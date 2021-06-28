考得好还要报得对，艺考高考必读志愿填报技巧！

今年艺考录取有哪些新变化？用什么策略填报志愿，才能更容易被理想大学录取呢？

据广东省教育考试院发布，今年的高考志愿填报第二时段将在6月27日-7月3日进行。除了文化生在密锣紧鼓外，艺体考生们也在“3+1+2”的新高考形势下，迎来了新的志愿填报挑战。今年艺考录取有哪些新变化？用什么策略填报志愿，才能更容易被理想大学录取呢？卓越全日制高考学校的志愿填报专家为艺考生出谋献策。

看清新形式变化，合理进行院校定位

专家表示，随着国家越来越重视艺体生的文化基础，今年文化课的录取分数线普遍有所提升，而志愿填报政策与去年也有三个小变化：

变化1：今年第二时段只设提前批（含特殊招生类型）、本科批、专科批，三个批次填报志愿；

变化2：今年艺术考生在自己的选科组合内需要考虑的本科院校专业组志愿数量增加到20个；

变化3：艺术类普通专科批次也增加到了20个院校专业组。

除了以上不同点外，录取时间、录取率等规则与去年基本一致，也相对稳定。

了解变化及分数线后，艺考生们还需要熟悉自己术科类别的“合成总分”换算公式，参考意向院校去年的录取最低排位，客观综合地评估自己目前的情况，进行院校定位。

按部就班，科学做好冲、稳、保、垫

艺考生的专业选择，除了在艺术类院校开设外，综合类院校也有，如此分散，志愿填报若不想大海捞针，怎么办？卓越教育创新研究院院长黄毅东表示，可以按以下步骤来操作：

（1）准备好《志愿填报指南》和《专业目录》两本工具书；

（2）根据自己的选科组合，寻找到对应的院校招生计划（参考《专业目录》）；

（3）参考去年各院校在广东省的投档分数（全省排位），结合自己在所选组合的高考分数（全省排位），筛选出适合自己填报的院校范围；

（4）结合考生自身的性格爱好、所选术科、家庭情况、就业意向等，科学合理筛选出约20个院校选科组合，即自己大致能去、又愿意接受的意向院校范围；

（5）遵循“冲、稳、保、垫”的原则，把意向院校（排位）从高到低排序，设置合理梯度；

（6）查阅《专业目录》上意向院校在广东省的招生计划，在每个院校中选择不超过6个专业，这里要注意各院校专业录取规则不同，有5种专业录取方式：专业级差、分数优先、志愿优先、先分数优先再志愿优先、先志愿优先再分数优先，不同专业录取方式采取的填报策略不同，建议最好服从专业调剂。

巧妙避免滑档、退档

填报志愿时，常见会出现一些小失误，导致被滑档、退档。因此，考生们需要了解清楚平行志愿（分数优先、遵循志愿，按分数排序录取）、顺序志愿（志愿优先，依照分数高低排序择优录取）的投档录取规则，即“先院校专业组投档”再到“专业录取”

同时，专家建议要做好以下两点，以防万一。

（1）建议选院校为主，专业次之

高校招生以大类招生为主，建议选学校为主。一是过于强调专业，很有可能掉档；二是大多院校可以转专业或修双专业；三是大类招生，将成为普遍趋势。

（2）建议先选省内院校，省外近距离凑之

广东省大多考生优先考虑省内，导致省内院校的竞争激烈，也可以考虑“分数不够距离凑”的技巧。

如需了解更多志愿填报技巧或希望有专家为你指导，可关注卓越全日制高考学校的线上线下讲座和咨询答疑会，将有一批高考志愿填报专家免费、耐心、一对一地指导艺考生们科学合理填报志愿。知己知彼，深入了解政策及填报策略，帮助增加自己的大学录取机会。

6月2６日 上午，卓越教育专家做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”，以主题为《高考成绩不理想，生涯规划和志愿填报如何选择？》进行宣讲。长按识别下方二维码看视频回顾↓

同时，卓越教育黄毅东老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以直接向专家进行互动提问。