜索引擎优化、电子商务项目实战、ERP应用实战，百度SEO搜索引擎，百度SEM优化等。

就业方向

高标准的培养方式决定了学生一走向社会就与众不同，百度公司及下游产业是我们给与学生的就业和实习的坚强后盾和有力保障。入学即与学生签订保障就业协议，为学生的发展负责。同时，广阔的企事业单位、电子商务运营服务商、网络营销服务商、信息技术公司等后台运作、网页网站设计、网站建设和维护、新媒体公众号的设计开发和运营维护等工作都是你们努力的方向。就业岗位主要有：网站策划师、前端开发工程师、电商系统测试工程师、网站运维工程师、网页设计师等。

专业介绍2

专业名称：信息安全技术应用（百度产业学院班）

学校代码：13717

物理专业组：501 专业代码：073

历史专业组：502 专业代码：078

培养目标

依托百度ABC战略，以百度的用人标准，校企联合培养掌握网络基础及信息安全技术，具备信息安全系统和信息安全产品的使用及维护的技能，能够从事计算机病毒防治及数据恢复、安全网站的设计和构建、操作系统的安全检测与加固、信息安全软硬件产品的部署配置及销售、网络安全管理和维护等工作的技能型专门人才。

主要课程

密码与认证技术、网络攻击与防御、防火墙与VPN、病毒分析与对抗、入侵检测及入侵防御、Windows服务器搭建与维护、交换与路由、Web 应用与安全防护、数据备份与恢复、数据存储与容灾、网络安全系统集成、信息安全工程与管理等。

就业方向

高标准的培养方式决定了学生一走向社会就与众不同，百度公司及下游产业是我们给与学生的就业和实习的坚强后盾和有力保障。入学即与学生签订保障就业协议，为学生的发展负责。同时，广阔的企事业单位及各类网络媒体单位，从事网络安全的维护与管理、计算机病毒防治及数据恢复、安全网站的设计与构建、信息系统安全架构的设计、信息系统的安全测试与加固、信息安全设备的管理等相关工作是你们努力的方向。工作岗位主要有：网络工程师、信息安全工程师、系统运维工程师、网络测试工程师等。

薪资

IT行业近几年发展前景十分广阔，薪资待遇稳步上升，IT行业从2016年首次超过金融行业以后，一直到现在每年都是稳居第1名。

IT业年平均工资超17万元。

工作环境

为什么选择广州科技职业技术大学·百度产业学院？

因为核心技术都在企业（如百度、阿里巴巴、腾讯、华为 等），只有企业参与过程培养，才能够真正把你培养成为一名IT工程师！

产业学院优势：

1、先进的教学模式：基于OBE理念的CDIO工程 教育模式

OBE是以学生学习结果（成果导向教育）为中心来组织、实施和评价的教育模式，是一种“以生为本”的教育哲学。百度产业学院在此哲学基础上实施工程教育模式CDIO。

2、高效的学习方法：以项目为中心的学习方法

①采用“翻转课堂”式教学，提升真实的学习效果。

②注重培养自主学习意识，探索创新能力，激发实际动手能力。

③注重综合职业素质提升，增强与互联网企业需求的贯穿与互通。

3、双师型企业导师：企业经理项目驱动式教学

“双师型”的企业导师来自于研发一线，具备多年的项目开发和管理的工作经验，通过严格的教学培训，持证上岗。以教育行业的ISO9000规范制定并实施标准化教学，切实保障教学质量。

4、完善的就业保障

①就业能力保障：以企业需求为导向，学习的内容紧贴时代的发展不断革新，保障学到对口就业所需求的技术能力。

②就业资源保障：全国多地都有合作的企业，如百度、小红书、杭州房趣、京东、字节跳动等知名企业持续有用人需求，就业资源丰富。

③就业质量保障：独立完善的就业部门提供精细个性化的就业跟踪服务，给学生良好的就业过程体验，实现高质量就业。

④就业跟踪服务：对完成学业的学生提供至少3次一对一就业推荐服务，定期进行就业回访，多方面给予技术支持及就业关怀， 帮助其顺利进入职场。

立足科技创新，提高科学素养。广州科技职业技术大学·百度产业学院期待着你的加入。

虚拟现实与影视后期制作产业学院

专业名称：

动漫制作技术(虚拟现实与影视后期制作产业学院班）

学校代码：13717

物理专业组：501 专业代码：074

历史专业组：502 专业代码：079

培养目标

依托广州市大湾区虚拟现实研究院成熟的虚拟现实开发流程、成熟的影视特效开发全流程教学过程，培养具有扎实理论基础、较强工程能力、对于交叉学科有一定理解的高素质高端综合人才，本专业将以学生的就业、行业未来发展趋势为导向制定培养计划，培养对美术具有一定的审美能力，对未来新技术如虚拟现实技术、影视后期制作和动作捕捉虚拟编辑等新技术有意向的人才。巧妙运用理论知识和项目实战配合的教学方法，掌握核心技术，掌握虚拟现实和影视后期制作开发设计流程，培养虚拟现实与影视后期制作应用型人才。

主要课程

虚拟现实理论基础、C#编程语言、Unity游戏引擎、Maya建模、场景美术设计、程序设计模式、Photoshop软件应用、计算机图形学美术鉴赏、线性代数与高数的理论逻辑、Houdini、特效及渲染、光效制作技巧、nuke后期合成技术等。

就业方向

高标准的培养方式决定了学生一走向社会就与众不同，广州市大湾区虚拟现实研究院及下游产业是我们给与学生的就业和实习的坚强后盾和有力保障。入学即与学生签订保障就业协议，为学生的发展负责。同时，广阔的企业单位及各类网络媒体单位，从事游戏开发、影视后期制作、虚拟现实技术应用等。主要对接岗位有：游戏逻辑开发工程师、游戏美术开发工程师、虚拟现实技术逻辑开发工程师、虚拟现实美术设计师、UI设计师、新媒体艺术家、动画、电视台、广告传媒、游戏制作工程师等。

欢迎填报广州科技职业技术大学虚拟现实与影视后期制作产业学院。

广州科技职业技术大学

广州科技职业技术大学是经教育部批准的全日制民办职业本科院校。2012年至2014连续三年荣获广东高等教育院校（民办）竞争力10强单位，2014年，获授最具特色民办高职院校称号，近三年来就业率达99%以上。

学校现有广州校区和滨海校区，广州校区位于白云区钟落潭高校园区内，滨海校区位于茂名市教育基地“智慧城”高地片区；设有7个二级学院，开设14个本科专业和40个专科专业；现有全日制在校生25000余人，全职教师达1255人。

官方咨询电话：

020-87410218 / 87410318

020-87410268 / 87410368

官方QQ群：

广科大2021年普高本科官方QQ咨询群：436711496

广科大2021年普高专科官方QQ咨询群：286224305

https://www.gkd.edu.cn/（官网） https://zs.gkd.edu.cn/（学校招生网）

广州校区：广州市广从九路1038号

滨海校区：茂名市高地智慧城慧城三街8号