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高考志愿填报密锣紧鼓：这几招助你点分成金，录上理想大学！

2021-06-28 18:24 来源：南方网
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　　据广东省教育考试院发布，今年的高考志愿填报将在6月27日-7月3日进行。在“3+1+2”的新高考形势下，志愿填报的规则也略有更新，这无疑对今年的应届考生、家长们都是一个挑战。那么，今年到底用什么策略填报，才能做好冲、稳、保、垫，更合理，更有保障地让自己被理想大学录取呢？为此，卓越全日制高考学校的志愿填报专家为大家支招。

　　认清新形势，“排名优于分数”原则要谨记

　　专家表示，今年志愿填报政策与去年主要有3个不同：

　　（1）取消了高分优先投档线，只分为提前批（特殊招生类型）、本科批、专科批三个批次，三个批次同时填报志愿；

　　（2）普通本科批次由去年的15个志愿院校增加到45个院校专业组，考生在自己的选科组合内需要考虑的院校专业组志愿数量增加了；

　　（3）普通专科批次也增加到了45个院校专业组。

　　除了以上不同点外，录取时间、录取率等规则与去年基本一致，也相对稳定。

　　了解政策后，考生们还需了解平行志愿（分数优先、遵循志愿，按分数排序录取）、顺序志愿（志愿优先，依照分数高低排序择优录取）的投档录取规则，即“先院校专业组投档”再到“专业录取”。值得注意的是，若考生对自己的分数和排名有担心，建议要优先看省排名去填报，考虑选择“服从专业调剂”。这样，在录取时，学校将在你选择的专业组内调配专业录取（不会调配到非志愿专业组）。

　　清晰填报步骤，合理评估，冲、稳、保、垫

　　今年这么多的专业组要填写，考生们可以从哪里入手呢？卓越教育创新研究院院长黄毅东表示，大家不必太着急，可以按以下步骤操作：

　　（1）准备好《志愿填报指南》和《专业目录》两本工具书；

　　（2）根据自己的选科组合，寻找到对应的院校招生计划（可参考《专业目录》）；

　　（3）参考近三年各高等院校在广东省的投档分数（全省排位），结合自己在所选组合的高考分数（全省排位），筛选出适合自己填报的院校范围；

　　（4）结合考生自身的性格、爱好、家庭情况、就业意向、冷热结合、大学情况等，科学合理筛选出约45个院校选科组合，就是自己大致能去、又愿意接受的意向院校范围；

　　（5）遵循“冲——稳——保——垫底”的原则，把意向院校按近三年投档分数（排位）从高到低排序，设置合理梯度；

　　（6）查阅《专业目录》上意向院校在广东省的招生计划，在每个院校中选择不超过6个专业，这里要注意各院校专业录取规则不同，有5种专业录取方式：专业级差、分数优先、志愿优先、先分数优先再志愿优先、先志愿优先再分数优先，不同专业录取方式采取的填报策略不同，建议最好服从专业调剂。

　　（7）卓越全日制高考学校，有一批高考志愿填报专家，每年从高考放榜日起，到志愿填报结束前，都会免费、耐心、一对一地指导考生们科学合理填报志愿。同学们可以到卓越参加志愿填报指导讲座，或者观看线上高招会直播、在线咨询等，知己知彼，深入了解政策及填报策略，帮助增加自己的大学录取机会。

　　6月2６日 上午，卓越教育专家做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”，以主题为《高考成绩不理想，生涯规划和志愿填报如何选择？》进行宣讲。长按识别下方二维码看视频回顾↓

　　同时，卓越教育黄毅东老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以直接向专家进行互动提问。

编辑： 罗予岐

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