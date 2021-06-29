你问我答来啦！关于志愿填报这些问题你搞懂了吗

建议考生不仅要看招生院校往年投档的最低排位，更要认真对招生院校往年各专业的招生计划以及录取排位进行科学合理分析。

​问：今年志愿填报方面跟往年相比有哪些新变化？志愿该如何填报？

答：共有四个变化：

第一个变化：实行了院校专业组填报志愿。所有在粤招生院校根据选考科目要求及专业特色，对招生专业分类组合，打包为若干个院校专业组。一个院校专业组就是一个志愿填报单位，一个代码。考生填报志愿按以下程序进行：选择录取批次→进入该批次后填报院校代码→填报院校专业组代码→选择该院校专业组中的专业。

第二个变化：提前批招生的院校专业有比较大的调整。我省严格执行教育部的有关规定，将包括华南师范大学、广州大学、广东外语外贸大学以及深圳大学的师范生以及实验班等都安排在普通本科批次招生。

第三个变化：实行平行志愿填报的招生类型大幅度增加。今年军队院校将全面实行平行志愿，按照选考科目、男女生、体检要求进行编组。教师专项、卫生专项、公安专项也实行平行志愿，一个定向点就是一个院校专业组。

第四个变化：音乐类的术科统考进行了全面改革。音乐类术科统考，今年分了音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐三个类别，同时扩大了考试器乐的乐种。考生填报志愿时要与院校专业组提出的要求一致。

填报志愿“五要看”：

第一，要看政策文件，了解规定、规则。主要是“广东省2021年招生录取的通知”“广东省2021年普通高等院校录取实施方案”“广东省2021年网上填报志愿的通知”三个文件。

第二，要看自己的成绩排位，帮助准确定位。无论是平行志愿还是顺序志愿，用来参考填志愿的主要是看自己的成绩排位，而不能仅用分数与往年录取分数进行比较。

第三，要看招生专业目录，知晓招生计划和要求。广东省2021年普通高等学校招生专业目录，刊登了在粤招生的院校及其办学属性、专业组情况、招生计划、办学地点、收费标准等内容。

第四，要看往年的投档情况，帮助选择学校、专业。“志愿填报辅助系统”免费提供了2018、2019、2020年三年在粤招生高校各专业的最低分数及最低排位，供广大考生与家长参考。

第五，要看高校的招生章程，了解招生要求。由于受篇幅限制，招生专业目录只是对院校的招生信息进行摘要刊登。招生章程对院校的名称、校址、办学层次、性质以及录取规则等，都有详细的规定和说明，考生应详细了解和熟悉。特别是对于一些高收费的专业，身体条件有特殊要求的专业，以及对成绩有要求的专业，一定要了解清楚。

问：今年按院校专业组填报志愿，考生填报时，如何参考往年录取排位？

答：要注意三点：

一是确定院校专业组排位的参照物，可以找出拟填报院校专业组中往年投档排位最低的专业，将其作为今年该院校专业组排位的参照。

二是热门专业看高一点，尤其是高水平大学；冷门专业看低一点。

三是参考普通类物理、普通类历史、音乐、舞蹈、广编、书法等一分一段的人数统计。

问：平行志愿投档和顺序志愿投档有什么区别？有什么注意事项？

答：简单来说，平行志愿就是分数优先，顺序志愿就是志愿优先。

建议考生不仅要看招生院校往年投档的最低排位，更要认真对招生院校往年各专业的招生计划以及录取排位进行科学合理分析，按照“冲、稳、保”的思路填报志愿，把自己最想去的院校专业组填在前面，同时一定要形成合理的梯度，有效规避风险。另外，建议考生尽可能选择服从专业调剂，增加被录取的机会。

问：社会上有很多号称提供高考志愿指导的机构，收费也不贵，请问可否推荐类似的指导机构？

答：针对今年的新高考，为了给广大考生和家长提供有效指引和帮助，省教育考试院会同有关高校、地市招办做了大量的工作，比如：制作了《志愿填报有技巧 我讲你听齐参考》系列宣传短片21条，邀请了部分高校的招办主任录制3分钟短视频；此外，组织开发了“志愿填报辅助系统”，提供近三年全国在粤招生高校各专业的录取最低分、最低排位，免费向全体考生开放。相信广大考生和家长真正把志愿填报辅助系统用起来，比任何所谓的专业机构都更具权威性，更准确到位。

省教育考试院从未授权或委托任何个人、微信公众号、微博、网站发布考试招生相关信息，也没有与任何社会机构或者个人开展高考志愿填报指导合作。请广大考生和家长按照省教育考试院提供的正规渠道获取信息，同时一定要提高警惕，注意识别招生骗子的诈骗伎俩，不要泄露个人信息，谨防上当受骗。

问：填报音乐、美术、体育等特殊类型招生院校专业组志愿需要注意什么？

答：在招生专业目录上，艺体类的绝大部分招生院校都是选考物理、历史均可，但也有个别院校提出仅招物理或历史的，请大家一定要看准高校的招生要求。

今年艺术类音乐分为音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐三个类别。考生在报考音乐类专业时，要根据拟招生高校要求，结合自身音乐术科成绩，选择音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐进行填报。填报书法术科的考生同样要注意相关信息。

艺术校考是指除音乐、美术、舞蹈、广播电视编导和书法等省术科统考外的其他所有艺术专业校考，报考艺术校考的考生应在志愿表艺术类校考栏中填报。

要处理好艺术类跨类报考的问题。同一批次，艺术类专业组志愿和普通类专业组志愿，只能选其一。

问：录取时，考生档案会被高校退档的主要情况？

答：一是不服从专业调剂而退档。如果考生所填报的专业在院校分档专业时排位低，未在专业招生计划内，又没填服从专业调剂，按照招生章程，学校可作退档处理。

二是因为体检不合格或报考的专业受限而退档。考生在填报专业时，要通过体检了解自己的身体状况，根据体检工作指导意见，扬长避短选择高校和专业，避免选择自己身体条件不宜就读的专业。

三是综合评价不符合要求退档。新高考将考生综合素质评价内容作为录取参考。如考生有过违法行为、考试有违纪行为等，将可能会被退档。

问：如果被招生院校退档了，还能够被其他志愿录取吗？

答:要分两种情况：

一是不同批次之间。如果考生在某一批次被退档，但是也填报了下一批次的志愿，则可参加下一批次录取。

二是同一批次内部。如果是平行志愿，将按照1:1比例一次性进行投档，如果考生档案投档到某院校专业组但被该院校专业组退档，将不再投到同批次的其他院校专业组。退档后高校产生的缺额计划，将进行征集志愿录取。

问：今年取消高优线，考生在填报志愿时要注意哪些事项？新高考模式下专业调剂有什么样的新要求？

答：为使公办、民办院校以及各类各地院校在同一起跑线上竞争，今年不再设高优投档线，所有考生、所有本科高校专业组，均一视同仁、实行一次性投档。

填报志愿时要确保一次成功，建议尽可能选择选择“服从专业调剂”。新高考实行院校专业组投档，专业调剂只能在同一专业组内进行，不能跨专业组调剂。

（广东省教育考试院）