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6月28日-7月3日填报志愿！华立职院第一志愿填报稳录取

2021-06-29 09:49 来源：南方网
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　　“十三五”期间，广州华立科技职业学院升格职业本科工作已被列入广东省高校设置“十三五“规划。华立职院董事会始终把升本作为首要目标，加大资金投入，改善办学条件。学校对标本科高校设置条件，找差距、夯基础，强化师资队伍和专业建设，深入开展校产教融合、校企合作，成效显著。

　　“十四五”期间，我校将继续按照董事会“升本目标不变、思想不松、步伐不停”的要求和教育部《本科层次职业学校设置标准（试行）》和《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》的要求，紧抓国家职教改革机遇，夯实基础、特色发展、重点突破，将学校建成综合实力排名居于省内民办院校前列、具有创业就业特色、专本互通融合发展的民办高等职业技术大学。

　　2021年夏季高考填报志愿时间

　　6月28日19:00－7月3日16:00

　　填报志愿网址：

　　https://pg.eeagd.edu.cn/ks

　　华立职院2021年录取分数线

　　文科类：总分160分

　　理科类：总分160分

　　美术类：文化195分，术科统考150分

　　体育类：文化210分，术科统考185分

　　（达到分数线即可速速填报）

　　欢迎报读广州华立科技职业学院，招生代码:13928（第一志愿填报，稳录取！），“校区、专业、宿舍、任由你选”。

　　华立职院招生专业

　　招生目录一目了然

　　历史类246-247页

　　物理类446-447页

　　美术类90页

　　体育类13页

　　填报指南

　　第一步

　　打开浏览器，输入填报志愿网址https://pg.eeagd.edu.cn/ks。选择登陆模块，输入账号（高考号/身份证号）、密码、验证码后，点击登录按钮。

　　第二步

　　选择志愿模块，点击“普高志愿填报”，再点击“开始填报/查看志愿”按钮，进入志愿填报模块。

　　第三步

　　选择“志愿”菜单，“普高志愿填报”→专科批次分数线考生，请牢牢锁定13928广州华立科技职业学院，欢迎达到分数线的考生第一院校专业志愿组填报。

　　第四步

　　填报院校代码“13928”，专业组代码根据考生科类填报，专业代号根据考生意向专业填报，填报完成和进行核对志愿。

　　第五步

　　核对志愿，核对无误，点击“保存志愿”。

　　第六步

　　确认志愿。

　　第七步

　　再次点击“确认志愿”。

　　第八步

　　点击“获取验证码”，根据绑定的手机号，收到考试院的验证码，进行确认志愿。

　　第九步

　　查看志愿确认状态，完成志愿填报。

　　广州华立科技职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高职院校。学校始建于1999年6月，是一所全日制民办高等职业院校，至今已有21年办学历史。现有广州校区和云浮校区两个校区。

　　学校实训室设备先进，建有新工科实验楼、大商科实验楼和公共基础实验楼，搭建了电气工程与自动化、机械设计制造及自动化、智能建造、大数据与智能计算、智慧物流等五大实验实训中心和大商科、数字媒体艺术两大公共实训中心。

　　全日制在校生17000余人，设有电力与智能制造学院、计算机信息工程学院、城建学院、艺术与传媒学院、管理学院、会计学院、健康学院、国际经济与外语学院共8个二级学院，开设了涵盖工科、经管、文学、艺术、医学、教育等学科的49个专业（含方向）。

　　招生咨询渠道：

　　咨询热线招生办公室：

　　广州校区

　　020-82906888

　　020-32801002

　　020-32801003

　　云浮校区

　　0766-8282968

　　0766-8282918

编辑： 罗予岐

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