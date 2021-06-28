广科大如何报考？考生最关心的问题来啦

广州科技职业技术大学共设七个二级学院、14个本科专业、14个普通专升本专业、40个专科专业，考生有丰富的选择。

广州科技职业技术大学共设七个二级学院、14个本科专业、14个普通专升本专业、40个专科专业，考生有丰富的选择。今天我们一起来看看就读广科大的生活畅想。

在自带科技感的实训楼上课，既能学习又能实践。

去网红图书馆充充电，193万册纸质图书，80万册电子图书，任学生遨游书海。

闲暇之时，在紫荆花道、荔枝林走一走。

学习疲惫之际，学校电影院、健身房都是放松身心的不错选择。

一校两区，在广州校区天鹅湖畔感受溶溶月色。

或是在滨海校区的海边吹吹海风，赏漫天云霞。

41个学生社团供学生选择，学习之余的生活同样精彩。

今年学校的招生计划快往下看。

其他省份有没有招生计划呀？

广科大除广东省有招生外，还在福建、广西、山西、江西、河南、云南、湖南、四川、贵州、新疆、安徽11个省份招生，具体专业看下方招生计划表。

刚刚过省线能被录取吗？

只要过线，大胆填报该校A志愿/第一院校专业志愿组，可以被录取。广科大计划充足、录取率高、易上岸。

在学校读专科可以升读本科吗？

专科大三期间可参加普通专升本考试升读本科。

另外：学校继续教育学院开设了校内的专升本辅导班，为满足报读广科大专升本的同学们提供全面、系统和权威的教辅资料，帮助同学们明确重点、难点和易错点，为同学们冲刺全日制本科提供了有力的保障。

重点：专升本所有专业都在广州校区就读，本校专科考生报考广科大本科并被我校录取，报到后每年可减免学费3000元。

期待着金秋九月能够与广科大相遇。

广州科技职业技术大学学校代码：13717，为你翻开大学生活的华美篇章。